Những làn khói đen từ giao thông góp phần 'bóp nghẹt' bầu không khí Hà Nội

Đặt mua một thùng khẩu trang trên sàn thương mại điện tử, anh Hải Nam (phường Hà Đông) cho biết đây là biện pháp để tự bảo vệ trước bầu không khí đặc quánh bụi tại Hà Nội. Mỗi ngày, anh Nam mất hơn một giờ di chuyển từ nhà đến trung tâm thành phố và quay về.

Anh Nam bày tỏ lo ngại về sức khỏe khi phải hít thở không khí ô nhiễm nhiều ngày liên tiếp, đặc biệt vào giờ cao điểm, khi khói bụi từ hàng trăm phương tiện ùn ứ tại một điểm giao thông.

“Sau mỗi chuyến đi, phần hở trên mặt và tay đều dính một lớp bụi đen. Các xe máy đã quá cũ, phả ra những làn khói trực tiếp vào người đi đường, cực kỳ độc hại” , anh Nam chia sẻ.

Tình trạng tắc đường và nhiều phương tiện xe máy cũ vẫn hoạt động khiến chất lượng không khí suy giảm. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Chị Hương Thu (P. Long Biên) đã chuyển sang đi xe máy điện được nửa năm. Với giá thành hợp lý, chị cũng tiết kiệm chi phí vận hành hơn.

"Tôi thấy xe buýt cũng chuyển sang xe điện nhiều, đi sau không còn bị khói phả vào mặt nữa. Tôi nghĩ nếu ai cũng đi xe điện, từ phương tiện công cộng tới xe cá nhân, thì di chuyển trên phố sẽ đỡ cực hơn nhiều", chị Thu chia sẻ lý do chuyển sang dùng xe điện.

PGS. Hồ Quốc Bằng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ô nhiễm Không khí và Biến đổi Khí hậu (APAC), đã công bố các kết quả nghiên cứu về tình trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, đồng thời xác định những nguồn chính gây ô nhiễm.

Theo nghiên cứu, các yếu tố chủ yếu gồm giao thông, hoạt động sản xuất công nghiệp và nguồn năng lượng điện. Mô hình kiểm kê phát thải cho thấy giao thông là nguồn phát thải chiếm tỷ trọng lớn nhất tại Thủ đô.

Người dân Hà Nội đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Ông Lê Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết ô nhiễm không khí xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau. Trong đó, giao thông vận tải chiếm khoảng 12-15% tổng lượng bụi mịn, bụi phát sinh từ đường phố góp thêm 20-30%.

Ngoài ra, các hoạt động nông nghiệp, đặc biệt là việc đốt và xử lý phụ phẩm chưa hiệu quả, cũng làm tăng nồng độ bụi mịn trong không khí.

Những ngày đầu tháng 12, chất lượng không khí Hà Nội xuống mức rất xấu, nhiều khu vực đồng loạt chuyển sang ngưỡng tím (201-300), gây nguy hại cho sức khỏe người dân. (Ảnh: Thành Vĩnh)

Bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng Phòng Quản lý môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), nhận xét rằng chất lượng không khí trong thành phố không đồng đều. Các khu vực nội đô thường ghi nhận chỉ số AQI cao hơn so với ngoại thành, chủ yếu do mật độ phương tiện giao thông dày đặc và nhiều công trình xây dựng diễn ra cùng lúc.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News , PGS. Hồ Quốc Bằng cho biết: "Qua một số nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng, nếu xe điện sử dụng nhiều hơn và môi trường được quan tâm hơn, chất lượng không khí sẽ được cải thiện".

Đồng quan điểm trên, GS. Daniel Kammen (Đại học California) cho biết tại California (Mỹ), tiểu bang này đặt mục tiêu tới năm 2030 ngừng bán xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch và xây dựng trạm sạc rộng khắp. "Tôi cho rằng, Việt Nam cần có lộ trình rõ ràng để hạn chế xe chạy xăng/dầu một cách phù hợp" , ông nhận định.