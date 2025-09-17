Những lần Chu Thanh Huyền lái xe sang về quê Quang Hải: Từ mặt mộc giản dị đến pha ứng xử khéo với nhà chồng

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã cưới nhau được hơn 1 năm. Ngay sau khi về chung một nhà cặp đôi đã đón con trai đầu lòng. Cuộc sống hôn nhân của tiền vệ nổi tiếng bậc nhất Việt Nam luôn được người hâm mộ săn đón. Đặc biệt, mối quan hệ thân thiết của nàng WAG Thanh Huyền với gia đình Quang Hải cũng gây chú ý.

Làm dâu nhà Quang Hải, Thanh Huyền luôn biết cách lấy lòng bố mẹ chồng từ những việc nhỏ nhất. Cô nàng dù tất bật với công việc những vẫn thường xuyên lái xe về thăm gia đình chồng. Trước khi tậu xe mới, Chu Thanh Huyền từng gây sốt khi lái chiếc Mercedes bóng loáng về quê chồng. Không dừng lại ở việc chỉ “check-in” cùng xế sang, cô còn ghi điểm khi xuống bếp phụ mẹ chồng, rửa bát và dọn dẹp. Những hành động đời thường nhưng chân thành này đã nhận về nhiều lời khen nàng dâu “biết điều”, không ngại việc nhà, tạo thiện cảm với gia đình bên nội.

Chu Thanh Huyền nhiều lần tự lái xe về quê chồng

Gần đây, cô nàng còn khoe được chồng cầu thủ tặng chiếc Land Rover Range giá gần chục tỷ đồng. Đây cũng là chiếc xe sang được người đẹp sinh năm 2000 thường xuyên sử dụng để đi làm việc và về thăm quê.



Quang Hải mới mua xe Land Rover Range tặng vợ

Dáng vẻ của nàng WAG khi tụ họp với gia đình chồng

Vợ chồng Quang Hải đưa con về quê

Ngoài dáng vẻ sang chảnh lái xe xịn, cô nàng để mặt mộc hoàn toàn trong chuyến về quê Quang Hải. Không váy vóc lộng lẫy, không lớp trang điểm cầu kỳ, vợ Quang Hải luôn chọn phong cách giản dị, thoải mái. Khoảnh khắc đời thường khiến dân mạng bất ngờ nhưng cũng ghi nhận sự gần gũi, tự nhiên khi cô về nhà chồng. Hình ảnh mới đây nhất là lúc cả gia đình Quang Hải tụ họp ở quê nhà Đông Anh. Chu Thanh Huyền không ngần ngại ngồi cùng bố mẹ chồng, thoải mái cụng ly, trò chuyện, cười nói. Netizen cho rằng, chính sự vô tư này đã bộc lộ “con người thật” của cô, đồng thời chứng minh mối quan hệ thân thiết với gia đình chồng.