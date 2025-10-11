Những khí tài đặc biệt tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Đảng Lao động Triều Tiên
PHƯƠNG ANH (Nguồn: KCNA, Reuters ) |
Lễ duyệt binh được tổ chức long trọng tại Quảng trường Kim Nhật Thành vào ngày 10/10 để kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
