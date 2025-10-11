HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Những khí tài đặc biệt tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Đảng Lao động Triều Tiên

PHƯƠNG ANH (Nguồn: KCNA, Reuters ) |

Lễ duyệt binh được tổ chức long trọng tại Quảng trường Kim Nhật Thành vào ngày 10/10 để kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Những khí tài đặc biệt tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Đảng Lao động Triều Tiên- Ảnh 1.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Những khí tài đặc biệt tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Đảng Lao động Triều Tiên- Ảnh 2.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Những khí tài đặc biệt tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Đảng Lao động Triều Tiên- Ảnh 3.

Những khí tài đặc biệt tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Đảng Lao động Triều Tiên- Ảnh 4.

Ông Kim Jong-un cùng các vị khách trong lễ duyệt binh.

Những khí tài đặc biệt tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Đảng Lao động Triều Tiên- Ảnh 5.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nồng nhiệt chào đón các vị khách quý từ mọi tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, đồng thời gửi lời chúc mừng tới toàn thể nhân dân, quân nhân, sĩ quan và chiến sĩ các đơn vị duyệt binh.

Những khí tài đặc biệt tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Đảng Lao động Triều Tiên- Ảnh 6.

Các hàng quân, bao gồm quân chủng, binh chủng của lực lượng vũ trang CHDCND Triều Tiên cùng các trang bị hiện đại, được xếp hàng trang trọng trên đại lộ gần Quảng trường Kim Nhật Thành.

Những khí tài đặc biệt tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Đảng Lao động Triều Tiên- Ảnh 7.

Các đơn vị quân đội CHDCND Triều Tiên bắt đầu cuộc diễu hành.

Những khí tài đặc biệt tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Đảng Lao động Triều Tiên- Ảnh 8.

Các trang bị, khí tài hiện đại diễu hành uy nghi trên Quảng trường Kim Nhật Thành.

Những khí tài đặc biệt tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Đảng Lao động Triều Tiên- Ảnh 9.

Một số đoàn nổi bật gồm các đơn vị cận vệ Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc, Sư đoàn Cơ giới 105, lực lượng cứu hộ, các đơn vị bảo vệ biên giới phía Nam, cùng đội hình Hải quân và Không quân.

Những khí tài đặc biệt tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Đảng Lao động Triều Tiên- Ảnh 10.

Ông Kim Jong-un đã gửi lời chào chiến đấu đến các đơn vị tinh nhuệ, được đáp lại với tiếng "Hoan hô" vang dội từ Quảng trường.

Những khí tài đặc biệt tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Đảng Lao động Triều Tiên- Ảnh 11.

Một số đơn vị khác gồm Sư đoàn Xe tăng và Thiết giáp, Sư đoàn Bộ binh Cơ giới, Tổng cục Trinh sát và Tình báo, cùng các đoàn quân nhân chuyên nghiệp như lính bắn tỉa và lính thông tin.

Những khí tài đặc biệt tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Đảng Lao động Triều Tiên- Ảnh 12.

Những khí tài xuất hiện thu hút sự chú ý của người xem là: đoàn xe tăng Chonma-20, xe lựu pháo tự hành 155mm, đoàn xe tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, máy bay không người lái, hệ thống tên lửa đất đối không và đất đối đất...đặc biệt có sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasongpho-20.

Những khí tài đặc biệt tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Đảng Lao động Triều Tiên- Ảnh 13.

Những khí tài đặc biệt tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Đảng Lao động Triều Tiên- Ảnh 14.

Triều Tiên

Kim Jong-un

Đảng Lao động Triều Tiên

Quảng trường Kim Nhật Thành

