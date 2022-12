Những khác biệt thú vị giữa hai tộc người Na’vi trong Avatar: The Way of Water

Thế giới của Avatar đang trở nên đa dạng và phong phú hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của những tộc người Na’vi khác nhau.

Avatar: The Way of Water đã đưa khán giả trở lại hành tinh Pandora xinh đẹp, nhưng với một câu chuyện hoàn toàn khác, cùng với rất nhiều gương mặt mới. Trong đó, nổi bật nhất có lẽ phải kể đến Metkayina, một tộc người Na’vi sống tại những quần đảo tách biệt với phần còn lại của thế giới. Quê nhà của họ cũng là bối cảnh chính trong phần lớn thời gian của bộ phim này, là nơi kịch bản được đẩy lên mức cao trào nhất, và là nơi diễn ra trận chiến cuối cùng giữa gia đình Jake Sully với phản diện Miles Quaritch.

Môi trường sống rõ ràng là điểm khác biệt lớn nhất giữa Metkayina với Omatikaya, tộc người rừng vốn đã quá quen thuộc với khán giả sau khi phần phim đầu tiên ra mắt từ 13 năm trước. Tuy nhiên, Avatar: The Way of Water đã cho thấy hai bộ tộc này còn sở hữu rất nhiều đặc điểm khác nhau về mặt ngoại hình, phản ánh cách thức mà họ đã thích nghi với khu vực mà họ sinh sống.

Nước da

Người Omatikaya sở hữu làn da xanh lam, trong khi người Metkayina lại có nước da ngọc lam,ngả về xanh lục - Ảnh: 20th Century Studios.

Người Omatikaya vốn được xem là biểu tượng của loạt phim Avatar, với nước da xanh lam rực rỡ đặc trưng của mình. Trong khi đó, người Metkayina lại sở hữu làn da mang màu ngọc lam, với nhiều yếu tố xanh lục hơn. Màu da này giúp họ dễ dàng hòa mình vào đại dương và ẩn thân trước những kẻ săn mồi đáng sợ trong quá trình bơi lội.

Bên cạnh đó, sự khác biệt rõ rệt về màu da còn giúp khán giả dễ dàng phân biệt người Omatikaya và Metkayina khi họ xuất hiện trong cùng một khung hình. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng, bởi gia đình của Jake Sully đã chung sống và chiến đấu cùng những người Metkayina trong khoảng hơn 2/3 thời lượng của bộ phim.

Cánh tay

Cánh tay của người Metkayina có vây để giúp họ dễ dàng bơi lội - Ảnh: 20th Century Studios.

Vì sống tại môi trường biển nên người Metkayina sở hữu cánh tay chắc hơn, cẳng tay to hơn cùng đôi vây lớn, đóng vai trò như hai chiếc mái chèo để hỗ trợ họ di chuyển trong làn nước. Đôi tay vạm vỡ cũng giúp họ gia tăng sát thương trong những đòn tấn công, và linh hoạt chuyển đổi về trạng thái phòng thủ khi cần thiết.

Trong khi đó, người Omatikaya, dù rất cao lớn, nhưng tứ chi lại khá mảnh khảnh, khiến họ thường xuyên bị người Metkayina trêu chọc và thậm chí là kì thị. Bù lại, đôi bàn tay của họ lại phát triển hơn rất nhiều, cho phép họ dễ dàng cầm nắm linh hoạt, hỗ trợ việc leo bám và di chuyển trong môi trường rừng rậm.

Đuôi

Đuôi của người Metkayina to bè và có chức năng như bánh lái để giúp họ điều hướng khi bơiẢnh: 20th Century Studios.

Ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ gia đình Jake Sully, những người Metkayina đã lập tức châm chọc phần đuôi của họ. Lý do là bởi tộc người Na’vi sống tại biển khơi sở hữu những chiếc đuôi lớn và phẳng, đóng vai trò như bánh lái, giúp họ điều hướng và di chuyển dưới nước một cách hiệu quả. Trong khi đó, đuôi của người Omatikaya lại mỏng hơn, mềm hơn, dẻo hơn, có thể nắm bắt đồ vật và hỗ trợ họ thăng bằng khi leo trèo.

Có thể hiểu vì sao người Metkayina lại tỏ ra khinh thường khi lần đầu tiên gặp người Omatikaya. Bên cạnh việc bơi lội, chiếc đuôi cỡ lớn của họ còn được sử dụng như một món vũ khí hiệu quả để tấn công hoặc quét chân, cản bước tiến của kẻ thù. Lực tạo ra từ chiếc đuôi của họ cũng rất đáng nể khi nó có thể đánh văng đối thủ ra xa một cách dễ dàng.

Mí mắt

Người Metkayina sở hữu một mí mắt trong suốt giúp họ có thể dễ dàng quan sát trong môi trường nước Ảnh: 20th Century Studios.

So với những đặc điểm trên đây, sự khác biệt về mí mắt có thể nói là một chi tiết rất tinh tế mà không phải ai cũng có thể nhận ra khi lần đầu tiên thưởng thức Avatar: The Way of Water. Người Metkayina sở hữu mí mắt thứ hai trong suốt, ở bên dưới mí mắt thông thường, giúp họ có thể quan sát trong môi trường nước mà không làm tổn hại đến đôi mắt của mình.

Mí mắt trong suốt của họ thực chất là đặc điểm có thật ở rất nhiều loài sinh vật biển như cá thu, cá măng sữa hay cá khế, và được biết đến với tên gọi là “mí mắt mô mỡ”. Mặc dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ thôi và không có nhiều ảnh hưởng đến cốt truyện chung, nhưng chính điều này cho thấy thế giới của Avatar: The Way of Water được xây dựng tỉ mỉ và kỳ công đến mức nào.

Tóc

Người Metkayina có mái tóc mềm hơn, có thể dễ dàng thay đổi theo nhiều phong cách thay vì chỉ bện tóc như người Omatikaya - Ảnh: 20th Century Studios.

Mái tóc cũng là một trong những đặc điểm nổi bật, khác biệt của người Na’vi so với người Trái Đất cũng như những sinh vật thông minh khác trong vũ trụ. Tuy nhiên, Avatar: The Way of Water đã cho thấy rằng những chủng tộc Na’vi khác nhau cũng sẽ sở hữu những mái tóc khác nhau, tùy theo môi trường sinh sống của họ.

Một người Omatikaya điển hình thường có tóc đen, dày và được tết thành bím một cách khá cầu kỳ, tỉ mỉ. Trong khi đó, người Metkayina lại sở hữu mái tóc mỏng hơn, thưa hơn, cho phép họ có thể dễ dàng thay đổi nhiều kiểu tóc khác nhau, hoặc để xõa tóc khi bơi lội. Chi tiết này một lần nữa lại cho thấy sự khác biệt về văn hóa giữa những tộc người Na’vi của Pandora và giúp cho thế giới của Avatar trở nên đa dạng, có chiều sâu hơn rất nhiều.

Mái tóc của người Metkayina cũng mang đến lợi thế sinh tồn trong tự nhiên cho họ. Khi lặn xuống đại dương, mái tóc của họ thường được xõa ra tự do, tạo ảo giác về việc họ to lớn hơn, đáng sợ hơn để xua đuổi những loài thú săn mồi xung quanh. Chi tiết này được lấy cảm hứng từ tập tính của một số loài động vật trong thực tế, khi chúng xù lông theo bản năng để đưa cơ thể vào trạng thái phòng thủ khi cảm nhận được nguy hiểm.

Tai

Đôi tai của người Metkayina có phần nhỏ hơn - Ảnh: 20th Century Studios.

Mặc dù sở hữu rất nhiều bộ phận to lớn hơn người Omatikaya, thế nhưng đôi tai của người Metkayina lại bé hơn một chút so với những người bạn rừng rậm của mình. Chi tiết này được thể hiện rõ nhất trong những phân đoạn Jake Sully trò chuyện cùng Tonowari, thủ lĩnh của bộ tộc sống ngoài biển khơi.

Đây có lẽ là sự tiến hóa tự nhiên dựa theo môi trường sống của mỗi chủng tộc. Cặp tai to lớn sẽ giúp người Omatikaya có thính giác phát triển hơn, cho phép họ nghe được nhiều âm thanh hơn và giúp họ sinh tồn tốt hơn trong rừng rậm. Trong khi đó, người Metkayina lại dành phần lớn thời gian của bản thân trong lòng đại dương. Họ không cần một thính lực quá tốt trong môi trường như vậy. Ngoài ra, đôi tai nhỏ, lỗ tai bé sẽ giúp họ hạn chế tình trạng nước vào trong tai sau mỗi lần bơi lội.

Khuôn ngực và bụng

Khuôn ngực vạm vỡ hơn cho thấy dung tích phổi của người Metkayina lớn hơn và giúp họ có thể lặn được lâu hơn - Ảnh: 20th Century Studios.

Người Metkayina có tỉ lệ giữa ngực và bụng khá khác biệt so với người Omatikaya. Trong Avatar: The Way of Water, họ thường có khuôn ngực rộng hơn, nhưng phần bụng lại gầy và phẳng hơn. Đặc điểm này có lẽ liên quan đến cách hít thở của họ để có thể di chuyển trong đại dương lâu hơn. Xuyên suốt thời lượng hơn 3 tiếng của bộ phim, hiếm khi nào khán giả được chứng kiến cảnh một người Metkayina bị hụt hơi, hết hơi và buộc phải ngoi lên mặt nước để lấy tiếp thêm không khí. Trong khi đó, người Omatikaya, dù đã được luyện tập và thực hành, nhưng lại gặp phải trường hợp này khá nhiều lần, đến mức họ còn tuyệt vọng và tưởng chừng như bản thân sẽ bỏ mạng trong trận chiến cuối cùng.

Một số người hâm mộ đã phân tích rằng khuôn ngực lớn giúp người Metkayina tăng dung tích phổi, cho phép họ tích trữ không khí nhiều hơn và có thể lặn lâu hơn mà không cần phải thường xuyên lấy hơi. Trong khi đó, phần bụng nhỏ lại cho thấy các cơ quan nội tạng khác của họ vẫn có kích cỡ bình thường, không có nhiều khác biệt so với người Omatikaya.

Nguồn: 20th Century Studios, ScreenRant