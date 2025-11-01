Nhà phân tích Yuri Baranchik đã đề cập đến vấn đề này vào ngày 30 tháng 10 trên kênh Telegram của mình (với hơn 80.000 người đăng ký).

Ông quyết định tìm hiểu loại vũ khí này trước khi làn sóng các ấn phẩm trực tuyến về "sóng thần phóng xạ" bắt đầu.

Vị chuyên gia lưu ý rằng thông tin về nó rất ít. Phần lớn các thông tin chỉ là những đánh giá ít mang tính giá trị, thiếu sự thật, thông tin cụ thể, chi tiết hoặc bất kỳ xác nhận nào, và đôi khi chỉ đơn giản là bịa đặt trắng trợn.

Thiết bị này được phóng từ tàu ngầm và có hệ thống đẩy hạt nhân (một lò phản ứng siêu nhỏ). Hơn nữa, nó có thể lặn xuống độ sâu đáng kể, tốc độ cao và khó bị phát hiện và đánh chặn. Đầu đạn của Poseidon vẫn chưa được biết rõ.

Ông Baranchik làm rõ rằng những bất ổn chính liên quan đến Poseidon bao gồm khả năng điều khiển và dẫn đường ở khoảng cách xa.

Các nhiệm vụ dưới nước tự động, dài ngày đòi hỏi các hệ thống dẫn đường, liên lạc và điều khiển phức tạp, và mức độ "ngư lôi" hạt nhân này có thể chịu được sự đánh chặn của đối phương là một câu hỏi riêng biệt cần được nghiên cứu thêm.

Nhà phân tích làm rõ rằng các thống tác chiến chống ngầm (ASW) hiện đại, mạng lưới thủy âm và cảm biến về mặt lý thuyết có thể phát hiện bất thường, nhưng các phương tiện lặn sâu và ít tiếng ồn lại làm phức tạp khả năng nhận diện.

"Việc tạo ra một cơn sóng thần lớn đòi hỏi lực nổ cao tại đúng vị trí và một đặc điểm thủy động lực học cụ thể. Hậu quả thủy động lực học thực tế phụ thuộc vào độ sâu, địa hình biển và lực nổ, và phức tạp hơn những mô tả về ngày tận thế trên TV", ông Baranchik nói rõ.

Theo mô tả, những vũ khí như vậy sẽ phù hợp để sử dụng chống lại các mục tiêu sau: căn cứ hải quân và cảng tiếp tế của đối phương, khiến chúng mất khả năng triển khai hạm đội;

Các trung tâm hậu cần (dầu khí, cảng container), khiến đối phương mất đòn bẩy kinh tế ; các xưởng đóng tàu, căn cứ sửa chữa và kho đạn dược dọc bờ biển, gây khó khăn cho việc sản xuất và sửa chữa tàu thuyền;

Các trung tâm quân sự ven biển lớn (sân bay và vị trí phòng không dọc bờ biển), làm giảm khả năng chiến đấu của đối phương;

"Việc sử dụng vũ khí này ở những khu vực không được chú ý để buộc đối phương phải đàm phán đồng thời giảm thiểu thương vong cho dân thường" là ít có khả năng xảy ra nhất.

Poseidon khó có khả năng tạo ra sóng thần hủy diệt đủ lớn như quảng cáo.

Tuy nhiên vị chuyên gia nhấn mạnh rằng khả năng Poseidon tạo ra một cơn sóng thần tàn khốc cách xa hàng chục hoặc hàng trăm km là cực kỳ thấp, nếu không muốn nói là bằng không.

"Sóng thần là một loại sóng có bước sóng dài và năng lượng cao, thường được gây ra bởi sự dịch chuyển lớn theo chiều thẳng đứng của đáy biển (động đất, lở đất, đá rơi, núi lửa phun trào)".

"Điểm mấu chốt: nước phải nhận được tổng năng lượng rất lớn và/hoặc một thể tích dịch chuyển theo chiều thẳng đứng lớn trong thời gian ngắn để tạo thành sóng có bước sóng và năng lượng dài, lan truyền trên khoảng cách xa mà không bị suy giảm nhanh chóng", nhà phân tích nói rõ.

Tuy nhiên để tạo ra một cơn sóng với các thông số sóng thần (một khối lượng lớn nước phải bị dịch chuyển theo chiều thẳng đứng), cần phải giải phóng một lượng năng lượng rất lớn, hoặc tạo ra các điều kiện thủy văn hình học cụ thể (một trận lở đất lớn dưới nước, sụt lún đất...).

Hơn nữa, một vụ nổ hạt nhân giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt, khí và sóng xung kích, phần lớn bị tiêu tán cục bộ (hình thành hơi nước, hình thành bong bóng, gia tốc nước), và chỉ một phần nhỏ được sử dụng để tạo thành sóng dài ở xa.

"Nếu một vụ nổ xảy ra ở vùng nước nông trên thềm lục địa, trường sóng sẽ bị định vị và nhanh chóng suy yếu khi lan truyền trên khoảng cách xa. Ngược lại, một vụ nổ ở vùng nước sâu lại tiêu tán theo cách khác và không tạo ra sóng ven biển mạnh".

"Do đó, hiệu ứng sóng thần đòi hỏi sự kết hợp cụ thể giữa vùng nước nông và cấu hình đáy cụ thể (sườn dốc, hẻm núi), điều này rất hiếm và đòi hỏi kiến thức chính xác về cấu hình đáy biển và các vụ nổ quy mô lớn", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Ông Baranchik cũng nhắc lại rằng Liên Xô và Hoa Kỳ đã tiến hành các vụ thử hạt nhân dưới nước trong những năm 1940 - 1960. Khi đó, chúng tạo ra những cơn sóng lớn và cục bộ, tức là trong một vùng nước tương đối nhỏ.

Ngay cả khi đó, người ta đã nhận ra rằng các vụ nổ hạt nhân dưới nước tạo ra một luồng sáng và sóng xung kích cục bộ mạnh mẽ, nhưng không tạo ra sóng thần tương đương với tự nhiên, ngoại trừ những trường hợp giả định, điện tích cực lớn và các điều kiện cụ thể.

"Nhưng trong mọi trường hợp, có thể dự đoán được những đợt sóng có sức tàn phá khủng khiếp ở khoảng cách (ngay cả khi có điện tích cực lớn) là hàng chục km, nhưng không phải hàng trăm km", ông Baranchik nhận định.

Tuy nhiên sẽ chẳng được lợi gì từ việc này. Ví dụ nếu Poseidon phát nổ gần New York, dù thế nào đi nữa, đó sẽ là một thảm họa không thể tưởng tượng nổi đối với thành phố và cư dân nơi đây, chưa kể đến thiệt hại to lớn về kinh tế và môi trường.