Sáng 15-12, tại Trụ sở HĐND, UBND phường Bạch Mai (TP Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai, để thông cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hà Nội cùng các cử tri 6 phường: Bạch Mai, Ngọc Hà, Ô Chợ Dừa, Láng, Đống Đa, Giảng Võ dự hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ 10

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tại cuộc tiếp xúc cử tri

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, đại biểu Quốc hội, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV với cử tri

Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường báo cáo việc giải quyết các kiến nghị của cử tri TP Hà Nội



