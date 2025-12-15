HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Những hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội

Văn Duẩn - Nguyễn Hưởng |

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Sáng 15-12, tại Trụ sở HĐND, UBND phường Bạch Mai (TP Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai, để thông cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hà Nội cùng các cử tri 6 phường: Bạch Mai, Ngọc Hà, Ô Chợ Dừa, Láng, Đống Đa, Giảng Võ dự hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ 10

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ 10

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tại cuộc tiếp xúc cử tri

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV - Ảnh 5.

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, đại biểu Quốc hội, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV với cử tri

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV - Ảnh 6.

Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường báo cáo việc giải quyết các kiến nghị của cử tri TP Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 11 phường Hà Nội


Tags

thành uỷ hà nội

TP Hà Nội

Nguyễn Duy Ngọc

Sở Xây dựng TP Hà Nội

tổng bí thư tô lâm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại