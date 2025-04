Những hình ảnh ấn tượng từ trên cao ở trung tâm TP.HCM trong ngày đại lễ 30/4

Sáng sớm 30/4, khu vực trung tâm TP.HCM như đường Lê Lợi và chợ Bến Thành đã chật kín người dân tập trung về đây để chờ theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngay từ khuya ngày 29/4, lượng xe từ các hướng đổ dồn về trung tâm TP.HCM rất đông. Nhiều người dân tranh thủ đến sớm để chọn vị trí đẹp chờ xem diễu binh mừng đại lễ 30/4.

Nhiều người tranh thủ nằm ngả lưng, chợp mắt nghỉ ngơi. Tuy nhiên không khí xung quanh vẫn rất náo nhiệt

Nhiều bạn trẻ cho biết đây là sự kiện đặc biệt 50 năm mới có một lần nên nhóm cố gắng xin cha mẹ cho phép đi xuyên đêm, chờ tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đẹp này.

Từ góc nhìn trên cao, trung tâm TP.HCM hiện lên như một bức tranh sống động và hào hùng trong buổi sáng 30/4. Trên trục đường Lê Lợi kéo dài đến khu vực chợ Bến Thành, biển người đổ về đông nghịt, tạo nên một dòng chảy liên tục không ngớt. Mọi người đứng sát nhau, tay giương cao cờ đỏ sao vàng, sắc đỏ bao phủ khắp các tuyến phố, lan tỏa khắp các giao lộ trọng điểm.

Không khí tại đây vừa trang nghiêm vừa rộn ràng. Hàng ngàn người cùng nhau đứng chờ trong sự háo hức, hướng mắt về phía lễ đài. Từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố như khoác lên mình một tấm áo rực rỡ sắc đỏ với những lá cờ đủ kích cỡ bay phấp phới, phủ kín không gian trung tâm thành phố. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ mang theo nước, đồ ăn nhẹ để chờ sự kiện diễn ra vào đầu giờ sáng.

Không khí dù đông đúc nhưng vẫn trật tự, người dân di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Tại các chốt chặn và nút giao thông quan trọng, lực lượng công an, dân quân tự vệ túc trực từ sớm để phân luồng, đảm bảo an ninh và an toàn cho khu vực tổ chức lễ.

Biển người tập trung tại khu vực Chợ Bến Thành háo hức chờ đợi lễ diễu binh diễu hành sáng 30/4

Hàng ngàn trái tim cùng đập một nhịp, hướng về ngày đại lễ mừng 50 năm thống nhất đất nước.

Lực lượng công an, dân quân tự vệ túc trực từ sớm để phân luồng, đảm bảo an ninh và an toàn cho khu vực tổ chức lễ.

Dù phải chờ đợi suốt đêm nhưng mọi người vẫn nở nụ cười rạng rỡ

Dọc hai bên đường nơi các khối quân sẽ đi qua sau khi diễu hành, diễu binh đều chật kín người dân