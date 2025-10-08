Những hạng mục cần kiểm tra sau khi đi xe máy vào vùng ngập

Hệ thống phanh

Khi đi vào vùng nước ngập , bánh xe sẽ tiếp xúc với cả bùn, cát hay các tạp chất khác trộn lẫn trong nước, những thứ này có thể làm giảm hiệu suất của phanh hoặc thậm chí gây rỉ sét và hỏng phanh.

Do đó sau khi đi qua vùng ngập nước, người dùng nên xịt rửa vệ sinh heo phanh, má phanh để tránh cát và các tạp vật bám vào những chi tiết này, gây hại cho đĩa phanh.

Dầu máy và dầu láp

Dầu máy có nhiệm vụ bôi trơn và làm mát buồng đốt. Khi xe lội nước, đặc biệt là lúc ngập quá nửa bánh, nước có thể xâm nhập vào khoang máy qua ống thông hơi hoặc khe hở của que thăm dầu. Khi đó, dầu sẽ đổi sang màu trắng đục như cà phê sữa, mất hoàn toàn khả năng bôi trơn.

Nếu tiếp tục sử dụng, các chi tiết như piston, xéc-măng, trục khuỷu và bạc đạn sẽ bị mài mòn, dẫn đến kẹt piston, bó máy hoặc gãy tay biên.

Với xe tay ga, cần thay thêm dầu láp (dầu hộp số) vì bộ phận này cũng có ống thông hơi, dễ bị nước lọt vào khiến bánh răng truyền động gỉ sét hoặc mòn nhanh, gây tiếng rít và rung mạnh khi chạy.

Nếu có điều kiện, người dùng nên chủ động thay dầu mới sau khi đi đường ngập. Chi phí thay dầu các dòng xe số và xe ga phổ thông trên thị trường hiện dao động khoảng 100.000-200.000 đồng.

Hệ thống điện và ắc-quy

Nước ngập có thể len vào đầu nối điện, công tắc, ổ khóa và hộp điều khiển. Nếu không được kiểm tra dẫn tới tình trạng ẩm ướt, hấp hơi kéo dài, các chân tiếp xúc điện có thể bị oxy hóa và hư hỏng, dẫn tới hiện tượng đề máy yếu, đèn chập chờn, còi nhỏ tiếng hoặc chết máy giữa đường.

Vì vậy sau khi đi qua vùng nước ngập, chủ xe nên tháo yên, mở nắp bình ắc-quy, lau khô các đầu nối và xịt dung dịch chống ẩm. Các dòng xe ga đời mới dùng hệ thống phun xăng điện tử (FI) càng cần kiểm tra kỹ, vì chỉ một điểm chập nhỏ cũng có thể khiến bộ điều khiển ECU hỏng, chi phí thay mới lên tới vài triệu đồng.

Với một số dòng xe tay ga đời cũ, ắc-quy được đặt dưới sàn xe nên rất dễ bị ngập nước. Người dùng nên chủ động kiểm tra và làm khô khu vực này. Với các dòng xe khác, ắc-quy thường đặt ở phía trước xe, an toàn hơn nhưng vẫn cần kiểm tra sau khi đi qua vùng ngập sâu để đảm bảo không có hư hại.

Với bugi, người dùng nên tháo ra để vệ sinh và lau khô bởi bộ phận này chỉ cần bị ẩm nhẹ cũng khiến đề khó, nổ hụt hoặc chết máy. Nếu phát hiện bugi bị gỉ sét hoặc quá cũ, hãy chủ động thay mới để tránh hiện tượng khó khởi động xe.

Lọc gió

Lọc gió nằm ở vị trí khá thấp, đặc biệt trên xe tay ga, nên gần như chắc chắn bị ẩm sau khi lội nước. Khi lọc bị ướt hoặc bám bùn, luồng khí nạp vào buồng đốt bị cản trở, khiến xe hao xăng, giảm công suất, dễ chết máy.

Nếu chỉ bị ẩm nhẹ, có thể phơi khô hoặc sấy nhẹ; nhưng nếu lọc bẩn, đen hoặc mốc, cần thay mới ngay. Giá một miếng lọc gió dao động từ vài chục đến hơn 100.000 đồng, tùy loại xe. Trong khi đó, việc để lọc gió bị bẩn và nghẹt lâu ngày có thể khiến xe hao xăng hơn 20-30% và ảnh hưởng đến cảm biến khí nạp.

Lọc gió động cơ bị ướt, bẩn có thể làm giảm hiệu suất và khiến xe hao xăng hơn.

Ống xả và hệ thống truyền động

Ống xả (pô) là nơi dễ giữ bị đọng nước nhất khi mưa ngập. Do đó sau khi ra khỏi vùng ngập, chủ xe nên dựng chân chống giữa, nghiêng nhẹ xe để nước thoát ra, rồi nổ máy không tải vài phút để hơi nóng làm khô ống xả.

Với xe tay ga, bộ truyền động dây curoa rất nhạy với nước. Khi bị ngấm nước, dây có thể bị trượt, rung hoặc phát tiếng rè. Nếu không làm khô sớm, dây dễ lão hóa, nứt hoặc đứt, có thể khiến xe mất truyền động giữa đường.

Với chi tiết này, người dùng nên đưa xe ra các xưởng dịch vụ để thợ tháo nắp hộp truyền động, lau khô bánh đà, puly, dây curoa và tra mỡ trục bi để đảm bảo xe có thể vận hành ổn định trở lại.

Lưu ý với xe máy điện

Với cấu tạo đơn giản hơn, không có động cơ đốt trong và hệ thống ống xả, các dòng xe máy điện thường có khả năng chống chọi với nước ngập tốt hơn xe máy xăng. Tuy vậy, xe máy điện vẫn có khả năng gặp hỏng hóc nếu ngâm nước lâu.

Vì vậy, sau khi đi đường ngập, người dùng xe máy điện cần kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống điện cao áp, vỏ hộp pin và khoang động cơ. Đặc biệt, chủ xe nên lưu ý đến bộ điều khiển và đầu cắm sạc, bởi đây là hai bộ phận nhạy cảm với nước, cần đảm bảo khô ráo và sạch sẽ để tránh hư hỏng.