Những giọng ca đỉnh cao làng nhạc Việt cùng thăng hoa trong “70 năm - Những thanh âm ngân mãi”

Tối 14/11, chương trình nghệ thuật "70 năm - Những thanh âm ngân mãi" diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ đình đám, giảng viên trưởng thành từ mái trường này.

Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời là dịp để các thế hệ thầy trò Khoa Thanh nhạc gặp gỡ, nhìn lại chặng đường đào tạo và cống hiến. Không chỉ có những màn trình diễn, đêm nhạc còn có các cuộc giao lưu, chia sẻ của những nghệ sĩ từng học tập, giảng dạy và gắn bó với Học viện qua nhiều giai đoạn.

PGS.TS.NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn.

Phát biểu mở đầu chương trình, PGS.TS.NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc, Tổng đạo diễn - bày tỏ sự tri ân tới các thế hệ thầy cô, nghệ sĩ và học trò đã góp phần xây dựng, phát triển Khoa Thanh nhạc trong suốt 70 năm qua.

NSƯT Tân Nhàn chia sẻ: "Một giọng hát có thể chinh phục người nghe bằng kỹ thuật nhưng để ở lại lâu dài trong lòng công chúng, tiếng hát ấy cần có cảm xúc, có nhân cách nghệ thuật và có trách nhiệm với những giá trị mà mình chuyển tải".

Nữ nghệ sĩ cũng nhấn mạnh những tác phẩm âm nhạc viết về quê hương, đất nước, Hà Nội và con người Việt Nam là những giá trị cần được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ. Qua tiếng hát của nghệ sĩ, những sáng tác ấy không chỉ được tái hiện mà còn tiếp tục được làm mới, tìm thấy sự đồng cảm trong trái tim người nghe hôm nay.

Ca sĩ Thu Hằng, NSƯT Phương Nga và Bích Hồng.

NSND Hà Thủy, NSƯT Kim Phúc và NSƯT Diệu Linh.

Chương trình mở màn bằng ca khúc "Bài ca người giáo viên nhân dân" của nhạc sĩ Hoàng Vân, qua phần thể hiện của NSƯT Phương Nga, Sao Mai Bích Hồng và Thu Hằng. Tiếp đó, NSND Hà Thủy, NSƯT Kim Phúc và NSƯT Diệu Linh cùng trình diễn "Nhạc rừng". Đây là lần đầu tiên ba nữ nghệ sĩ, đồng thời là những giảng viên thanh nhạc, có dịp đứng chung sân khấu trong sự nghiệp.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của đêm nhạc là màn hội ngộ của ba giọng ca gạo cội NSND Quang Thọ, NSND Dương Minh Đức và NSND Ngọc Khang qua ca khúc "Bình Trị Thiên khói lửa" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Sự xuất hiện của ba nghệ sĩ nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả.

Sau tiết mục, ba nghệ sĩ có dịp chia sẻ về những năm tháng học tập, giảng dạy và gắn bó với Khoa Thanh nhạc. NSND Quang Thọ cho biết ông từng là sinh viên của trường từ năm 1972. Sau khi tốt nghiệp, ông về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc, đến năm 1985 trở lại Nhạc viện giảng dạy. Ông từng giữ cương vị Trưởng khoa Thanh nhạc từ năm 2001 đến 2008 và tiếp tục công việc giảng dạy sau khi nghỉ hưu.

NSND Quang Thọ, NSND Dương Minh Đức và NSND Ngọc Khang.

NSND Quang Thọ bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến Khoa Thanh nhạc ngày càng phát triển, có quy mô lớn và đào tạo nhiều thế hệ học trò thành công, đạt những giải thưởng, thành tích đáng ghi nhận.

Bên cạnh những giọng ca gạo cội, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trưởng thành từ Học viện. NSƯT Tân Nhàn và Sao Mai Thu Hà kết hợp trong "Hai quê" của nhạc sĩ Đinh Miên Vũ. Cả hai hiện đều đảm nhiệm công tác quản lý, đào tạo nghệ thuật. NSƯT Tân Nhàn là Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, còn Thu Hà là Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ca sĩ Trọng Tấn thể hiện "Khát vọng" của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Tiếp đó, NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn và Lê Anh Dũng cùng trình diễn mashup "Đường chúng ta đi - Hà Nội niềm tin và hy vọng". Trong phần giao lưu sau tiết mục, NSƯT Đăng Dương kể anh theo học đàn bầu tại Học viện từ năm 7-8 tuổi, đến năm 1992 chuyển sang học thanh nhạc. Nam nghệ sĩ nhắc lại những người thầy từng dìu dắt mình như NSND Trung Kiên, NSND Quang Thọ và NSND Lê Dung.

Với Đăng Dương, những năm tháng học tập tại Học viện là nền tảng quan trọng giúp anh theo đuổi và sống trọn vẹn với lựa chọn nghệ thuật. Ca sĩ Trọng Tấn và Lê Anh Dũng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô đã truyền dạy kiến thức, nâng đỡ họ trên con đường ca hát.

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Anh Thơ - Việt Hoàn.

Ở phần tiếp theo, chương trình mang đến những màu sắc âm nhạc đa dạng hơn với sự xuất hiện của diva Mỹ Linh và NSND Thanh Lam. Mỹ Linh thể hiện "Hà Nội đêm trở gió" của nhạc sĩ Trọng Đài, sau đó kết hợp cùng NSND Thanh Lam trong ca khúc "Ôi quê tôi" của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Hai giọng ca với phong cách biểu diễn riêng tạo nên màn kết hợp nhận được sự chú ý của khán giả.

NSND Thanh Lam tiếp tục trình diễn "Không thể và có thể" của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Trong khi đó, Mỹ Linh chia sẻ niềm vui và xúc động khi được trở lại biểu diễn tại mái trường cũ.

Đêm nhạc còn có sự tham gia của ca sĩ Anh Thơ với "Sông ơi đừng chảy" và màn song ca cùng NSƯT Việt Hoàn trong "Gửi em ở cuối sông Hồng". Ca sĩ Quang Hà thể hiện "Ngỡ", Khánh Ly và Nguyễn Trần Trung Quân kết hợp trong "Gọi anh". Những tiết mục trẻ trung hơn như mashup "Ngày xưa ơi - Về đi em" qua phần trình diễn của Đào Nguyên Vũ và Thăng Long cũng góp phần tạo nên sự đa dạng cho chương trình.

PGS.TS. Nguyễn Huy Phương - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tặng hoa cho các nghệ sĩ.

Khép lại đêm diễn là ca khúc "Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, qua phần thể hiện của Thu Hằng và Hương Ly. Cả hai hiện là giảng viên Khoa Thanh nhạc. Tiết mục gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ, từ nền tảng được những người đi trước vun đắp đến khát vọng sáng tạo và cống hiến của lớp nghệ sĩ hôm nay.