Những gã khổng lồ công nghệ đang làm giàu cho đại gia KCN Đặng Thành Tâm

Báo cáo cập nhật ngày 28/10/2026 của Chứng khoán Vietcap cho thấy Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) đang sở hữu danh sách khách thuê gồm nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực điện tử, công nghệ, logistics và sản xuất công nghiệp. Những cái tên như LG, Foxconn, Goertek hay Luxshare tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch kinh doanh của Kinh Bắc những năm tới.

Từ các nhà sản xuất điện tử đến thương mại điện tử, logistics, thực phẩm và trung tâm dữ liệu

Tại Khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh (Bắc Ninh), các khách thuê nổi bật gồm Foxconn, Goertek và Luxshare. Đây đều là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử, tham gia chuỗi cung ứng của Apple. Trong khi đó, tại Khu công nghiệp Quế Võ 2 mở rộng, Kinh Bắc cho biết đã ký các biên bản ghi nhớ (MOU) và hợp đồng liên quan đến khoảng 96 ha đất, trong đó khách hàng chủ yếu là Luxshare.

Một dự án khác thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài là Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 tại Hải Phòng. Theo Vietcap, BW Industrial, Horn Việt Nam, IDIS Việt Nam và Halla Electronics Vina đã ký các biên bản ghi nhớ trong năm 2025.

Đặc biệt, CTP Invest Ltd đã ký hợp đồng thuê lại 22,45 ha đất tại Tràng Duệ 3 vào tháng 5/2026. Doanh nghiệp này còn bày tỏ sự quan tâm đến việc thuê thêm hơn 30 ha, mở ra khả năng gia tăng diện tích cho thuê trong thời gian tới.

Không chỉ có các nhà sản xuất điện tử, hệ sinh thái khách thuê của Kinh Bắc còn mở rộng sang thương mại điện tử, logistics, thực phẩm và trung tâm dữ liệu.

Tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (TP.HCM), danh sách khách thuê đáng chú ý gồm Shopee, Best Express, CP Việt Nam, Accelerated Infrastructure Capital, CADIVI, ISUZU và CP Group. Riêng Accelerated Infrastructure Capital hoạt động trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu.

Các cụm công nghiệp của Kinh Bắc tại Hưng Yên cũng thu hút chủ yếu những doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực điện tử công nghệ cao.

Theo biểu đồ dự báo của Vietcap, trong cơ cấu tổng doanh số cho thuê đất khu công nghiệp giai đoạn 2026–2028, Quế Võ 2 mở rộng và Tân Phú Trung dự kiến cùng đóng góp tỷ trọng lớn nhất, mỗi dự án chiếm 27%. Tiếp theo là Nam Sơn Hạp Lĩnh với 16%, Tràng Duệ 3 chiếm 8%, các cụm công nghiệp Hưng Yên chiếm 5% và nhóm khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Long An chiếm 4%. Các dự án khác đóng góp 12%.

Như vậy, riêng ba khu công nghiệp Quế Võ 2 mở rộng, Tân Phú Trung và Nam Sơn Hạp Lĩnh dự kiến đóng góp khoảng 70% tổng doanh số cho thuê đất khu công nghiệp của Kinh Bắc trong ba năm tới.

Còn khoảng 2.500 ha đất khu công nghiệp có thể cho thuê

Sự hiện diện của các tập đoàn đa quốc gia là một trong những lợi thế của Kinh Bắc trong việc khai thác quỹ đất công nghiệp. Theo Vietcap, đến cuối quý III/2026, Kinh Bắc còn khoảng 2.500 ha đất khu công nghiệp có thể cho thuê tại các dự án mà doanh nghiệp nắm quyền chi phối. Trong đó, khoảng 700 ha đã hoàn tất giải phóng mặt bằng và sẵn sàng cho thuê. Đơn vị phân tích dự báo Kinh Bắc sẽ bàn giao 110 ha đất khu công nghiệp trong năm 2026, 100 ha năm 2027 và 140 ha năm 2028.

Đối với kết quả kinh doanh, Vietcap dự báo doanh thu Kinh Bắc đạt 7.134 tỷ đồng năm 2026, tăng 7% so với năm trước. Con số này dự kiến tăng lên 9.116 tỷ đồng trong năm 2027 và 13.073 tỷ đồng vào năm 2028. Nếu hoàn thành dự báo, doanh thu năm 2028 của Kinh Bắc sẽ gần gấp đôi mức 6.687 tỷ đồng ghi nhận năm 2025.

Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ được dự báo đạt 1.456 tỷ đồng năm 2026, giảm 31% so với năm trước, trước khi phục hồi lên 1.857 tỷ đồng năm 2027 và 3.136 tỷ đồng năm 2028.

Dù vậy, triển vọng không hoàn toàn thuận lợi. Vietcap đã hạ dự báo lợi nhuận của Kinh Bắc do tiến độ cho thuê đất thấp hơn kỳ vọng và chi phí tài chính tăng. Đến cuối quý III/2026, lượng hợp đồng cho thuê đất chưa ghi nhận doanh thu (backlog) đạt khoảng 114 ha.

Vietcap cũng lưu ý Kinh Bắc phụ thuộc tương đối lớn vào nhóm khách thuê FDI trong lĩnh vực điện tử, đặc biệt là những doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu trọng điểm tại Mỹ. Điều này khiến hoạt động cho thuê đất có thể chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan và kế hoạch đầu tư của các tập đoàn quốc tế.

Kinh Bắc được thành lập năm 2002, hiện do ông Đặng Thành Tâm giữ chức Chủ tịch HĐQT. Doanh nghiệp phát triển hệ thống khu công nghiệp và khu đô thị với tổng quỹ đất khoảng 8.000 ha, tập trung phần lớn tại các trung tâm công nghiệp phía Bắc.

Bên cạnh hoạt động cho thuê đất công nghiệp, Kinh Bắc còn đầu tư vào các dự án đô thị quy mô lớn như Tràng Cát tại Hải Phòng và Trump International Hưng Yên. Đây cũng là những dự án khiến doanh nghiệp phải gia tăng vay nợ để tài trợ đầu tư trong giai đoạn hiện tại.