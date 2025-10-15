Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 14-10, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin về kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình thời gian qua, trong đó có vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm chủ tịch và một số công ty liên quan.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Shark Bình và 9 người khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Shark Bình và các đồng phạm tại cơ quan điều tra

Theo cáo buộc từ cơ quan điều tra, khoảng tháng 5-2021, Nguyễn Hòa Bình cùng một số người có chuyên môn về tiền mã hóa đã góp vốn phát triển dự án “đồng tiền số AntEx” – một loại tài sản số được xây dựng trên nền tảng blockchain và lưu giữ trên ví điện tử Binance.

Mục đích ban đầu của nhóm là phát hành và bán token AntEx để huy động vốn cho hai dự án liên quan: “đồng tiền số VNDT” và phần mềm ví điện tử VNDT, được quảng bá là hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) “made in Vietnam”.

Tổng số vốn ban đầu được thống nhất là 5 tỉ đồng, trong đó Shark Bình góp 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi công bố ra công chúng, Nguyễn Hòa Bình tuyên bố đã đầu tư tới 2,5 triệu USD (Hơn 50 tỉ đồng) và giữ vai trò cố vấn chiến lược cho dự án.

Sau đó, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam để triển khai dự án. Số tiền góp vốn được chuyển vào tài khoản công ty, dùng chi trả lương nhân viên, đội ngũ kỹ thuật và thuê máy chủ phục vụ hoạt động dự án.

Từ tháng 11 đến tháng 12-2021, ông Nguyễn Hòa Bình tiếp tục sử dụng uy tín cá nhân và hình ảnh “Shark Bình” để quảng bá rầm rộ dự án. Ông công bố thành lập Quỹ đầu tư Next100 Blockchain, cam kết rót vốn 50 triệu USD trong 10 năm để phát triển lĩnh vực blockchain và khẳng định đây là hướng đi chiến lược. Các bài đăng, video trên mạng xã hội được lan truyền rộng rãi, giúp AntEx thu hút hàng chục nghìn nhà đầu tư trong nước, củng cố niềm tin vào dự án.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, dự án đã không đi theo lộ trình cam kết. Đến thời điểm bị điều tra, dự án VNDT vẫn chưa được hoàn thiện, và các sản phẩm công nghệ như ví điện tử hay stablecoin được hứa hẹn cũng chưa xuất hiện thực tế.

Thay vào đó, Shark Bình cùng các cổ đông đã âm thầm rút tiền từ ví tổng của AntEx, chuyển sang ví cá nhân và quy đổi sang VNĐ để chia nhau. Một phần khác được cho là đã chuyển vào các công ty thuộc hệ sinh thái NextTech, sử dụng sai mục đích so với cam kết với nhà đầu tư. Cơ quan điều tra xác định có tới khoảng 30.000 ví của nhà đầu tư đã bị rút tiền, tổng số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Trước khi bị khởi tố, Shark Bình đã có phiên livestream chia sẻ về hành trình kinh doanh của mình

Trước AntEx, cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều vụ án lừa đảo liên quan đến tiền ảo tại Việt Nam.

Từ Wingstep đến Game Naga Kingdom

Tháng 8-2025, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng cầm đầu các dự án Wingstep và Game Naga Kingdom, huy động tới 7,86 triệu USD (khoảng 200 tỉ đồng) từ hơn 3.000 nhà đầu tư.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội xác định Đặng Quốc Thắng (ngụ Hà Nội) đã thành lập Công ty Maxx Group để quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo. Trong đó, hai dự án quan trọng là Wingstep và Game Naga Kingdom.

Theo đó, nhà đầu tư sẽ tải ứng dụng "Wingstep" trên website "moiza.io", nạp đồng tiền ảo BUSD (1 BUSD tương đương 1 USD) vào tài khoản, sau đó mua giày NFT có giá từ 100-1.200 USD một đôi. Hằng ngày bật ứng dụng Wingstep đi bộ hoặc chạy để nhận tiền thưởng bằng đồng tiền ảo WST sau đó quy đổi ra đồng BUSD. Thắng giới thiệu dự án này của Hàn Quốc, là dự án đem lại lợi nhuận cao, lâu dài.

Dự án hoạt động từ 5-2022 đến 8-2022 thì mất thanh khoản, khiến khoảng 50 nhà đầu tư với tổng số tiền 300.000 USD (7,2 tỉ đồng) bị chiếm đoạt.

Đối với dự án Game Naga Kingdom, người tham gia sẽ mua các NFT nhân vật game có giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng (ví dụ: NFT Pig có giá 400.000.000 đồng). Nhóm cũng tiếp tục hứa hẹn lợi nhuận 5–8%/tháng, tặng hoa hồng 10% cho người giới thiệu, nhưng dự án nhanh chóng sập chỉ sau 3 tháng, khiến hàng chục nhà đầu tư mất trắng.

WorldMall.app: Đội lốt dự án quốc tế để dụ dỗ nhà đầu tư

Tháng 9, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp Công an Hà Nội đã triệt phá đường dây lừa đảo qua dự án tiền ảo WorldMall.app.

Các đối tượng lập trình ứng dụng riêng, phát hành đồng WM, tổ chức hội thảo, livestream quảng bá rầm rộ, thậm chí dựng hình ảnh ban lãnh đạo "người nước ngoài" để tạo lòng tin. Họ cam kết lợi nhuận 8–21%/năm, thu hút hàng ngàn người tham gia chỉ trong vài tháng.

Cảnh sát xác định đây là mô hình Ponzi trá hình, khi tiền của người sau được dùng để trả cho người trước – cho đến khi dòng tiền đứt gãy.

PaynetCoin: Mô hình kim tự tháp xuyên quốc gia

Tháng 8, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Bộ Công an triệt phá nhóm tội phạm sử dụng đồng PaynetCoin (PAYN) – một dự án đa cấp trái phép.

Từ năm 2021, nhóm này xây dựng mô hình "trả thưởng theo kim tự tháp", hứa hẹn lãi suất 5–9%/tháng, cho phép quy đổi sang USDT trên sàn FMCPAY.com.

Các đối tượng tuyên bố PAYN được đăng ký tại Mỹ và có thể thanh toán vé máy bay, đặt phòng khách sạn – nhưng thực tế không có đại lý nào chấp nhận. Kết quả, hàng ngàn người sập bẫy, mất hàng trăm tỉ đồng.

Toptrade1: Sàn ảo, tài sản giả, giấc mơ thật

Cũng trong tháng 8, Công an tỉnh Hưng Yên đã phá chuyên án lừa đảo tiền ảo "Toptrade1". Nhóm tội phạm thuê lập trình viên ẩn danh viết phần mềm "giao dịch BO", tổ chức các buổi livestream trên TikTok, Facebook để kêu gọi đầu tư với lời hứa "lợi nhuận siêu khủng".

Chúng sử dụng nhẫn kim cương giả, xe sang mô hình để khoe của, tạo niềm tin và dựng các đoạn chat giả mạo thể hiện "đầu tư thắng lớn". Trong thời gian ngắn, hàng ngàn người tham gia, với lượng giao dịch lên tới 100 triệu USDT (hơn 2.600 tỉ đồng) trước khi đường dây bị triệt phá.

Matrix Chain: Chiếm đoạt gần 10.000 tỉ đồng

Tháng 5-2025, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá đường dây tiền ảo MTC - Matrix Chain, chiếm đoạt gần 10.000 tỉ đồng từ hàng chục ngàn nhà đầu tư. Đây được xem là vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, với mô hình huy động vốn đa cấp, cam kết lợi nhuận cao gấp nhiều lần gửi ngân hàng.

Từ những vụ việc nói trên, các chuyên gia cảnh báo chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, từ việc dựng hội thảo "công nghệ", khoe siêu xe, đến dùng KOL quảng bá "đầu tư chắc thắng". Điểm chung là hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế và đánh vào lòng tham.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các dự án tiền ảo không được cấp phép, không tin vào quảng cáo "siêu lợi nhuận" hay "có người nổi tiếng bảo chứng". Một khi đã chuyển tiền vào "sàn ma", việc thu hồi gần như bất khả thi, còn giấc mơ làm giàu nhanh dễ dàng trở thành cơn ác mộng tài chính.