Những dòng 'sao kê' xúc động của học sinh cả nước ủng hộ vùng lũ

"Tôi biết bạn đã không còn ba mẹ. Tôi biết là bạn đang buồn. Thư này là để chia sẻ tình cảm của tôi cho bạn. Tôi chúc bạn gặp may mắn, hạnh phúc và có cơ hội gặp lại ba mẹ", "Con chúc người dân miền Bắc sớm vượt qua thử thách"... là những dòng thư đầy xúc động mà các em học sinh trường Mầm non - Tiểu học Me Since 1988 (quận Bình Tân, TP.HCM) gửi gắm tới các bạn cùng trang lứa và người dân vùng bão lũ miền Bắc. (Ảnh: Yến Trinh)