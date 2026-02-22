Những đôi “trai tài gái sắc” trên chính trường Nhật Bản, Thủ tướng Sanae Takaichi ở hạng cao

Nhân "Ngày vợ chồng hạnh phúc" (ngày 22-11-2025) tại Nhật Bản, tạp chí Josei Jisin tiến hành một cuộc khảo sát với 500 độc giả từ độ tuổi 20 đến 60 để tìm ra những cặp đôi chính trị gia được đánh giá là hạnh phúc nhất.

Vị trí thứ 3: Cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba và vợ

Ông Ishiba (69 tuổi) đã trải qua 5 lần thử thách tại cuộc bầu cử Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) trước khi chính thức trở thành thủ tướng vào năm 2024. Đồng hành cùng ông trên con đường đầy gian nan đó là vợ ông - bà Yoshiko (69 tuổi).

Cả hai gặp nhau khi còn là bạn cùng lớp tại khoa luật của Trường Đại học Keio. Ông Ishiba trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên nhìn thấy bà Yoshiko trong thư viện và thốt lên: "Trên đời này lại có người đẹp đến thế sao". Thế là ông tích cực theo đuổi bà Yoshiko.

Theo lời kể của bà Yoshiko trên trang News Post Seven, hai người bắt đầu nói chuyện khi bà Yoshiko tham gia nhóm học tập do ông Ishiba tổ chức để ôn thi cuối kỳ. Tuy nhiên, ấn tượng ban đầu của bà về ông không mấy tốt vì cách nói chuyện của ông có phần "khó gần".

Bên trái: Cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba cùng vợ là bà Yoshiko đặt chân đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia, vào tháng 1-2025. Bên phải: Vợ chồng cựu thủ tướng lúc rời sân bay Haneda – Nhật Bản. Ảnh: Kyodo

Khi tốt nghiệp đại học, vào ngày ông Ishiba quyết định đi làm tại ngân hàng, ông tỏ tình và cầu hôn bà: "Chúng ta hãy tiến tới hôn nhân với mục tiêu là đám cưới nhé".

Bà Yoshiko từ chối vì cảm thấy mình còn quá trẻ, muốn tập trung cho công việc. Sau đó, khi cha của ông Ishiba qua đời và ông quyết định dấn thân vào con đường chính trị, hai người mới kết nối lại. Cả hai kết hôn vào năm 1983.

Suốt sự nghiệp chính trị của chồng, bà Yoshiko không chỉ là hậu phương mà còn thay mặt chồng diễn thuyết tại quê nhà khi ông bận rộn. Độc giả nhận xét: "Họ dành cho nhau sự trân trọng như thuở mới yêu, một tình cảm rất đáng quý".

Vị trí thứ 2: Đương kim Thủ tướng Sanae Takaichi và chồng

Với việc bà Sanae Takaichi (65 tuổi) trở thành thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản và là nữ thủ tướng đầu tiên, ông Taku Yamamoto (74 tuổi) cũng đi vào lịch sử với tư cách là "Đệ nhất phu quân" đầu tiên của nước này.

Đằng sau quyền lực chính trị là một câu chuyện tình yêu gắn bó hiếm thấy. Công chúng thường ví von cặp đôi này là minh chứng cho việc "hòa hợp đến mức phải kết hôn tận hai lần".

Sau khi ly hôn vào năm 2017, chính sự thấu hiểu và sợi dây tình cảm bền chặt đã đưa họ quay về bên nhau, dẫn đến quyết định tái hôn vào năm 2021.

Bà Sanae Takaichi và chồng là ông Taku Yamamoto trong một chương trình truyền hình phát sóng vào tháng 10-2006. Ảnh: HK01

Cặp đôi duy trì một mối quan hệ bình đẳng và thú vị đến mức từng... oẳn tù tì để quyết định xem ai sẽ phải đổi theo họ của đối phương sau khi cưới.

Công chúng đặc biệt xúc động khi biết đằng sau một nữ thủ tướng mạnh mẽ là một người vợ tận tình, không quản ngại ngày đêm chăm sóc chồng khi ông Yamamoto chịu di chứng của đột quỵ. Ngược lại, ông cũng chính là điểm tựa vững chãi nhất cho vợ.

Chính vì vậy, nhiều người dân Nhật Bản không ngần ngại dành lá phiếu cho bà, bởi họ tin: "Một cặp đôi có thể yêu lại từ đầu và nắm tay nhau qua bạo bệnh chính là minh chứng lớn nhất cho sự chân thành và bền bỉ".

Ảnh chụp tiệc báo hỉ của bà Sanae Takaichi và ông Taku Yamamoto tổ chức tại một khách sạn ở thủ đô Tokyo vào ngày 8-2-2005. Ảnh: Sanae Takaichi/X

Vị trí thứ 1: Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi và vợ

Bạn đời của ông Shinjiro Koizumi (45 tuổi) - chính trị gia trẻ tuổi đầy triển vọng của Nhật Bản - chính là nữ MC nổi tiếng Christel Takigawa (49 tuổi).

Kể từ khi kết hôn, bà Takigawa lui về hậu phương để hỗ trợ chồng và tập trung vào các hoạt động bảo vệ động vật. Cặp đôi hiện có một con trai (sinh năm 2020) và một con gái (sinh năm 2023).

Chuyện tình của họ từng gây chấn động khi công bố kết hôn ngay tại phủ thủ tướng vào năm 2019.

Ông Shinjiro Koizumi giải thích với các phóng viên về việc kết hôn với nữ MC Christel Takigawa vào ngày 7-8-2019 tại phủ thủ tướng. Ảnh: Jiji Press

Khi đó, ông ví von thế giới chính trị là một "chiến trường" đầy rẫy sự căng thẳng, nơi ông luôn phải cảnh giác đến mức như đang "mặc giáp sắt để ngủ".

Tuy nhiên, khi ở bên vợ, ông cảm thấy mình có thể tháo bỏ mọi vũ khí và áo giáp để trở về làm "một Shinjiro bình thường nhất".

Đặc biệt, trước khi gặp vợ, ông Koizumi từng có tư tưởng không kết hôn do những biến cố và sự phức tạp từ gia đình của cha mình (cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi).

Hơn 7 giờ sáng ngày 3-10-2025, ông Shinjiro Koizumi cùng bà Christel Takigawa đưa con trai ra xe buýt, sau đó cùng nhau đi bộ về nhà. Ảnh: Smart FLASH

Theo trang Oricon News, trong một buổi thảo luận chính sách, ông Koizumi từng hài hước chia sẻ rằng mình "thường xuyên bị vợ mắng ở nhà" vì lén mua kẹo cho con.

Có lần ông chuẩn bị đồ cho con đi mẫu giáo và tự tin là "hoàn hảo". Nhưng ngay sau đó bị vợ gọi điện rầy vì quên đồ bơi vào đúng ngày con có tiết học bơi.

Độc giả đặt kỳ vọng rất lớn vào cặp đôi "trai tài gái sắc" này: "Họ là hình mẫu lý tưởng cho giới trẻ, cho thấy một diện mạo mới mẻ và hiện đại của các gia đình chính trị gia".