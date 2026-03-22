Những doanh nhân trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất SN 1994 đến từ Becamex, lơn tuổi nhất là 2 chủ tịch U80

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sau cuộc bầu cử có 76,19 triệu cử tri tham gia, đạt tỷ lệ 99,68%.

Nhiệm kỳ này ghi nhận tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay với 40%. Trong cơ cấu đại biểu mới, khối kinh tế tiếp tục duy trì sự hiện diện với 23 lãnh đạo doanh nghiệp trực tiếp điều hành các tập đoàn, công ty, hợp tác xã, mang theo lăng kính thị trường vào không gian lập pháp.

Tại khu vực doanh nghiệp nhà nước, bộ khung đại diện tập trung vào nhóm nhân sự sinh trong thập niên 1970 đang quản lý các lĩnh vực hạ tầng và năng lượng trọng yếu.

Nổi bật chính ông Tào Đức Thắng (53 tuổi), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel. Sự hiện diện của một lãnh đạo tập đoàn viễn thông - công nghệ lớn nhất Việt Nam cho thấy trục kinh tế số tiếp tục có trọng lượng trong cấu trúc đại diện.

An ninh năng lượng có sự góp mặt của ông Lê Ngọc Sơn (54 tuổi), Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; ông Phạm Văn Thanh (54 tuổi), Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và ông Cao Tuấn Sĩ (51 tuổi), Giám đốc Nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất.

Lĩnh vực vận tải hàng không cũng ghi nhận đại diện là ông Lê Hồng Hà (54 tuổi), Tổng giám đốc Vietnam Airlines.

Hệ thống tài chính đóng góp những nhân sự cấp cao đang làm nhiệm vụ điều tiết nguồn vốn tín dụng của nền kinh tế. Quốc hội khóa mới có sự trúng cử của ông Nguyễn Thanh Tùng (52 tuổi), Chủ tịch Vietcombank và ông Tô Huy Vũ (46 tuổi), Chủ tịch Agribank.

Đây là những lãnh đạo trực tiếp quản lý dòng vốn của hai định chế tài chính có quy mô tài sản hàng đầu hệ thống, đóng vai trò dẫn dắt mặt bằng lãi suất và cung ứng nguồn lực cho các dự án lớn.

Khối kinh tế tư nhân mang đến phổ đại diện rộng hơn về độ tuổi và ngành nghề. Lớp doanh nhân kỳ cựu tiếp tục tham gia nghị trường với sự trúng cử của ông Nguyễn Văn Thân (71 tuổi), Chủ tịch Công ty Kính an toàn Việt Nhật kiêm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Ông cũng là đại biểu lớn tuổi nhất trong nhóm doanh nhân trúng cử, trở thành tiếng nói đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp cơ sở.

Cùng dải tuổi có ông Nguyễn Như So (69 tuổi), Chủ tịch Tập đoàn Dabaco Việt Nam, hoạt động trong ngành nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Việc các nhà sáng lập giàu kinh nghiệm tham gia Quốc hội được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm dữ liệu thực tế từ thị trường cho công tác xây dựng luật.

Về cơ cấu độ tuổi, danh sách đại biểu khối doanh nghiệp nhiệm kỳ này còn ghi nhận sự xuất hiện của thế hệ điều hành sinh trong thập niên 1990. Điển hình là trường hợp trúng cử của ông Nguyễn Thế Duy (sinh năm 1994), Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Becamex IDC ở độ tuổi 32.

Sự góp mặt của các cá nhân đang trực tiếp quản trị doanh nghiệp, điều hành ngân hàng và quản lý hạ tầng công nghiệp tại Quốc hội tạo cơ sở để thu hẹp khoảng cách giữa quá trình lập pháp và thực tiễn hoạt động của nền kinh tế.

Dự kiến kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào ngày 6-4 để thực hiện việc kiện toàn nhân sự và tiến hành công tác xây dựng pháp luật.

BẢNG TÓM TẮT DANH SÁCH DOANH NHÂN TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI