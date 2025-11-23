Những điều người tiêu dùng cần biết khi mua ghế ngồi ô tô cho trẻ

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, tất cả ô tô chở trẻ em bắt buộc phải trang bị thiết bị an toàn chuyên dụng nhằm tăng cường bảo vệ trẻ nhỏ khi tham gia giao thông.

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động cho thấy, thời gian gần đây, nhiều gia đình có con nhỏ bắt đầu tìm hiểu và mua ghế ngồi ô tô cho trẻ em.

Trên các sàn thương mại điện tử, sản phẩm đến từ Mỹ, Đức, Ý, Nhật Bản… đang được chào bán với nhiều mức giá, kèm theo nhiều chương trình khuyến mại, có nơi giảm gần 50%.

Cụ thể, ghế ngồi ô tô hiệu Beige được giảm 47%, còn khoảng 600.000 đồng/chiếc; Cicini Bebelock Isofix giảm 46%, còn 1,8 triệu đồng/chiếc; Chilux Roy 360 giảm 44%, còn 2,8 triệu đồng/chiếc; Animo Onefit Isofix giảm 25%, còn 2,8 triệu đồng/chiếc… Tuy nhiên, đa số sản phẩm thuộc diện đặt trước (pre-order), thời gian giao hàng kéo dài từ 10-12 ngày.

Trước việc giá bán trên các sàn trực tuyến giảm sâu, nhiều người tiêu dùng đặt câu hỏi vì sao mặt hàng đang "hot" lại có mức giảm mạnh như vậy.

Tại cửa hàng AVAKid (TP HCM), nhân viên cho biết ghế ngồi ô tô hiện có giá từ vài trăm nghìn đến hơn chục triệu đồng, song phân khúc được quan tâm nhiều nhất nằm trong khoảng 2-3 triệu đồng/chiếc.

Ghế ô tô Chicco Unico Evo Classic xoay 360 độ đang được bán với mức giá thấp hơn khoảng 700.000 đồng so với giá đã khuyến mãi trên thương mại điện tử

Theo nhân viên này, mức giá bán giữa kênh online - offline có thể chênh lệch tùy thương hiệu, chất lượng và thời điểm khuyến mại, vì vậy người mua nên so sánh kỹ để bảo vệ quyền lợi của mình.

Dẫn chứng cụ thể, mẫu Chicco Unico Evo Classic xoay 360 độ, Isofix, hiện được ưu đãi tại cửa hàng còn hơn 9 triệu đồng, trong khi đặt qua website AVAKid chỉ hơn 8,5 triệu đồng (miễn phí vận chuyển); tuy nhiên, trên một số sàn, giá lại niêm yết ở mức khoảng 9,2 triệu đồng, cao hơn 700.000 đồng so với kênh online chính hãng.

"Trên các nền tảng trực tuyến có rất nhiều mức giá khác nhau. Người mua cần so sánh, kiểm tra thời gian giao hàng, thông tin sản phẩm và hướng dẫn sử dụng để chọn được sản phẩm phù hợp với độ tuổi, chiều cao của trẻ.

Ví dụ, trẻ cao từ 40-87 cm và 76-105 cm có tư thế lắp ghế khác nhau, trong khi trẻ từ 100-150 cm sẽ có quy cách thắt dây an toàn riêng" - nhân viên AVAKid tư vấn.

Ở góc độ chuyên môn, anh Thành Dương, đại diện cửa hàng bán đồ chơi ô tô tại TP HCM, cho hay phụ huynh nên bắt đầu bằng việc xác định nhóm trọng lượng và chiều cao của bé, sau đó kiểm tra xe có trang bị Isofix (hệ thống móc cố định ghế trẻ em trực tiếp vào khung xe ô tô) hay không để chọn loại ghế phù hợp, bảo đảm độ chắc chắn khi vận hành.

Isofĩx trên ô tô để giúp cố định ghế chắc chắn

Bên cạnh đó, nên ưu tiên các sản phẩm có thương hiệu và đã được chứng nhận. Một số dòng cao cấp còn tích hợp thêm công nghệ bảo vệ như tăng cường bảo vệ đầu, chống va đập bên hông, mở rộng khung ghế… giúp giảm thiểu rủi ro chấn thương khi xảy ra sự cố.

Do ghế ngồi ô tô thường xuyên phải lắp – tháo trong thời gian dài, phụ huynh nên chọn loại dễ lắp đặt, thao tác thuận tiện (như Isofix), đồng thời bảo đảm sự thoải mái và khả năng điều chỉnh linh hoạt theo sự phát triển của trẻ.

Với trẻ sơ sinh, ghế kiêm nôi xách tay là lựa chọn phù hợp. Khi trẻ lớn hơn, có thể chuyển sang các dòng ghế đa năng, dùng cho nhiều giai đoạn.

"Quan trọng nhất là sản phẩm phải được kiểm nghiệm thực tế bởi đơn vị chuyên môn, thay vì chỉ dựa vào quảng cáo tiêu chuẩn trên bao bì" – anh Dương nhấn mạnh.