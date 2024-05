Những điều chưa biết về cuộc đời của Pearl Hart - Nữ tướng cướp khét tiếng nhất miền Tây nước Mỹ

Pearl Hart vui vẻ tạo dáng chụp ảnh khi ở trong tù, mặc quần áo nam giới và cầm súng. Ảnh: Allthatsinteresting

Vào ngày 30 tháng 5 năm 1899, hai người đàn ông trang bị vũ trang để cướp một chiếc xe ngựa chạy qua hẻm núi Kane Spring ở sa mạc Arizona (Mỹ). Trong khi một người chĩa súng vào hành khách, người còn lại ra lệnh cho họ ra khỏi xe. Sau đó, bọn cướp lục túi, lấy ra một chiếc đồng hồ bằng vàng, một vài khẩu súng và hàng trăm USD tiền mặt.

Tuy nhiên, điều khiến nạn nhân trong vụ cướp cảm thấy kỳ lạ chính là đôi tay bé nhỏ đang chĩa súng ngắn của tên cướp. Tờ San Francisco Call vào thời điểm đó đưa tin: “Các ngón tay trên nòng súng, nắm lấy cò súng dài, trắng và mảnh và không hề phù hợp với trang phục thô ráp, bặm trợn của tên cướp”.

Quả đúng vậy, tên cướp chính là một người phụ nữ, ăn mặc như đàn ông tên là Pearl Hart. Chỉ vài tuần sau đó, “nữ hoàng cướp” này trở thành một hiện tượng gây chấn động miền Tây nước Mỹ.

Cuộc đời hoang dã của Pearl Hart

Pearl Hart đã trở thành một trong những kẻ ngoài vòng pháp luật huyền thoại nhất ở miền Tây hoang dã chỉ sau một đêm. Ảnh: Allthatsinteresting

Theo hầu hết các nguồn tin, việc Pearl Hart dấn thân vào con đường tội lỗi diễn ra rất từ tốn và chậm rãi. Cô được cho là sinh năm 1871 trong một gia đình danh giá ở Ontario, Canada. Được chuyển đến trường nội trú khi còn trẻ, cô dường như đã được định sẵn cho một cuộc sống trung lưu bình thường. Sau đó, Pearl Hart phải lòng một nhân viên pha chế ở tuổi 16-17 và cả hai cùng nhau bỏ trốn.

Là một tay cờ bạc và nghiện rượu nặng, chồng của Hart đã phung phí phần lớn tiền của hai vợ chồng và thường xuyên bạo hành người vợ trẻ. Sau đó, cặp đôi chuyển đến Chicago, nơi cuộc đời của Pearl Hart thay đổi mãi mãi.

Năm 1893, Pearl đến thăm Hội chợ Thế giới Chicago. Tại đây, cô đã nhìn thấy vận động viên bắn súng giỏi Annie Oakley biểu diễn trong chương trình Wild West Show của Buffalo Bill. Ngay sau đó, cô đã bắt chuyến tàu tới Colorado và bỏ lại người chồng vũ phu của mình.

Ở đây, Hart làm những công việc lặt vặt như đầu bếp, ca sĩ quán rượu và nhân viên giặt là để trang trải cuộc sống. Cô cũng có thêm nhiều thói quen xấu khác như hút xì gà, nghiện morphin và cần sa. Trong khoảng thời gian này, chồng Hart cũng cố gắng tìm lại và hàn gắn. Tuy nhiên, mối quan hệ lại nhanh chóng tan vỡ khi anh ta “ngựa quen đường cũ” - bạo hành vợ.

Lo lắng và chán nản, Hart nói với Cosmopolitan trong một cuộc phỏng vấn năm 1899 rằng: “Tôi mệt mỏi với cuộc sống. Tôi muốn chết và đã cố tự sát khoảng ba, bốn lần”.

Cuối cùng, tại một trại khai thác mỏ ở Arizona, Hart đã tìm lại chính mình. Tại đây, cô được cho là làm đầu bếp và gái mại dâm. Và cũng chính tại nơi đây, định mệnh đã sắp xếp cô gặp gỡ người thợ mỏ tên là Joe Boot.

Bắt đầu hành trình phạm tội

Đến mùa xuân năm 1899, một trong những mỏ khai thác đóng cửa, khiến Pearl Hart không còn nhiều việc để làm nữa. Trong thời điểm khó khăn đó, một lá thư từ quê nhà gửi đến cho Hart cho biết mẹ cô đang ốm nặng. Đau khổ vì không có tiền gửi về nhà chứ đừng nói đến việc trở về gặp mẹ lần cuối, Hart trở nên tuyệt vọng.

“Bức thư đó khiến tôi phát điên. Cho dù tôi có thế nào đi nữa, mẹ tôi vẫn là người bạn thân thiết nhất của tôi và tôi mong được gặp lại bà trước khi bà qua đời. Nhưng tôi không có tiền”, Hart nói.

Vẻ ngoài vô hại, Pearl Hart đã phạm nhiều tội lỗi nhờ nhan sắc xinh đẹp. Ảnh: Allthatsinteresting

Ngay lúc đó, Joe Boot, người yêu của Hart, đã nghĩ ra một kế hoạch: Cặp đôi này sẽ lừa tiền của đàn ông. Theo kế hoạch, Hart đã dùng vẻ ngoài xinh đẹp của mình để dụ đàn ông về phòng. Ở đó, Joe Boot sẽ hạ gục và cướp tiền của nạn nhân.

Khi kế hoạch này không kiếm đủ tiền, Boot đã nghĩ ra một kế hoạch lớn hơn. Anh ta muốn cướp chiếc xe ngựa chạy giữa Florence và Globe, Arizona. Ban đầu, Hart phản đối vì ngoại hình của cô khá nhỏ nhắn, làm sao có thể cướp được một chiếc xe ngựa.

Tuy nhiên, Boot an ủi cô rằng: “Táo bạo là những gì cần thiết để cướp trên bất kỳ mặt trận nào”. Hart đã đồng ý với điều kiện không làm thương bất kỳ ai trong quá trình cướp bóc.

Phi vụ cướp không thể nào quên

Vào ngày 30 tháng 5 năm 1899, Pearl Hart mặc quần áo nam giới và đi vào sa mạc Arizona cùng với Joe Boot, đến đường Globe.

Theo lời kể của Hart, khi chiếc xe ngựa rẽ vào một khúc cua, Joe Boot đã hét lên: "Hãy giơ tay lên" Hart chĩa khẩu súng ngắn vào các nạn nhân trong khi Boot buộc họ ra khỏi xe. Hart lục túi của họ và rút ra khoảng 450 USD. Sau này, Hart kể lại: “Tôi đã học được cách làm công việc này như thế nào để thực hiện dễ dàng nhất”.

Trong vụ cướp, Pearl Hart đã chĩa vũ khí vào các nạn nhân trong khi Joe Boot ra lệnh cho họ ra khỏi xe ngựa. Ảnh: Allthatsinteresting

Điều lạ lùng là cặp đôi cướp bóc này còn “trao” cho mỗi nạn nhân một khoản “từ thiện” trị giá 1 USD để họ có thể tiếp tục hàng trình.

Sau phi vụ cướp, Hart và Boot bỏ trốn vào sa mạc. Nhưng cảnh sát trưởng và những kẻ săn cướp đã theo đuổi sát sao. Chỉ vài ngày sau, cặp đôi bị bắt. Boot lặng lẽ chịu bắt còn Pearl Hart được cho là đã chống trả. “Cô ta có thể đã bắn vài phát súng nếu có cơ hội nhưng cô ta không thể làm điều đó. Cảnh sát áp đảo khi cô ta chiến đấu như một mãnh thú, một nữ cướp thời thượng”.

Xét xử nữ cướp huyền thoại nước Mỹ

“Nữ hoàng cướp” Pearl Hart đã trở thành cái tên khét tiếng nhất nước Mỹ chỉ sau một đêm cướp xe ngựa. Ngay sau khi bị bắt, Pearl Hart bị cáo buộc đã sử dụng nhan sắc của mình để dụ dỗ một số người đàn ông giúp cô vượt ngục.

Những bức ảnh chụp Pearl Hart khi còn là tù nhân được lan truyền trên các tờ báo khắp cả nước. Ảnh: Allthatsinteresting

“Người phụ nữ đó đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Hiếm có một buổi chiều nào trôi qua mà không có ai gọi đến và muốn chụp ảnh nữ phạm nhân này. Những kẻ cuồng máy ảnh đã chụp cô ta cùng nhiều loại súng khiến cô ta trông rất liều lĩnh”, Silver Belt vào thời điểm đó đưa tin.

Hart tỏ ra không bận tâm đến sự chú ý của dư luận và thậm chí điều này còn khiến công chúng say mê cô hơn. Cô nuôi một con mèo rừng trong phòng giam của tòa án và tạo dáng chụp ảnh trong trang phục đàn ông và cầm súng.

Trong tù, cô cũng gặp và yêu một bạn tù khác tên là Ed Hogan. Khi bị mèo cưng của Hart cắn, hắn đã nhặt con mèo lên và ném mạnh xuống sàn đá khiến con mèo chết ngay lập tức. Để xin lỗi, Hogan đồng ý giúp Hart trốn thoát và khoét một lỗ trên tường phòng giam của cô, họ cùng nhau tạo “lối thoát hiểm” đến tận kho đường sắt địa phương, lên chuyến tàu chở hàng đến New Mexico.

Mặc dù, Hart đã bị bắt trở lại nhà tù, nhưng cuộc vượt ngục lại giúp nâng cao vị thế của cô như một nữ tướng cướp và biểu tượng nữ quyền. Boessenecker viết: “Pearl Hart là một phụ nữ đi trước thời đại rất nhiều. Cô ấy tự chủ, thích phiêu lưu, không bị ràng buộc bởi những quy ước và tự do về mặt tình dục. Những thuộc tính này cực kỳ hiếm đối với phụ nữ ở thế kỷ 19”.

Đó là quan điểm được củng cố bởi nữ quyền của Hart. Ví dụ, khi bị bắt vì vụ cướp xe ngựa vào năm 1899, cô đã nói với tòa án ở Tucson rằng sẽ “không bao giờ đồng ý bị xét xử theo luật mà bản thân hoặc giới tính của Hart không có quyền lên tiếng”.

Âm mưu xung quanh vụ án của Hart chỉ leo thang khi cô bước vào phòng xử án ở Florence vào tháng 11 năm 1899. Hart thừa nhận phạm tội cướp, nhưng đã thắng bồi thẩm đoàn khi giải thích rằng cô cần tiền để giúp đỡ người mẹ ốm yếu của mình và chỉ cướp xe ngựa trong tâm thế tuyệt vọng. Cuối cùng, bồi thẩm đoàn toàn nam đã tuyên trắng án cho Hart.

Quyết định này đã khiến Thẩm phán Fletcher Doan tức giận, người mà theo tờ Toronto Star, tuyên bố rằng Hart đã “tán tỉnh bồi thẩm đoàn, uốn nắn họ theo ý mình”. Do đó, Hart bị gọi trở lại tòa án vì tội làm giả thư từ Mỹ và sử dụng súng bất hợp pháp. Bồi thẩm đoàn thứ hai kết luận cô có tội và tống cô vào nhà tù Yuma trong 5 năm. Trong khi đó, Joe Boot nhận án 30 năm tù.

Câu chuyện về Pearl Hart vẫn là một ẩn số

Trong thời gian ở nhà tù Yuma, Pearl Hart đã gặp gỡ các phóng viên và lên kế hoạch cho cuộc sống sau khi ra tù. Em gái của Hart đã viết về cuộc phiêu lưu của kẻ sống ngoài vòng pháp luật trong một vở kịch có tên Nữ tướng cướp Arizona, và Hart được cho là đã được đặt để đóng vai chính.

Báo chí mệnh danh Pearl Hart là “Nữ cướp”. Ảnh: Allthatsinteresting

Sau 18 tháng ngồi tù, Hart được ân xá sớm. Nhưng bên ngoài phòng giam, danh tiếng của “Nữ hoàng sơn tặc” nhanh chóng mờ nhạt và cô biến mất khỏi mắt công chúng.

Năm 1904, Inter Ocean đưa tin Hart đang điều hành một cửa hàng xì gà ở thành phố Kansas. Các báo cáo khác cho biết cô đã đi du lịch, nhưng những tuyên bố này chưa bao giờ được chứng minh. Những người khác lại cho rằng cô đã trở lại Arizona và kết hôn với một chủ trang trại.

Tuy nhiên, một báo cáo cho thấy câu chuyện mà các nhà sử học kể về Pearl Hart trong nhiều năm có thể không hoàn toàn chính xác.

Theo cuốn Wildcat: The Untold Story of Pearl Hart, The Wild West's Most Notorious Woman Bandit của John Boessenecker, “Pearl thực sự không được sinh ra trong một gia đình giàu có. Đúng hơn, cô sinh ra là Lillie Naomi Davy trong một gia đình nghèo ở Ontario". Như đã đưa tin trên tờ New York Post, Boessenecker khẳng định Hart đã hành nghề mại dâm khi còn trẻ để kiếm sống và khi còn là một phụ nữ trẻ, cô bắt đầu phạm tội bằng cách mặc quần áo nam giới, vừa để cải trang vừa để tránh sự chú ý đàn ông.

Trong khi Hart có thể thêu dệt câu chuyện của cô khi trả lời phỏng vấn, Boessenecker đưa tin rằng giới truyền thông vào thời điểm đó có thể đã điều chỉnh câu chuyện, tô vẽ thêm một số chi tiết gai góc hơn để giới thiệu Hart dưới một góc nhìn lãng mạn hơn.

Nhưng bất kể sự thật đằng sau nguồn gốc của Pearl Hart và cuộc sống của cô sau khi ra tù là gì, cô chắc chắn đã ghi dấu ấn trong lịch sử với tư cách là một trong những kẻ ngoài vòng pháp luật huyền thoại nhất của miền Tây hoang dã.