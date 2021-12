Những điều cần chuẩn bị cho xe hơi khi đông đến

Kiểm tra dung dịch chống đóng băng



Giữ động cơ trong tình trạng ổn định là một trong những cách đơn giản nhất để vượt qua mùa đông khắc nghiệt. Giống như hầu hết các chất dung môi trên ô tô, chủ sở hữu nên kiểm tra chất chống đông thường xuyên, đặc biệt khi nhiệt độ thấp. Vì có thể làm giảm nhiệt độ động cơ và thậm chí ăn mòn một số chi tiết, trừ khi mức chống đóng băng đủ cao để giữ nhiệt độ.

Đảm bảo về áp suất lốp

Nhiệt độ thấp ảnh hưởng đến tính bất thường của áp suất lốp. Mỗi khi giảm xuống còn 10 độ C, không khí sẽ co lại bên ngoài vỏ lốp và làm giảm áp suất bên trong. Nếu xe của bạn được sản xuất sau năm 2007, hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) sẽ phát sáng đèn cảnh báo về việc giảm áp suất. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên kiểm tra thủ công thường xuyên và bơm căng lốp để đảm bảo sự an toàn.

Để một chuyên gia kiểm tra xe

Bình thường chủ sở hữu có thể tự kiểm tra khả năng vận hành của chiếc xe, nhưng không nên làm thế vào mùa đông. Hãy để thợ chuyên nghiệp kiểm tra cẩn thận để ô tô có thể vận hành ổn định khi đông đến. Mặc dù có thể tốn thêm chi phí, nhưng nó đáng giá đồng tiền.

Bảo dưỡng xe trước mùa đông

Chủ xe cần phải sửa chữa một số chi tiết trong mùa đông. Thông thường, chúng ta chỉ mang xe đến tiệm sửa khi hỏng hóc hoặc không mang lại trải nghiệm lái như ý muốn.

Tuy nhiên vào mùa lạnh, xe hơi có thể không có bất kỳ dấu hiệu thông thường nào trước khi hỏng hóc. Nhiệt độ thấp và lượng mưa sẽ thay đổi điều kiện khách quan và ô tô của bạn sẽ khó để thích nghi trừ khi nó được bảo dưỡng và sẵn sàng.

Chuẩn bị bộ dụng cụ khẩn cấp mùa đông

Nên bổ sung lốp dự phòng trong trường hợp có điều gì đó xảy ra với một trong các lốp xe đang sử dụng. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải trang bị bộ dụng cụ bao gồm như xẻng, đèn pin, và dây cáp. Chủ sở hữu cũng có thể mang thêm bất kỳ công cụ khẩn cấp thông thường nào khác trên xe hơi để đề phòng các trường hợp bất thường.