Chất lượng tân binh tăng cả lượng và chất

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ động viên, tặng quà các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: BCA.

Bộ Công an cho biết, để triển khai các nhiệm vụ công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân phù hợp với mô hình tổ chức mới phải bộ công an đã chủ động, kịp thời điều chỉnh các quy định như: Thẩm quyền gọi khám sức khỏe và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ được chuyển từ Trưởng Công an cấp huyện sang Chủ tịch UBND cấp xã; Việc tổ chức lễ giao nhận quân do UBND cấp xã xác định theo đúng quy định; Các nhiệm vụ tuyển quân trước đây thuộc Công an cấp huyện được phân cấp cho Công an cấp xã thực hiện.

Việc điều chỉnh thể hiện sự chủ động của lực lượng CAND trong vận hành mô hình tổ chức mới, bảo đảm thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Đáng chú ý, Bộ Công an cũng mở rộng nguồn tuyển nữ, điều chỉnh ngành nghề phù hợp nhu cầu sử dụng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo báo cáo nhanh từ Công an các địa phương, số công dân đủ điều kiện tuyển chọn năm 2026 đạt 109% chỉ tiêu được giao; trong đó nữ đạt 112%.

Trình độ học vấn của tân binh tiếp tục được nâng cao. Dự kiến có 1 công dân trình độ Thạc sĩ; 16,5% có trình độ Đại học (tăng 6,45% so với 2025); 10,5% trình độ Cao đẳng (tăng 2,8%).

Nguồn tuyển năm sau cao hơn năm trước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của môi trường rèn luyện trong CAND.

Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành quy định xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ, trong đó cho phép xét chuyển thẳng với trường hợp tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, là đảng viên và có quá trình rèn luyện tốt. Cơ chế này mở rộng cơ hội gắn bó lâu dài với ngành cho thanh niên có trình độ.

Đề án 18 tạo “đầu ra” ổn định

Hình ảnh công dân tham gia nghĩa vụ CAND 2025. Ảnh: BCA.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp công tác tuyển quân đạt kết quả cao là Đề án 18/ĐA-BCA-X01 ngày 10/7/2023 về dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ giai đoạn 2023–2030. Nhờ triển khai đồng bộ, năm 2024 tỷ lệ tuyển quân đạt 99,99%; năm 2025 đạt 100%, lần đầu tiên trong 10 năm trở lại đây CAND hoàn thành 100% chỉ tiêu. Bộ Công an cũng cho biết, có 33,54% hạ sĩ quan nghĩa vụ đăng ký đào tạo nghề sau xuất ngũ.

Đáng chú ý, trong 2 năm triển khai đề án, 95 chiến sĩ xuất ngũ được tuyển làm lao động hợp đồng tại các đơn vị trực thuộc; 1.390 người được bố trí tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Chính sách này tạo quy trình khép kín từ tuyển chọn, rèn luyện, hỗ trợ nghề nghiệp, củng cố niềm tin của thanh niên và gia đình.

Chiến sĩ mới sẽ được huấn luyện theo 4 chương trình khung, gồm các lực lượng: Cảnh sát cơ động, Cảnh vệ, Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Công an địa phương.

Thời gian huấn luyện 3 tháng, trang bị kiến thức chính trị, pháp luật, điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND, cùng các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại, diễn tập phương án tác chiến. Sau huấn luyện, chiến sĩ được phân công về các đơn vị Cảnh sát cơ động, phòng cháy chữa cháy, trại giam, cảnh vệ hoặc Công an địa phương.

Về chế độ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, các nghị định và thông tư hướng dẫn hiện hành: phụ cấp cấp bậc hàm, bảo hiểm xã hội, y tế, nghỉ phép năm, bảo lưu kết quả học tập, hỗ trợ đào tạo nghề, trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp tạo việc làm, ưu tiên tuyển sinh và xét chuyển chuyên nghiệp khi đủ điều kiện.

Với sự điều chỉnh kịp thời về cơ chế, chính sách đồng bộ và nguồn tuyển ngày càng chất lượng, công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2026 tiếp tục khẳng định bước chuyển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn mới.