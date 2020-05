Những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ tổ chức thi 5 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (gồm các môn thi thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học); bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân); đối với thí sinh học chương trình giáo dục THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý (đối với thí sinh học chương trình GDTX.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm nay vẫn giống năm ngoái với 70% điểm thi tốt nghiệp THPT và 30% dựa vào kết quả học lớp.

Kỳ thi năm nay vẫn quy định mỗi tỉnh tổ chức 1 Hội đồng thi do Sở GD&ĐT chủ trì. Việc in ấn, vận chuyển đề thi cũng do địa phương thực hiện. Thí sinh trường THPT được xếp lẫn với thí sinh các Trung tâm giáo dục thường xuyên..

Về coi thi, quy chế năm nay có điểm mới so với năm ngoái. Kỳ thi THPT quốc gia 2019 có tới 50% là cán bộ, giảng viên các trường ĐH về địa phương kết hợp với giáo viên tại chỗ coi thi nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan. Kỳ thi năm nay, do giáo viên các trường THPT - THCS coi thi.

Trong đó đảm bảo, mỗi phòng thi bố trí 2 cán bộ coi thi ở 2 trường phổ thông khác nhau. Trưởng điểm thi là lãnh đạo trường phổ thông; 1 Phó trưởng điểm thi là lãnh đạo hoặc Tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông nơi đặt điểm thi; Cán bộ giám sát thi cũng chính là giáo viên trường phổ thông.

Một điểm mới nữa là, việc chấm trắc nghiệm năm ngoái do trường ĐH chủ trì, thực hiện chấm thì năm nay việc này được giao cho Sở GD&ĐT chủ trì, tổ chức. Cán bộ thực hiện chám trắc nghiệm sẽ gồm cán bộ của Sở và giáo viên trường phổ thông dùng phần mềm của bộ để chấm.

Lưu ý thí sinh

Sự thay đổi trên xuất phát từ kỳ thi THPT năm nay đặt mục tiêu chính là xét tốt nghiệp. Bộ vẫn chỉ đạo, ra đề thi, song UBND tỉnh, thành phố chủ trì và chịu trách nhiệm tổ chức. Còn lại, quy trình coi thi, chấm thi, bảo quản bài thi về cơ bản giữ như kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Bộ GD&ĐT quy định, thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được thi buổi đó. Thí sinh ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình. Thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Đối với môn thi tự luận, thí sinh có thể rời phòng thi khi hết 2/3 thời gian làm bài của buổi thi. Trường hợp cần thiết như đau ốm phải cấp cứu, thí sinh được ra khỏi phòng nhưng có sự giám sát của công an.

Những học sinh đã tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc khu vực các môn văn hóa được miễn tất cả bài thi của kỳ thi. Thí sinh bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên không thể dự thi sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp (học lực và hạnh khiểm khá trở lên).