Những điểm "có 1 không 2" của hang động Việt Nam chứa được khu phố ở New York với những tòa nhà 40 tầng

Vào ngày 17/5/2024, tờ South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong (Trung Quốc) đã gọi tên hang Sơn Đoòng của Việt Nam là một trong 7 điểm tham quan dưới lòng đất đẹp nhất thế giới.



Hình ảnh chụp màn hình bài đăng trên trang SCMP. (Ảnh: SCMP)

Phát hiện hang động tự nhiên lớn nhất thế giới

Hang Sơn Đoòng là một hang động tự nhiên tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Theo báo Dân trí, trong lần đi rừng vào năm 1990, ông Hồ Khanh gặp cơn mưa lớn nên vội tìm đến một vòm đá để tránh trú, đây cũng là cơ duyên phát hiện ra Sơn Đoòng.

Tuy nhiên, ông Khanh không tiếp tục đi vào hang và sau đó cũng quên luôn vị trí của hang động "bí ẩn".

Tờ SCMP mới đây đã gọi tên hang Sơn Đoòng của Việt Nam là một trong 7 điểm tham quan dưới lòng đất đẹp nhất thế giới. (Ảnh: Bamboo Airways)

Năm 2007, đoàn thám hiểm Hoàng gia Anh tìm kiếm hang động mới tại Phong Nha – Kẻ Bàng, ông Khanh đưa đoàn đi nhưng không thấy. Tới năm 2008, ông Khanh đã tìm lại được vị trí cửa hang và liên lạc với đội thám hiểm.

Nhóm thám hiểm cùng với các kết quả đo vẽ bằng thiết bị laze, họ đã xác định đây là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Sơn Đoòng có chiều rộng lên đến 250m, chiều cao có nơi hơn 150m.

Năm 2013, hang Sơn Đoòng được Kỷ lục Thế giới Guinness, Hiệp hội kỷ lục thế giới chứng nhận lớn nhất thế giới, với chiều rộng 150m, cao hơn 200m, chiều dài lên tới gần 9km.

Hang Sơn Đoòng được Kỷ lục Thế giới Guinness, Hiệp hội kỷ lục thế giới chứng nhận là hang động lớn nhất thế giới. (Ảnh: Báo Quốc tế)

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2003.

Vào năm 2015, hang động này tiếp tục được Guinness công nhận là hang động lớn nhất thế giới về thể tích (38,5 triệu m3).

Những điểm độc đáo của hang Sơn Đoòng

Tạp chí Du lịch Time Out của Vương quốc Anh từng xếp hạng hang Sơn Đoòng đứng thứ 6 trong top 10 hang động đẹp nhất thế giới. Thông tin do Time Out miêu tả thì ước tính dung tích của hang Sơn Đoòng là 36,8 triệu m2 (tương đương 15.000 bể bơi Olympic).

Hang này được hình thành do nước sông chảy ngang qua vùng đá vôi đã bị vùi lấp dọc theo một đường đứt gãy. Dòng nước làm xói mòn và tạo ra một đường hầm khổng lồ trong lòng đất dưới dãy núi. Tại những nơi đá mềm, phần trần sụp xuống tạo thành những lỗ hổng, lâu ngày tạo thành những vòm hang khổng lồ.

hông tin do Time Out miêu tả thì ước tính dung tích của hang Sơn Đoòng là 36,8 triệu m2 (tương đương 15.000 bể bơi Olympic). (Ảnh: QB Travel)

Hang có hai "giếng trời", là hai nơi mà trần bị sụp, đưa nắng chiếu vào, tạo điều kiện cho cây cối phát triển như một khu rừng nhiệt đới trong hang động, một trong hai nơi đó được gọi là "vườn Adam".

Theo VTV, hang Sơn Đoòng có chiều dài 5 km. Ngoài hệ thống sông hồ ngầm, hệ sinh thái rừng rậm phát triển, hóa thạch 400 triệu năm tuổi và những tầng địa chất ngoạn mục, hang Sơn Đoòng còn là nơi sinh sống của một số loài thực vật và động vật không tồn tại ở nơi nào khác trên Trái Đất.

Các nhà khoa học đã tìm thấy hơn 200 loài thực vật sống trong hang động lớn nhất thế giới, bao gồm: thảo bì sinh, rêu tảo, một số thân leo bám vào các vách đá, các loài cây bụi, cây gỗ nhỏ, cây gỗ lớn cao hơn 30m...

Bên trong hang có dòng suối lớn chảy ngầm, có những khu vực có những hồ nước sâu và là nơi sinh sống của nhiều loài cá, chúng được phát triển theo cách đặc biệt nhằm thích nghi với môi trường tối vĩnh cửu bên trong hang.

Tính đến thời điểm hiện tại, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hơn 7 loài mới trong hang Sơn Đoòng, trong đó có một số loài cá, mọt ẩm, cuốn chiếu, nhện, bọ cạp… với đặc điểm chung là không có mắt và cơ thể trong suốt.

Sơn Đoòng còn vượt qua hang Deer (9.5 triệu m3) ở Malaysia trở thành hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. (Ảnh: Tổ Quốc)

Các nhà khoa học chia sẻ, hang Sơn Đoòng nằm trong khối núi đá vôi cổ và lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Các khối núi này được hình thành từ hóa học và sinh học. Đá vôi hóa học hình thành do quá trình kết tủa của CaCO3 từ dung dịch Ca(HCO3)2 có trong nước biển. Đá vôi sinh học, còn gọi là đá vôi sinh vật, được hình thành chủ yếu từ khung xương và vỏ của các sinh vật có thành phần CaCO3. Các loại vỏ sò, ốc, trùng lỗ... và hầu hết các loại khung xương san hô có thể là nguyên liệu ban đầu tạo nên đá vôi sinh vật. Sau những quá trình vận động của vỏ trái đất thì những lớp trầm tích nhô lên tạo thành núi đá vôi như ngày nay.

Từ độ dài, chiều cao, chiều rộng và thể tích của hang Sơn Đoòng cho thấy, nó có thể chứa một khu phố ở New York với những tòa nhà 40 tầng. Ngoài ra, Sơn Đoòng còn vượt qua hang Deer (9.5 triệu m3) ở Malaysia trở thành hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.

Quá trình vận động và hành thành hang động ở Sơn Đoòng vẫn đang tiếp diễn.

Truyền thông nói về hang Sơn Đoòng

Năm 2014, hang Sơn Đoòng được tờ The New York Times bình chọn là 1 trong 52 điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới.

Năm 2015, lần đầu tiên hang động lớn nhất thế giới được quay phim và phát sóng trực tiếp từ trong hang trên chương trình Good Morning America của đài ABC News.

Cùng trong năm 2015, tạp chí National Geographic công bố bộ ảnh 360 được chụp rất rõ nét kèm âm thanh bên trong hang Sơn Đoòng.

Năm 2019, nghệ sĩ DJ Alan Walker đã thực hiện 1 video ca nhạc mang tên Alone P.II quay tại hang Sơn Đoòng và được phát hành trên youtube ngày 27 tháng 12 năm 2019. Đến tháng 10 năm 2022, MV này đã đạt 275 triệu lượt xem trên thế giới.

Năm 2003, UNESCO công nhận hang Sơn Đoòng là Di sản thiên nhiên thế giới. (Ảnh: Vietnam Travel)



Năm 2020, hang được tờ Business Insider vinh danh là một trong 20 kỳ quan thiên nhiên phá vỡ kỷ lục tự nhiên.

Năm 2021, bộ ảnh Sơn Đoòng 360 trên National Geographic trở thành tour du lịch thực tế ảo và gây sốt trên thế giới trong thời gian đại dịch vừa qua.

Ngày 14 tháng 4, năm 2022, nhân kỷ niệm ngày Sơn Đoòng được công bố là hang động lớn nhất thế giới. Google Doodle đã vinh danh hang Sơn Đoòng trên trang chủ của trang tìm kiếm của google tại 18 nước trên thế giới, bao gồm: Việt Nam, Argentina, Chile, Costa Rica, Cộng hòa Dominica, El Salvador, Hy Lạp, Cộng hòa Guatemala, Cộng hòa Honduras, Mexico, Cộng hòa Moldova, Romania, Singapore, Thụy Điển, Thái Lan, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Brazil.

Ngày 26 tháng 11 năm 2023, hang Sơn Đoòng đã xuất hiện trong tập 6 Planet Earth III - Extreme, bộ phim tài liệu nổi tiếng về tự nhiên của đài BBC.

