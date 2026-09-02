Những địa điểm gửi xe miễn phí khi đi xem pháo hoa 2/9 ở Hà Nội

Tối 2/9, Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 trận địa, người dân có thể gửi xe miễn phí tại nhiều điểm ở khu vực trung tâm và phía Tây thành phố.

Tối 2/9, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 trận địa từ 21h đến 21h15, gồm khu vực trước trụ sở Báo Hà Nội Mới, trước Bưu điện Hà Nội, đảo Dừa trong Công viên Thống Nhất, đường đua F1 thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia và vườn hoa Lạc Long Quân.

Để phục vụ người dân đi lại, vui chơi trong dịp Quốc khánh, Hà Nội bố trí nhiều điểm trông giữ miễn phí. Thời gian thực hiện từ 17h ngày 31/8 đến hết ngày 2/9.

Màn pháo hoa tầm cao tại khu vực hồ Tây mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tại khu vực trung tâm thành phố, người dân có thể gửi phương tiện tại điểm trông giữ tạm thời ở dốc Ngọc Hà, phường Ba Đình.

Một số điểm khác được bố trí dưới lòng đường tại phố Ngô Quyền, đoạn từ nút giao Tông Đản đến nút giao Hai Bà Trưng; phố Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng và Lê Phụng Hiểu.

Ngoài ra, người dân có thể gửi xe tại ô đất giáp Trường đại học Công nghiệp thuộc phường Tây Tựu. Công ty cổ phần Đồng Xuân cũng bố trí nhân lực trông giữ phương tiện miễn phí tại các điểm tạm thời trên phố Lý Thái Tổ và Nguyễn Hữu Huân.

Khuôn viên Cung Thiếu nhi Hà Nội tại số 36 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm cũng được bố trí trông giữ phương tiện.

Người dân Hà Nội check-in, lưu giữ lại khoảnh khắc pháo hoa rực sáng tối 2/9/2025.

Bên cạnh những điểm tạm thời, Hà Nội bố trí trông giữ phương tiện không thu giá dịch vụ tại nhiều khu vực công cộng và điểm tham quan.

Danh sách gồm Công viên Bách Thảo, Hoàng thành Thăng Long, ô đất vườn ươm dốc La Pho, Trường THCS Trưng Vương, Công viên Tuổi Trẻ, Công viên Thủ Lệ, Công viên Indira Gandhi, Công viên Thống Nhất, Công viên Cầu Giấy, Công viên Phùng Khoang, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Trường tiểu học Lý Thường Kiệt.

Một số điểm đỗ xe tạm thời trên các tuyến Lê Phụng Hiểu, Trần Nguyên Hãn, Hàng Trống, Nhà Thờ, Lý Thái Tổ và Ngô Quyền cũng được tổ chức trông giữ miễn phí.

Khu vực phía Tây thành phố, các điểm trông giữ phương tiện miễn phí gồm Bến xe Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa và bãi đỗ xe tại ga Nhổn, phường Xuân Phương.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường chủ động rà soát, bố trí thêm các vị trí trông giữ phương tiện miễn phí để đáp ứng nhu cầu của người dân. Các địa điểm phát sinh sẽ được tổng hợp, thông tin rộng rãi.

Người dân và du khách được khuyến cáo ưu tiên sử dụng các điểm trông giữ phương tiện được bố trí, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, không dừng, đỗ xe tùy tiện trên lòng đường, vỉa hè.

Khi gửi xe, người dân cần xác định đúng khu vực được phép trông giữ và thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên tại điểm đỗ nhằm bảo đảm an toàn cho phương tiện, đồng thời hạn chế nguy cơ ùn tắc giao thông.