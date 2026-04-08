Những cuộc gọi dồn dập lúc nửa đêm để ‘tháo ngòi’ chiến tranh Mỹ - Iran

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Pakistan đề nghị nhà lãnh đạo Mỹ gia hạn thêm 2 tuần, đồng thời đề xuất Iran mở lại eo biển Hormuz trong khoảng thời gian này.

Trước đó, một nguồn tin khu vực tiết lộ rằng “một số thông tin tốt có thể sẽ sớm đến từ cả hai phía”, đồng thời cho biết thỏa thuận dự kiến sẽ được hoàn tất ngay trong đêm 7/4.

Về phần mình, Tổng thống Trump nói với Fox News, rằng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif là “người đáng kính” và sẽ sớm được cập nhật đầy đủ về đề xuất của mình, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán “rất căng thẳng”.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết lệnh ngừng bắn mà Mỹ và Iran đạt được cũng bao gồm Li-băng, và chính ông là người đã trình kế hoạch này lên Tổng thống Trump.

“Với sự khiêm nhường cao nhất, tôi vui mừng thông báo rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, cùng các đồng minh của họ, đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trên mọi mặt trận, bao gồm cả Li-băng và các khu vực khác, CÓ HIỆU LỰC NGAY LẬP TỨC”, Thủ tướng Sharif nêu trong tuyên bố.

Lãnh tụ tối cao Iran đã ra lệnh ngừng bắn cho toàn bộ các đơn vị quân sự, tuyên bố được đọc trên kênh truyền hình nhà nước IRIB cho biết. Tuyên bố được đưa ra khoảng 2 giờ đồng hồ sau khi ông Trump thông báo 2 bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

“Tuy đây không phải là kết thúc chiến tranh, nhưng tất cả các lực lượng quân sự cần tuân theo mệnh lệnh của Lãnh tụ tối cao và chấm dứt nổ súng”, tuyên bố nêu rõ.

“Tôi nhiệt liệt hoan nghênh cử chỉ sáng suốt này và xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo của cả 2 quốc gia”, Thủ tướng Sharif viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Thủ tướng Sharif mời lãnh đạo Mỹ và Iran tới tại Islamabad vào ngày 10/4, để tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm “giải quyết mọi bất đồng”.

“Chúng tôi chân thành hy vọng ‘Cuộc đàm phán Islamabad’ sẽ thành công trong việc đạt được hòa bình bền vững và mong sớm chia sẻ thêm những tin tốt trong những ngày tới!” ông nói.

Các quan chức Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Trump đang chuẩn bị cho khả năng tổ chức đàm phán trực tiếp với Iran trong những ngày tới, khi hai bên hướng tới một thỏa thuận dài hạn nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Washington và Tehran.

“Có những cuộc thảo luận về việc đàm phán trực tiếp, nhưng chưa có gì là cuối cùng cho đến khi được tổng thống hoặc Nhà Trắng công bố”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với CNN .

Theo các quan chức, cuộc gặp nhiều khả năng sẽ diễn ra tại Islamabad, với sự tham gia của các bên trung gian. Họ cho biết khả năng này ngày càng cao sau khi Mỹ và Iran công bố lệnh ngừng bắn.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Trump, và Phó Tổng thống JD Vance dự kiến sẽ tham dự. Ông Vance đang có chuyến thăm Hungary và các nguồn tin cho biết ông có thể thay đổi lịch trình nếu thời điểm phù hợp.

Pakistan đang khẳng định vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột dữ dội giữa Mỹ/Israel và Iran, nhờ tận dụng mối quan hệ ổn định với cả Tehran và Washington. Quốc gia này có đường biên giới dài cũng như các mối liên hệ văn hóa và tôn giáo với Iran, đồng thời là nơi có cộng đồng người Hồi giáo dòng Shia lớn nhất bên ngoài Iran.