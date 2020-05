Những cuộc đấu trí xuyên biên giới

Đó là những thành tích, chiến công mà Phòng 6, Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an đạt được trong thời gian vừa qua. Những câu chuyện chưa một lần hé lộ về những cuộc đấu trí cam go phần nào cho thấy sự hy sinh thầm lặng của các trinh sát ở một đơn vị chiến đấu.



1. Câu chuyện của chúng tôi với lãnh đạo Phòng 6, Cục An ninh nội địa thường xuyên bị ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại đến và đi.

Bởi đã thành thông lệ, vào những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị lớn của đất nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng... cũng là thời điểm các đối tượng chống Việt Nam ở nước ngoài lựa chọn để chống phá.

Công việc của các cán bộ Phòng 6 vì thế càng thêm bề bộn. Công tác đấu tranh đòi hỏi phải mau, lẹ, chủ động. Trong đó, Phòng 6 phải phát huy được vai trò nòng cốt trong cuộc đấu tranh với các phần tử chống Việt Nam ở nước ngoài.

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh Nội địa, Phòng 6 đã lập thành tích đặc biệt xuất sắc khi chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời hàng trăm âm mưu, kế hoạch chống phá các sự kiện lớn...

Các sự kiện chính trị lớn của đất nước như Đại hội Đảng, Lễ kỷ niệm 30-4 và 1-5, Lễ Quốc khánh... các đối tượng chống Việt Nam ở nước ngoài cũng lợi dụng để tiến hành các hoạt động chống phá, quyết tâm công khai hóa tổ chức chính trị đối lập ở trong nước nhằm đối trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhưng với lòng nhiệt huyết, quyết tâm chính trị cao, tập thể Phòng 6 đã đấu tranh hiệu quả các kế hoạch chống phá của các đối tượng chống Việt Nam ở nước ngoài.

Qua đó, đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng cốt cán, nguy hiểm như Nguyễn Quốc Quân, “Ủy viên trung ương Việt Tân”; Châu Văn Khảm, “Bí thư đảng bộ Việt Tân châu Úc”...

Tổ chức đấu tranh, ngăn chặn hàng trăm lượt đối tượng ở các tỉnh, thành phố bị móc nối đưa ra nước ngoài đào tạo, huấn luyện; ngăn chặn hàng trăm kế hoạch rải truyền đơn phản động, tụ tập, biểu tình, phá rối an ninh...

Kết quả đến nay chưa để xảy ra tình hình phức tạp liên quan đến chống Việt Nam ở nước ngoài, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn tất cả các sự kiện, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, coi Việt Nam là một trong những quốc gia an toàn nhất.

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Trưởng phòng 6 cho biết: Để thực hiện mưu đồ chính trị, các đối tượng chống Việt Nam ở nước ngoài không từ một thủ đoạn nào để tiến hành các hoạt động chống phá.

Ngoài việc tìm cách xâm nhập qua biên giới, các đối tượng còn lợi dụng không gian mạng để tiến hành các hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng chống Đảng, Nhà nước; kích động sử dụng bạo lực để chống Đảng, Nhà nước; hướng dẫn sản xuất bom, mìn, đốt phá cơ sở vật chất của nhân dân.

Đơn vị đa phần cán bộ trẻ, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Mà ngược lại, chính môi trường vất vả đó lại là thử thách để mỗi người tự khẳng định được mình.

Tiếp nối bề dày thành tích của lực lượng an ninh, Phòng 6 đã có những sáng kiến, cách làm hay trong công tác đấu tranh chống các đối tượng chống Việt Nam ở nước ngoài, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình hội nhập quốc tế.

Một trong những chiến công nổi bật của đơn vị là kịp thời phát hiện, ngăn chặn gần 470 đối tượng chống Việt Nam ở nước ngoài từ Mỹ, Úc, Canada, Thái Lan, Campuchia... xâm nhập Việt Nam, hoạt động, bóc gỡ vô hiệu hóa các cơ sở nội địa và đối tượng chống Việt Nam ở nước ngoài.

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng 6 phát hiện “Chính phủ Việt Nam tự do” do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu ở Mỹ phát động kế hoạch tổng nổi dậy, ý đồ đưa người và phương tiện vào trong nước chèn cướp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài địa phương để phát đi lời kêu gọi tổng nổi dậy, thực hiện các hoạt động phá hoại, khủng bố tại những nơi đông người trong những ngày 30-4 và 1-5 và Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9, kích động biểu tình bạo loạn, tập trung vào các địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và 9 tỉnh miền Tây Nam Bộ...

Nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ thu thập, đánh giá thông tin, tài liệu, Phòng 6 nhận định đây là âm mưu đặc biệt nguy hiểm vì “Chính phủ Việt Nam tự do” là tổ chức chống Việt Nam ở nước ngoài nguy hiểm, từng thực hiện 2 âm mưu đánh bom Đại sứ quán Việt Nam tại Philippine và Thái Lan năm 1997.

Nếu sơ suất, để các đối tượng thực hiện được dù chỉ một trong những ý đồ của chúng như chèn cướp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, phát lời kêu gọi tổng nổi dậy có thể gây hậu quả đặc biệt biệt nghiêm trọng về an ninh quốc gia...

Sau khi phân tích các tài liệu và đánh giá mức độ nguy hiểm của tổ chức chống Việt Nam ở nước ngoài, “Chính phủ Việt Nam tự do”, Phòng 6 đã chủ động báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo các cấp, kịp thời báo cáo, đề xuất chủ trương, biện pháp; một mặt chỉ đạo nắm tình hình...

Công an Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và 9 tỉnh miền Tây Nam Bộ huy động tối đa lực lượng liên tục 25 ngày đêm kiên trì tổ chức theo dõi, đón lõng tại những địa bàn trọng điểm, những nơi địch có thể xâm nhập, đặc biệt là ở các địa bàn giáp biên giới với Campuchia.

Với vai trò nòng cốt, Phòng 6 đã phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương bắt giữ toàn bộ các đối tượng tham gia tổ chức, thu giữ nhiều tang vật quan trọng...

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc đấu tranh làm tan rã tổ chức phản động “Chính phủ Việt Nam tự do”, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng tột bậc của tập thể, cán bộ chiến sĩ Phòng 6.

2. Thủ đoạn hoạt động của đối tượng chống Việt Nam ở nước ngoài ngày càng tinh vi, xảo quyệt, phương thức kín kẽ hơn..., cuộc đấu tranh chống đối tượng chống Việt Nam ở nước ngoài của các cán bộ Phòng 6 ngày càng khó khăn hơn.

Để thực hiện mưu đồ, các đối tượng đã móc mối, lôi kéo, liên kết với các phần tử chống đối cực đoan trong nước; kích động các hoạt động biểu tình, phá rối an ninh nhằm gây bất ổn tình hình chính trị.

Việc đấu tranh với các đối tượng này là quá trình tích lũy tài liệu; cân não với các đối tượng. Vượt qua những khó khăn, trở ngại, Phòng 6 đã lập thành tích đặc biệt xuất sắc, khi chủ động phát hiện, đấu tranh làm thất bại hoàn toàn các kế hoạch tấn công khủng bố phá hoại các mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc gia như sân bay Tân Sơn Nhất, nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam tại Hậu Giang..., của các tổ chức khủng bố người Việt lưu vong; khởi tố 139 đối tượng, thu giữ 8 quả nổ, 38 kíp nổ, 3 kg hóa chất để chế tạo quả nổ.

Với phương châm chủ động đánh địch từ xa, qua công tác nghiệp vụ, Phòng 6 phát hiện đối tượng Đào Minh Quân ở Mỹ phục hồi tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời (tiền thân là tổ chức Tân dân chủ mà ta đã đấu tranh, phá dỡ trước đó) hoạt động với chủ trương manh động, khủng bố bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, trong đó có việc hứa hẹn phong chức tước, cung cấp tài chính, cấp nhà miễn phí..., để lôi kéo phát triển cơ sở nội địa, thân hữu ở trong nước. Trong đó có cả đối tượng hình sự, ma túy, nhiễm HIV, sẵn sàng thực hiện các hoạt động manh động, bất chấp hậu quả....

Đánh giá Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức phản động đặc biệt nguy hiểm, hoạt động theo phương thức manh động, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra bạo loạn chính trị..., nếu không phát hiện, đấu tranh kịp thời thì hậu quả xảy ra sẽ khó lường, cán bộ Phòng 6 đã ngày đêm lăn lộn ở các địa bàn trọng điểm để nắm tình hình.



Trong quá trình này, họ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như đối tượng trong tổ chức liên quan đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước, có yếu tố bên ngoài, gồm nhiều thành phần phức tạp, có nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu thân phận nhưng các trinh sát của đơn vị đã linh hoạt, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm.

Từ đó, đã đồng loạt triệu tập đấu tranh, bóc gỡ thành công hàng trăm đối tượng trong nước, trong đó khởi tố 117 đối tượng về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam...

Từ đó, phá rã toàn bộ khung tổ chức ở trong nước, đập tan hàng loạt âm mưu tấn công khủng bố của các đối tượng.

Không dừng lại ở đó, mở rộng công tác trinh sát với tổ chức này, Phòng 6 đã phát hiện đối tượng Ngô Văn Hoàng Hùng ở Canada cùng một số đối tượng nguyên là thành viên Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã lập ra tổ chức Triều đại Việt với chủ trương khủng bố manh động, chúng chỉ đạo số đối tượng trong nước tìm mua súng, nguyên vật liệu chế tạo thuốc nổ để tiến hành tấn công khủng bố.

Sau khi thu thập, phân tích các thông tin, Phòng 6 đã chủ động đề xuất lãnh đạo Cục An ninh nội địa xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau 11 tháng liên tục, kiên trì bền bỉ đấu tranh, đã phát hiện, bóc gỡ toàn bộ mạng lưới cơ sở nội địa, trong đó đã khởi tố 7 vụ án, 22 bị can..., phát hiện và ngăn chặn kịp thời các ý đồ, kế hoạch chống phá manh động của Triều đại Việt ở trong nước.

Song song với việc trực tiếp triển khai các biện pháp trinh sát, đấu tranh với các đối tượng chống Việt Nam ở nước ngoài, Phòng 6 đã chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất các biện pháp, đối sách kịp thời và được lãnh đạo các cấp đánh giá cao.

Âm mưu và thủ đoạn hoạt động của các tổ chức chống Việt Nam ở nước ngoài ngày càng tinh vi và phức tạp, công việc của cán bộ, chiến sĩ Phòng 6 trong thời gian tới sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

Nhưng, với lòng nhiệt huyết, sự sáng tạo, dũng cảm và bản lĩnh chính trị vững vàng, cán bộ Phòng 6 nói riêng, cán bộ Cục An ninh nội địa nói chung sẽ tiếp tục chân cứng đá mềm, cùng với các lực lượng lập nên nhiều chiến công, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

* Ảnh trong bài: Các trinh sát Phòng 6 phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh với đối tượng chống Việt Nam ở nước ngoài.