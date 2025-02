Thông tin từ Cục CSGT Bộ Công an báo cáo, sau 01 tháng thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP (từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/01/2025), tình hình TNGT đường bộ đã có chuyển biến rõ rệt, giảm cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước và thời gian trước liền kề.

Theo đó, từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/01/2025, toàn quốc xảy ra 1.702 vụ TNGT đường bộ, làm 917 người chết, 1.163 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2024, giảm 26,29% về số vụ, giảm 1,72% về số người chết, giảm 37,71% số người bị thương. Ngoài ra so với thời gian trước liền kề cũng giảm ở cả số người tử vong và bị thương.

Riêng trong 09 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn quốc xảy ra 445 vụ TNGT, làm chết 209 người, bị thương 373 người. So với 09 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giảm từ 36% - 38% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương.

Theo thống kê từ ngành Y tế, trong 09 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, số ca khám cấp cứu nghi do TNGT và số ca tử vong đều giảm. Đáng lưu ý là số lượng người bệnh bị tai nạn nặng phải mổ cấp cứu do tai nạn giảm đáng kể.

Trong công tác xử lý vi phạm, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 327.349 trường hợp vi phạm TTATGT. Trong đó, tước quyền sử dụng GPLX, chứng chỉ chuyên môn của 27.820 trường hợp. So với thời gian trước liền kề, xử phạt giảm 48.160 trường hợp. Trong đó, hầu hết tất cả các lỗi xử lý vi phạm đều giảm như: vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, không đội mũ bảo hiểm...

Người dân chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông sau Nghị định 168 - Ảnh: Đại biểu nhân dân

Đặc biệt, so với tháng liền kề trước đó nhiều lỗi vi phạm rất phổ biến thì nay đã giảm rất sâu. Cụ thể như với vi phạm về nồng độ cồn giảm 13%, vi phạm về tốc độ giảm 21%, vi phạm về quá tải, quá khổ giảm 44%, số trường hợp tham gia giao thông trên đường mà cơ thể có chất ma tuý giảm 21,5%, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông giảm 36,7%, vi phạm đội mũ bảo hiểm giảm 23,8%, không chấp hành điều lệnh của người điều khiển giao thông giảm 31,5%, chở quá số người quy định giảm 46%.

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, đây là những chỉ số rất tích cực cho thấy người dân tham gia giao thông an toàn hơn, từ đó xây dựng văn hoá giao thông, nhất là tại các thành phố lớn, văn minh hơn, an toàn hơn.

Thời gian tới Bộ Công an sẽ tiếp tục duy trì tốt việc này và mong muốn báo chí tích cực tuyên truyền về Nghị định 168 của Chính phủ, những kết quả đạt được, những hành vi chấp hành an toàn giao thông nghiêm túc… để tạo nhận thức cũng như góp phần xây dựng văn hoá giao thông ở Việt Nam văn minh hơn.

Không còn tình trạng dừng đỗ, chen lấn làn đường, chiều đường

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2025 diễn ra chiều 5/2, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, qua theo dõi sau hơn 1 tháng triển khai Nghị định 168 của Chính phủ, có thể khẳng định những điểm tích cực từ ý thức và hành vi của người dân khi tham gia giao thông.

Đồng thời, cũng cho thấy tính nghiêm túc của người dân trong việc chấp hành các quy định an toàn giao thông rất cao. Ở các ngã ba, ngã tư… theo quan sát của Bộ Công an, ngay cả khi không có cảnh sát giao thông, người dân chấp hành rất nghiêm túc, đặc biệt là tín hiệu đèn giao thông, đi đúng làn đường, không đi vào đường cấm…

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng thông tin tại họp báo - Ảnh: VGP

Đại diện Cục CSGT cho biết sau 01 tháng thực hiện Nghị định 168, điều có thể nhìn thấy rõ ràng nhất là việc xử lý vi phạm đã giảm đáng kể so với thời gian trước liền kề, điều đó cho thấy ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của người dân đã được nâng cao, tự giác chấp hành ngay cả khi không có lực lượng CSGT.

Hay như tại các nút giao, người dân đã tuân thủ nghiêm chỉnh hiệu lệnh đèn tín hiệu, xếp hàng trật tự, không còn tình trạng điều khiển phương tiện dừng đỗ chen lấn vào các làn đường, chiều đường…, qua đó tình trạng ùn tắc giao thông không kéo dài, chỉ xuất hiện cục bộ, sau từ 2 đến 3 nhịp đèn tín hiệu có thể lưu thông, khách quốc tế đánh giá cao việc chấp hành của người dân.

Thời gian tới lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm 06 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông; việc xử lý vi phạm theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” từ đó tạo lập và hình thành văn hóa tham gia giao thông “văn minh”, “hiện đại” và “an toàn”.

Cục CSGT cũng sẽ tham mưu cho Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương rà soát hoàn thiện yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông đường bộ phù hợp với sự phát triển của tình hình kinh tế, xã hội và tốc độ gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông.