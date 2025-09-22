Những chủ xe VinFast Limo Green đầu tiên nói gì sau gần 2 tháng nhận xe?

3 hàng ghế đều ngồi thoải mái

Gần 2 tháng kể từ ngày VinFast Limo Green bắt đầu tới tay khách hàng Việt, ngày càng có nhiều chủ xe được nhận chiếc MPV 7 chỗ đầu tiên của VinFast. Mới đây, chỉ trong sáng 19/9, đã có 250 chiếc xe tới tay khách hàng ở 3 miền tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Ngoài hoạt động bàn giao, sự kiện là dịp để các chủ xe tiên phong chia sẻ trải nghiệm tích cực với Limo Green.

Anh Nguyễn Mạnh Thắng từ kênh WhatcarVN là một trong những khách hàng nhận xe đầu tiên. "VinFast Limo Green có thiết kế cực kỳ thực dụng. Không gian bên trong của xe được tối ưu cho mọi vị trí ngồi, ở cả 3 hàng ghế", anh Thắng chia sẻ.

Theo anh Thắng, người ngồi trong xe Limo Green có tầm nhìn tốt, không gian rộng rãi, thoáng đãng. Nhờ đó, xe mang đến cảm giác dễ chịu hơn cho người ngồi trên xe.

Limo Green có chiều dài cơ sở 2.840 mm, tốt hơn so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc MPV 7 chỗ. Nhiều chủ xe và khách hàng ngồi thử Limo Green cũng nhận định cả 3 hàng ghế đều khá thoải mái. Đây là điểm cộng đối với cả những khách hàng mua xe phục vụ gia đình và khách hàng kinh doanh dịch vụ.

Với mức giá từ 749 triệu đồng (đã bao gồm pin), nhiều khách hàng cho rằng những trang bị trên Limo Green là hợp lý. Xe có màn hình cảm ứng 10,1 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện, cần số dạng núm xoay, phanh tay điện tử, cổng USB ở hai hàng ghế…

Anh Đăng Nguyễn cho rằng Limo Green có kích thước tốt hơn nhiều mẫu MPV cùng phân khúc.

Admin cộng đồng Anh em Mê Xe, anh Đăng Nguyễn, cũng cho rằng khi so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc MPV, Limo Green to cao hơn. Anh còn nhận xét Limo Green có thiết kế đẹp, trang bị đủ dùng cho kinh doanh dịch vụ và còn cho khả năng vận hành tốt.

"Limo Green là mẫu xe cho cảm giác vận hành tốt, có thể nói là hàng đầu trong nhóm xe tương đương hiện nay. Cầm lái Limo Green cảm nhận được sự liền lạc, nhất quán của động cơ và hệ thống treo. Xe cho cảm giác lái, kiểm soát vô-lăng chân thật và tốt", anh chia sẻ.

Lái Limo Green xuyên Việt không biết mệt

Cảm nhận rõ nhất điều này là anh Phùng Thế Trọng – người sáng lập kênh Xế Cộng, đã đưa Limo Green cùng anh và những người bạn chạy xuyên Việt. Cho đến nay, xe đã chạy được hơn 6.000 km và mọi thứ hoàn toàn "ngon".

"Hệ thống điều hòa tốt, lạnh sâu, đáp ứng được điều kiện thời tiết nắng nóng ở những nơi tôi đi qua. Ngoài ra, khung gầm hệ thống treo xử lý bề mặt đường tốt nên giúp đi đường hơi xấu không mệt mỏi", anh Trọng nhận xét về Limo Green.

Anh Phùng Thế Trọng (áo trắng, phải) cùng chuyên gia xe Trịnh Lê Hùng trao đổi về trải nghiệm sử dụng Limo Green tại sự kiện bàn giao hôm 19/9.

Bản thân là người yêu xe, thích trải nghiệm sản phẩm mới nên anh Trọng đã quyết định mua ngay khi mở bán. Trước đó, anh cũng là người sử dụng nhiều mẫu xe VinFast khác nhau như VF 3, VF 5, VF 6.

Về tầm vận hành của xe, anh Trọng khẳng định, trong nhiều trường hợp, thực tế sử dụng còn tốt hơn so với thông số công bố là 450 km sau một lần sạc đầy. "Khi chạy ở điều kiện giao thông hàng ngày, con số ghi nhận được là 468,8 km, hơn 18,8 km so với hãng công bố", anh phân tích.

Đáng chú ý, với những người thường xuyên di chuyển dài như anh Trọng, Limo Green đang là lựa chọn tối ưu chi phí nhờ chính sách miễn phí sạc pin tới hết tháng 6/2027 tại các trạm V-Green trên toàn quốc. Đi kèm đó là chi phí bảo dưỡng cũng tiết kiệm hơn hẳn xe xăng vì xe điện vốn có cấu tạo đơn giản, chu kỳ bảo dưỡng cũng xa hơn.

Limo Green đi kèm nhiều chính sách ưu đãi từ chi phí sở hữu tới vận hành.

Limo Green ở Việt Nam được bảo hành chính hãng lên tới 7 năm/160.000 km, pin cao áp được bảo hành 8 năm. Khách hàng mua xe vào thời điểm hiện tại được giảm trực tiếp 4% vào giá bán, ưu đãi thêm 15 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện, hỗ trợ 3-4% lãi suất nếu khách hàng mua vay trả góp…

Với những ưu điểm về không gian, khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm cùng đòn bẩy tài chính hiện tại, nhiều chuyên gia nhận định, Limo Green có khả năng lớn chiếm lĩnh vị trí đầu bảng phân khúc MPV 7 chỗ ngay trong năm nay.