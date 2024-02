Những chiến công xuất sắc của Công an TP HCM trong năm 2023

Trong năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM, các phòng nghiệp vụ đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá nhiều vụ án lớn, gây tiếng vang trong dư luận. Với những thành tích này, Công an TP HCM đã nhiều lần được Bộ Công an gửi thư khen để động viên, khích lệ tinh thần xông pha vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Phá vụ án liên quan nhiều tỉnh, thành

Một trong những thành tích tạo dấu ấn đối với lực lượng Công an TP HCM là phát hiện vụ tiêu cực tại các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, TP HCM, Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang. Công an TP HCM đã vạch trần nhiều thủ đoạn trục lợi từ các trung tâm đăng kiểm cũng như nhiều hành vi đưa, nhận hối lộ,…

Trong vụ án này, Công an TP HCM đã khởi tố nhiều cán bộ trung tâm đăng kiểm và cán bộ, cựu cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam. Cụ thể, ông Trần Kỳ Hình (SN 1961, nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) đã bị khởi tố tội "Nhận hối lộ".

Ông Trần Kỳ Hình (thứ hai từ phải qua)

Trong thời gian đảm nhận chức vụ, ông Trần Kỳ Hình đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, trực tiếp nhận tiền hối lộ (định kỳ hàng tháng, quý) của các giám đốc Trung tâm đăng kiểm nhằm bỏ qua sai phạm của các Trung tâm đăng kiểm trong việc nhận tiền hối lộ của chủ đối tượng môi giới. Việc này nhằm mục đích cấp giấy chứng nhận đăng kiểm đối với các phương tiện xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đến nay, liên quan đến những sai phạm về đăng kiểm đường bộ, đường thủy nội địa và mở rộng lĩnh vực đào tạo sát hạch lái xe, Công an TP HCM đã khởi tố, điều tra tổng cộng 9 vụ án với 251 bị can.

Với thành tích này, Bộ Công an đã gửi thư khen Công an TP HCM và Công an tỉnh Đồng Tháp vì kết quả vụ án đã tạo chuyển biến về sự minh bạch trong công tác đăng kiểm trên phạm vi cả nước, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới. Đồng thời, chiến công này góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, răn đe, phòng ngừa chung với các hành vi tiêu cực, tham nhũng, nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của nhân dân.

Bất ngờ ở vụ tiếp viên hàng không xách ma túy

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP HCM, nhìn nhận thực tế cho thấy hiện nay đã hình thành đường dây tội phạm xuyên quốc gia về mua bán ma túy, rửa tiền; ma túy được vận chuyển đa dạng qua các loại hình giao thông đường sắt, đường bộ, hàng không.

Minh chứng là ngày 16-3, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện hành lý của 4 nữ tiếp viên hãng hàng không xách tổng cộng 11,48 kg ma túy. Vụ án gây xôn xao dư luận vì tính chất, mức độ phạm tội khá nghiêm trọng.

Ma túy được ngụy trang tinh vi trong vụ 4 tiếp viên hàng không

Tiếp nhận vụ án, lãnh đạo Công an TP HCM và lãnh đạo VKSND TP HCM đã trực tiếp lấy lời khai 4 nữ tiếp viên. Quá trình thẩm vấn, lãnh đạo hai cơ quan này xác định 4 nữ tiếp viên không biết bên trong hành lý có chứa ma túy nên đã ra quyết định trả tự do cho các tiếp viên. Quyết định này một lần nữa gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, với quyết tâm phá án, tìm cho ra những kẻ chủ mưu, cầm đầu, Công an TP HCM đã phối hợp chặt chẽ với VKSND TP HCM làm rõ từng đường dây, khoanh vùng đối tượng.

Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 235 đối tượng. Công an TP HCM khẳng định chuyên án được phá đã thể hiện tính hiệp đồng rất lớn của các lực lượng, đặc biệt là sự phối hợp của công an 6 tỉnh giáp ranh TP HCM gồm Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An.

Chiến công này đã đưa Công an TP HCM vào bảng ghi danh những thành tích xuất sắc của lực lượng công an cả nước và được Bộ Công an gửi thư khen.

"Những chiến công nối tiếp chiến công tạo nên thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an TP HCM, xứng đáng là điển hình về công tác đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; thể hiện tinh thần mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương... góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân" – trích thư khen Bộ Công an.

Triệt phá nhiều đường dây đòi nợ kiểu xã hội đen

Ấn tượng trong năm 2023 phải kể đến những chiến công của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP HCM khi liên tiếp triệt phá, bắt giữ những kẻ cầm đầu các đường dây cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu xã hội đen gây hoang mang cho người dân.

Trong năm 2023 cũng xuất hiện những băng nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài, sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, núp bóng cho vay tiêu dùng, vay cầm đồ, với quy mô, tính chất, mức độ đặc biệt lớn. Công an TP HCM đã khởi tố 15 vụ án với 79 bị can về hành vi cưỡng đoạt tài sản núp bóng thu hồi nợ trái pháp luật tại hàng loạt công ty tài chính, công ty tư vấn pháp luật như Công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng..

Công an TP HCM khám xét công ty cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê

Một trong những vụ án được dư luận quan tâm là Công an TP HCM khởi tố 26 bị can là các nhân viên của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset và Chi nhánh Công ty Luật TNHH Power Law về tội "Vu khống".

Khi có nhu cầu vay, khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin người thân khi ký hợp đồng vay với công ty, lãi suất từ 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm dưới hình thức trả góp hằng tháng.

Đến hạn trả nợ nhưng người vay chưa trả, nhân viên sẽ gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy để gửi cho khách hàng, người thân, đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội Zalo, Facebook nhằm gây sức ép buộc người vay trả nợ.

Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết khi thu hồi nợ, các đối tượng sẽ xâm nhập vào danh bạ, tài khoản mạng xã hội của người vay sau đó nhắn tin, gọi điện "khủng bố" người thân, đồng nghiệp người vay để đòi nợ.

Triệt phá, chặt đứt đường dây buôn pháo "khủng"

Từ ngày 28-9-2023 đến ngày 18-11-2023, Công an TP HCM đã đấu tranh, khám phá chuyên án, triệt phá băng nhóm tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ hoạt động liên tỉnh với số lượng đặc biệt lớn, bắt giữ, khởi tố 17 đối tượng, thu giữ hơn 8,4 tấn pháo nổ các loại cùng nhiều vật chứng khác.

Pháo lậu bị Công an TP HCM thu giữ

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị thuộc Công an TP HCM trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công an TP HCM đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ trái phép. Kết quả điều tra, khám phá chuyên án đã góp phần giữ gìn kỷ cương, phép nước, răn đe, phòng ngừa tội phạm và ổn định tình hình an ninh, trật tự địa bàn. Chiến công này của Công an TP HCM đã được Bộ Công an gửi thư khen, động viên tinh thần chiến đấu của cán bộ chiến sĩ trong chuyên án.