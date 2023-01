Những câu hỏi chưa có lời giải mà Avatar 2 để lại

Avatar đã chính thức trở lại đường đua điện ảnh với bom tấn The Way of Water sau 13 năm vắng bóng. Dù mới ra mắt khoảng 2 tuần trước, nhưng bộ phim này đã nhanh chóng làm mưa làm gió tại các cụm rạp trên toàn thế giới, đồng thời còn vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD đầy ấn tượng.

Avatar: The Way of Water đưa khán giả trở lại vùng đất Pandora xinh đẹp, trở lại với gia đình Jake Sully và Neytiri, nhưng với một câu chuyện hoàn toàn mới. Mặc dù có thời lượng hơn 3 tiếng, cùng với một kịch bản khá trực quan và dễ hiểu, thế nhưng bom tấn này vẫn để lại không ít khúc mắc khiến khán giả phải vò đầu bứt tai sau khi ra khỏi rạp. Đó có thể là nền tảng để James Cameron tiếp tục phát triển những dự án hậu truyện tiếp theo, nhưng cũng có thể đơn giản chỉ là “hạt sạn” hiếm hoi trong kiệt tác mới nhất của vị đạo diễn tài ba này.

Ai là cha của Kiri?

Danh tính người cha của Kiri là một trong những bí ẩn lớn nhất của Avatar: The Way of Water - Ảnh: 20th Century Studios.

Kiri là đứa trẻ đã được gia đình Jake Sully nhận nuôi khi vẫn còn là một bào thai đang phát triển bên trong cơ thể hiện thân của tiến sĩ Grace Augustine, người đã qua đời trong phần phim đầu tiên. Tuy nhiên, danh tính người cha của Kiri tuyệt nhiên vẫn được giữ kín và không được giải thích rõ ràng trong Avatar: The Way of Water.

Xuyên suốt bộ phim này, khán giả và chính bản thân Kiri cũng đã nhiều lần thắc mắc về vấn đề đó, nhưng lại không có cách nào để vén bức màn hé lộ sự thật đằng sau. Một số giả thuyết cho rằng Kiri được sinh ra dựa vào năng lượng từ Eywa - sinh lực của Pandora. Trước khi qua đời, tiến sĩ Grace cũng đã bật mí với Jake rằng Eywa hoàn toàn có thật chứ không chỉ tồn tại trong truyền thuyết của những người Na’vi.

Giả thuyết này cũng lý giải lý do vì sao Kiri có thể dễ dàng kết nối với gần như mọi sinh vật sống tại Pandora một cách dễ dàng. Trong số những đứa con của nhà Sully, Kiri chính là người thích nghi với cuộc sống mới tại biển khơi một cách nhanh chóng và đơn giản nhất. Chính vì vậy, nhiều khả năng nhân vật này sẽ nắm giữ một vai trò cực kỳ quan trọng trong các dự án phim tương lai, và thậm chí còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của Pandora.

Ai là mẹ của Spider?

Mẹ của Spider cũng là ẩn số thú vị trong Avatar: The Way of Water - Ảnh: 20th Century Studios.

Bị bỏ lại sau khi RDA rời khỏi Pandora, Spider đã quyết định chung sống với gia đình Sully và thích nghi với văn hóa của người Na’vi, dù bản thân anh không thể tự do hít thở không khí tại hành tinh này. Avatar: The Way of Water đã hé lộ phản diện Quaritch chính là cha ruột của Spider. Đó chính là lý do vì sao dù đã ra tay bắt cóc anh ngay từ những phút đầu tiên của phim, Quaritch vẫn luôn ưu ái và tránh làm tổn hại đến Spider.

Khi con người rời khỏi Pandora, Spider vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh và không thể sử dụng buồng đông lạnh để trở về Trái Đất. Vì vậy, nhiều khả năng anh được sinh ra ngay trước các sự kiện trong phần phim Avatar đầu tiên, và mẹ của anh có lẽ là một trong những thành viên của phi hành đoàn RDA. Tuy nhiên, đạo diễn James Cameron đã không hề khai thác nhân vật này. Không ai biết người đó là ai, có quan hệ thế nào với Quaritch, và liệu có còn sống sót hay không.

Còn những bộ tộc Na’vi nào khác sinh sống tại Pandora?

Avatar: The Way of Water đã giới thiệu thêm bộ tộc Na’vi mới tại Pandora - Ảnh: 20th Century Studios.

Bộ phim Avatar đầu tiên đã đề cập đến việc có rất nhiều bộ tộc Na’vi khác nhau sinh sống tại Pandora. Trong đó, bộ tộc được khai thác nhiều nhất có tên Omaticaya, thường hoạt động chủ yếu trong môi trường rừng rậm. Avatar: The Way of Water tiếp tục giới thiệu thêm một tộc người khác tại khu vực biển khơi, Metkayina - những người Na’vi sở hữu khả năng bơi lội thuần thục.

Với ít nhất 3 phần phim đang được phát triển, rất có thể đạo diễn James Cameron sẽ còn mang đến nhiều thị tộc Na’vi khác để đa dạng hóa hơn nữa hệ sinh thái và văn hóa của Pandora. Suy cho cùng, chúng ta mới chỉ được khám phá một phần rất nhỏ của hành tinh tươi đẹp này. Vẫn còn đó nhiều dạng địa hình khác nhau như đồi núi, hang động hay thậm chí là cả trên mây, nơi có thể có những người Na’vi khác đang sinh sống và chờ ngày được lên sóng.

Chuyện gì đang xảy ra tại Trái Đất?

Trái Đất đang dần trở thành một hành tinh chết trong Avatar - Ảnh: 20th Century Studios.

Trong phần phim đầu tiên, con người tìm đến Pandora để khai thác tài nguyên quý giá tại nơi đây nhằm cứu rỗi một Trái Đất đang ngày càng trở nên cằn cỗi. Avatar: The Way of Water tiếp tục đẩy mạnh mức độ nghiêm trọng của sự việc khi mà giờ đây, Trái Đất đang dần trở thành một hành tinh chết, và RDA muốn di cư toàn bộ nhân loại đến Pandora.

Dù là trong bộ phim nào đi nữa, Trái Đất rõ ràng đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và đứng bên bờ vực diệt vong. Tuy nhiên, cụ thể những khó khăn đó là gì, “hành tinh xanh” đang trải qua những biến động như thế nào, thì hai phần đầu tiên của Avatar vẫn chưa lý giải quá rõ ràng. Đạo diễn James Cameron từng úp mở về việc Trái Đất sẽ trở thành một trong những bối cảnh của Avatar 5, và có lẽ chúng ta sẽ có được câu trả lời chính xác nhất sau khi bộ phim này ra mắt.

Quá trình lưu trữ cá tính và ký ức của người đã mất

Quaritch đã hồi sinh trong cơ thể của một Thế thân nhờ việc lưu trữ ký ức của bản thân trước khi qua đời - Ảnh: 20th Century Studios.

Đại tá Quaritch đã bất ngờ trở lại trong Avatar: The Way of Water và trở thành phản diện chính trong phần phim này. Nói 1 cách chính xác hơn, hắn ta “hồi sinh” trong cơ thể của một Thế thân, nhưng vẫn giữ nguyên tính cách xưa cũ của bản thân bởi toàn bộ ký ức của hắn đã được lưu trữ trong một thiết bị tương tự như ổ đĩa flash. Những dữ liệu này sau đó được truyền sang cơ thể của một Thế thân, giúp Quaritch dễ dàng trở về từ cõi chết.

Câu hỏi đặt ra là liệu RDA có áp dụng phương pháp tương tự cho tất cả những binh sĩ đã hy sinh của họ hay không? Đây rõ ràng là cách rất hữu hiệu để tạo ra một đội quân hùng hậu và không giới hạn về số lượng. Bên cạnh đó, nếu như lưu trữ ký ức của tất cả mọi người, con người gần như đã không còn phải sợ cái chết, và cũng không cần mất công tìm cách để làm chậm quá trình lão hóa của bản thân nữa.

Vì sao con người không còn quan tâm đến unobtainium?

Unobtainium là mục tiêu của con người khi lần đầu tiên tìm đến Pandora - Ảnh: 20th Century Studios.

Trong phần đầu tiên của Avatar, RDA đến Pandora với mục đích chính là tìm kiếm và khai thác hợp chất unobtainium quý giá. Tuy nhiên, Avatar: The Way of Water gần như đã loại bỏ mạch truyện này và tập trung nhiều hơn vào những vấn đề của gia đình Jake Sully.

Có thể RDA vẫn đang tiến hành khai thác unobtainium tại Bridgehead, nhưng Avatar 2 không muốn đi sâu vào kịch bản đó. Hoặc cũng có thể nhân loại đã từ bỏ loại hợp chất này sau khi phát hiện ra những tài nguyên quý giá khác có thể giúp họ làm chậm quá trình lão hóa. Dù lý do là gì đi nữa, có lẽ unobtainium sẽ không còn đóng vai trò quá quan trọng trong những dự án tiếp theo của Avatar.

Mối quan hệ giữa Kiri và Eywa

Eywa là sinh lực của Pandora - Ảnh: 20th Century Studios.

Như đã nêu trên, Kiri sở hữu năng lực kỳ lạ có thể dễ dàng kết nối với các sinh vật tại Pandora. Trong Avatar: The Way of Water, cô thậm chí còn bị chẩn đoán mắc bệnh động kinh và đôi khi có thể cảm nhận được nhịp tim của thần Eywa.

Điều đó, cộng với việc tiến sĩ Grace đã nhìn thấy Eywa trước khi qua đời, rất có thể Kiri chính là con gái, hoặc là hậu duệ của vị thần này. Đây chắc chắn sẽ là câu chuyện được James Cameron khai thác sâu hơn trong những dự án tiếp theo, với tên gọi tạm thời là Avatar: The Seed Bearer, Avatar: The Tulkun Rider và Avatar: The Quest for Eywa.

Số phận của Quaritch

Quaritch vẫn còn sống sót sau Avatar: The Way of Water - Ảnh: 20th Century Studios.

Trong trận chiến cao trào nhất của Avatar: The Way of Water, Quaritch đã thể hiện tình cảm mà hắn ta dành cho Spider, cậu con trai của mình. Đó chính là lý do vì sao hắn quyết định thả Kiri để Spider được an toàn, qua đó khiến cho gia đình Jake Sully chiếm thế thượng phong và nhanh chóng “lật kèo”.

Có lẽ vì hành động này, Spider, dù mang trong mình nỗi uất hận to lớn, vẫn quyết định cứu mạng Quaritch khi phát hiện hắn bất tỉnh nhân sự dưới đáy đại dương. Và câu hỏi đặt ra lúc này là số phận của Quaritch sẽ ra sau khi giờ đây hắn phải một mình sinh tồn tại Pandora? Đạo diễn James Cameron từng hé lộ rằng Quaritch sẽ là phản diện trong các bộ phim còn lại. Thế nhưng, với khía cạnh cảm xúc với mà hắn đã bộc lộ đối với Spider, chắc chắn ác nhân này sẽ còn mang đến rất nhiều câu chuyện thú vị trong các dự án tương lai.