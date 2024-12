Những cái chết ám ảnh showbiz 2024: Người lặng lẽ qua đời không ai hay, người chọn "tự tử" cho cái kết cuộc đời

Năm 2024, bên cạnh những vụ bê bối, ồn ào gây chấn động làng giải trí thế giới, công chúng còn chứng kiến sự ra đi của không ít tên tuổi lớn.

Sự ra đi đầy bất ngờ của những nghệ sĩ này được xem như mất mát lớn đối với ngành giải trí và cả người hâm mộ trên toàn thế giới.

Song Jae Rim

Vào ngày 12/11/2024, truyền thông và công chúng xứ Hàn không khỏi bàng hoàng trước thông tin, nam diễn viên "Mặt trăng ôm mặt trời" Song Jae Rim được tìm thấy qua đời tại nhà riêng.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một lá thư tuyệt mệnh dài 2 trang, dẫn đến suy đoán rằng nam tài tử đã tự kết liễu đời mình. Không có dấu hiệu của hành vi phạm tội trong sự việc này. Tang lễ của anh được tổ chức riêng tư tại Nhà tang lễ Yeouido St. Mary hôm 14/11/2024.

Song Jae Rim đột ngột qua đời khiến công chúng không khỏi bàng hoàng xót xa

Sinh năm 1985, Song Jae Rim được công chúng biết đến qua bộ phim truyền hình nổi tiếng "Mặt trăng ôm mặt trời". Tiếp đó, nam diễn viên góp mặt trong nhiều dự án phim như: Tiệm mỳ mỹ nam, Gab Soon nhà tôi,... Đặc biệt, Song Jae Rim còn được khán giả yêu mến và tích cực "đẩy thuyền" với Kim So Eun sau khi cả hai tham gia chương trình "We got married".

Sau tang lễ của Song Jae Rim, Kim So Eun đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh khi còn thân thiết bên canh kèm dòng trạng thái: "Tim tôi đau đến mức không có lời nào diễn tả được. Em hy vọng trong chuyến đi dài đó anh sẽ không cô đơn. Tạm biệt, người bạn của em, hẹn gặp lại anh. Cám ơn mọi người đã động viên, không cần lo lắng cho tôi đâu…".

Park Min Jae

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, ngày 2/12, em trai Park Min Jae thông báo tin buồn trên trang cá nhân của anh trai: "Người anh yêu dấu của tôi đã nghỉ ngơi, mong mọi người có thể đến đưa anh ấy hành trình cuối cùng". Tang lễ nam diễn viên được tổ chức tại bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul hôm 4/12.

Park Min Jae ngưng tim đột ngột khi đang du lịch ở Trung Quốc

Đại diện công ty quản lý Park Min Jae khi đó cho biết sốc vì sự việc, bởi cuối tháng 11, nam diễn viên nói sẽ dành một tháng du ngoạn.

Được biết, Park Min Jae đến Trung Quốc du lịch, nhưng tới ngày 29/11 thì nam diễn viên đột ngột bị ngưng tim và không thể qua khỏi. Gia đình phải mất vài ngày để làm thủ tục đưa thi thể anh về Hàn Quốc.

Từ Thiếu Cường

Vào ngày 1/9/2024, ngôi sao võ thuật kỳ cựu một thời Từ Thiếu Cường qua đời tại nhà riêng sau thời gian ngắn điều trị ung thư thực quản, hưởng thọ 74 tuổi. Tuy nhiên, mãi tới giữa tháng 9/2024, gia đình Từ Thiếu Cường mới chính thức công bố tin tức này. Điều này khiến công chúng không khỏi xót xa cho số phận người nghệ sĩ. Bởi lẽ Từ Thiếu Cường vốn được mệnh danh là ngôi sao võ thuật một thời, nhưng giờ lại lặng lẽ ra đi mà chẳng ai hay biết.

Từ Thiếu Cường qua đời sau thời gian chiến đầu với bệnh ung thư thực quản

Được biết, sau tang lễ của Từ Thiếu Cường vài ngày, vợ ngôi sao võ thuật này cũng qua đời vì bệnh tim. Sau đó, gia đình quyết định tổ chức một lễ tưởng niệm chung cho vợ chồng Từ Thiếu Cường vào ngày 21/9 tại Chiết Giang (Trung Quốc). Sự kiện có nhiều bạn bè của nam diễn viên tham dự và được tổ chức ngắn gọn.

Sau vài ngày Từ Thiếu Cường qua đời, vợ ông cũng ra đi vì bệnh tim, nên gia đình quyết định tổ chức lễ tưởng niệm chung cho hai người

Nữ sĩ Quỳnh Dao

Đầu giờ chiều ngày 4/12, thi thể của nữ sĩ Quỳnh Dao được phát hiện ở nhà riêng tại Đài Loan (Trung Quốc). Nguyên nhân tử vong được công bố là do ngạt thở vì ngộ độc khí carbon monoxide. Cảnh sát đã tìm thấy thư tuyệt mệnh bên cạnh thi thể của nữ sĩ Quỳnh Dao.

Nữ sĩ Quỳnh Dao được tìm thấy qua đời tại nhà riêng vào đầu tháng 12/2024

Trong bức thư, Quỳnh Dao cũng chia sẻ nguyện vọng của bà là con đường mỗi người đều phải đi qua, là đại sự cuối cùng. Bà không muốn bản thân từ từ héo rũ mà muốn làm chủ "đại sự" cuối cùng này. Sự ra đi đột ngột của Quỳnh Dao khiến công chúng và các nghệ sĩ từng làm việc cùng bà vô cùng sốc. Được biết, ngay khi nghe tin, Lâm Tâm Như đã sốc tới mức không thể nói được gì. Tô Hữu Bằng chia sẻ sự biết ơn và mong nữ sĩ Quỳnh Dao yên nghỉ.

Lâm Tâm Như có mặt tại tang lễ Quỳnh Dao

Liam Payne

Sáng sớm nay 17/10 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế và trong nước đồng loạt đưa tin về sự ra đi của Liam Payne (cựu thành viên One Direction). Nam ca sĩ rơi từ tầng 3 tại khách sạn CasaSur Palmero ở Buenos Aires và tử vong tại chỗ.

Sau hơn 1 tháng qua đời, vào ngày 20/11, tang lễ của Liam Payne được tổ chức tại 1 nhà thờ ở Anh. Tang lễ diễn ra với sự hiện diện của nhiều người thân thiết với Liam Payne như bố mẹ, 4 thành viên One Direction, ông bầu Simon Cowell, tình mới Kate Cassidy, tình cũ Cheryl, MC James Corden, cầu thủ Robbie Keane... Linh cữu cựu thành viên One Direction được xe ngựa trắng đưa đến.

Liam Payne rơi từ tầng 3 khách sạn và tử vong tại chỗ

Tang lễ của Liam Payne tại quê nhà

Shannen Doherty

Vào ngày 14/7, People đưa tin nữ diễn viên Shannen Doherty đã qua đời ở tuổi 53 sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư vú.

Những người thân yêu và chú chó cưng Bowie đã ở bên Shannen Doherty trong giờ phút cuối cùng. Gia đình nữ diễn viên mong muốn được riêng tư trong quãng thời gian đau buồn này. Khán giả toàn cầu cũng không khỏi bàng hoàng, tiếc nuối nhớ về vai diễn Prue Halliwell của Shannen trong Charmed (Phép Thuật) - hình ảnh gắn liền với tuổi thơ của biết bao người hâm mộ 8x - 9x.