Những bức hình đầu tiên trong tang lễ của Châu Hải My, nhìn di ảnh ai cũng xót xa

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện những hình ảnh đầu tiên được ghi lại trong tang lễ của nữ diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) Châu Hải My.

Qua những hình ảnh được ghi lại có thể thấy, phòng tang lễ của Châu Hải My được đặt đầy hoa. Phía trước quan tài chính là bức di ảnh của Châu Hải My. Trong ảnh, nữ diễn viên cầm trên tay bông hoa hướng dương nở nụ cười xinh đẹp.

Bức di ảnh của Châu Hải My được đặt ngay ngắn trong phòng tang lễ

Phòng tang lễ của Châu Hải My được phủ đầy hoa

Hiện tại, vẫn chưa có bất cứ thông tin nào liên quan tới thời gian cử hành tang lễ được tiết lộ. Công chúng hy vọng có cơ hội được nói lời từ biệt với nữ diễn viên quá cố tài năng của showbiz Hoa ngữ.

Ngày 12/12 vừa qua, phòng làm việc của Châu Hải My đã xác nhận việc nữ diễn viên qua đời vào ngày 11/12, do bệnh nặng không thể điều trị. "Chúng tôi vô cùng thương tiếc phải thông báo với mọi người rằng: 'Châu Hải My đã rời xa chúng tôi vào ngày 11/12/2023 do bệnh nặng, sau thời gian điều trị vẫn không thể qua khỏi. Mong chị ở thiên đường sẽ không còn bị bệnh tật dày vò, nguyện kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau", phòng làm việc tuyên bố.

Châu Hải My sinh năm 1966 là diễn viên nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc). Cô nổi tiếng là nàng "Chu Chỉ Nhược" đẹp nhất màn ảnh. Người đẹp từng có cuộc hôn nhân kéo dài 1 năm với tài tử Lữ Lương Vĩ. Sau khi ly hôn, Châu Hải My đã sống độc thân và không có thêm bất cứ mối tình nào nữa.