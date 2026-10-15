Những bức ảnh thẻ "không thể tin nổi" của Angelababy

Những bức ảnh này được chụp từ khi Angelababy còn rất trẻ và chưa phải ngôi sao hàng đầu của Cbiz.

Mới đây, hàng loạt ảnh thẻ từ những năm đầu sự nghiệp của Angelababy bất ngờ lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Những bức ảnh được chụp khi cô còn rất trẻ và chưa phải là ngôi sao hàng đầu nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều netizen nhận xét rằng nữ diễn viên sở hữu đường nét cấu trúc xương mặt chuẩn mực, góc cạnh rõ ràng nhưng vẫn mềm mại. Đặc biệt, vì là ảnh thẻ nên gần như không qua chỉnh sửa, vẻ đẹp thanh thoát, sạch sẽ và tự nhiên của cô càng được tôn lên một cách rõ rệt.

Người xem không khỏi bất ngờ trước vẻ ngoài trong trẻo, đầy sức sống của Angelababy thời điểm đó. Khuôn mặt V-line nhẹ nhàng, sống mũi cao, đôi mắt to tròn và làn da mịn màng tạo nên một tổng thể hài hòa, gần như hoàn hảo theo tiêu chuẩn nhan sắc châu Á. Không ít netizen lại than thở rằng ảnh thẻ của bản thân mình lại là "lịch sử đen tối" khó quên, chỉ muốn xóa bỏ khỏi mọi hồ sơ. Sự đối lập này càng khiến công chúng khen ngợi nhan sắc của Angelababy là lợi thế trời ban, thứ mà không phải ai cũng may mắn sở hữu.

Những bức ảnh thẻ của Angelababy khiến dân tình xôn xao. Ảnh: Weibo

Đáng chú ý hơn, khi đặt những bức ảnh thẻ cũ cạnh hình ảnh hiện tại của Angelababy, người ta dễ dàng nhận ra cấu trúc gương mặt của cô gần như không có sự thay đổi lớn. Đường xương hàm, tỷ lệ các bộ phận trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên những đặc điểm cơ bản. Điều này càng củng cố nhận định rằng vẻ đẹp của cô mang tính bền vững theo thời gian, không phụ thuộc hoàn toàn vào các thủ thuật thẩm mỹ.

Trước đây, Angelababy từng nhiều lần vướng phải nghi vấn "dao kéo" khi một số bức ảnh "dìm hàng" từ quá khứ được đem ra so sánh. Những hình ảnh đó thường bị chụp ở góc độ không đẹp hoặc trong điều kiện ánh sáng kém, khiến một bộ phận công chúng nghi ngờ về sự tự nhiên của nhan sắc cô. Tuy nhiên, để dứt điểm những tin đồn thất thiệt, Angelababy đã từng dũng cảm đến trực tiếp một bệnh viện thẩm mỹ dưới sự giám sát của truyền thông. Kết quả kiểm tra cho thấy cấu trúc khuôn mặt của cô hoàn toàn tự nhiên, không có dấu hiệu can thiệp phẫu thuật lớn.

Nữ diễn viên cũng từng giải thích rõ ràng về sự thay đổi ngoại hình của mình qua các năm. Theo cô, sự khác biệt chủ yếu đến từ việc niềng răng để cải thiện khớp cắn và thẩm mỹ nụ cười, kết hợp với quá trình giảm cân khoa học, chế độ chăm sóc da nghiêm ngặt và việc học cách trang điểm, định hình phong cách cá nhân phù hợp hơn với hình ảnh công chúng. Những yếu tố này đã giúp cô trở nên rạng rỡ và chuyên nghiệp hơn, nhưng nền tảng vẫn là cấu trúc xương mặt sẵn có từ thuở ban đầu.

Angelababy từng dũng cảm đến trực tiếp bệnh viện thẩm mỹ để xác minh cấu trúc khuôn mặt hoàn toàn tự nhiên. Ảnh: X

Người đẹp lột xác nhờ niềng răng, thay đổi phong cách và kiểu trang điểm. Ảnh: Weibo

Angelababy có tên thật là Dương Dĩnh, sinh ngày 28/2/1989 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Cô mang trong mình một phần tư dòng máu Đức. Khởi nghiệp từ năm 14 tuổi với tư cách là người mẫu, Angelababy nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi nhờ vẻ đẹp lai Tây sắc sảo và phong thái thời trang cuốn hút.

Cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Bên nhau trọn đời, Cô phương bất tự thưởng, Người sáng lập, Vân Trung Ca... Dù năng lực diễn xuất từng gây nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận độ phủ sóng và sức hút thương mại khổng lồ của cô trên mọi mặt trận truyền thông. Đặc biệt, việc tham gia chương trình truyền hình thực tế Keep Running (phiên bản Running Man Trung Quốc) đã giúp Angelababy củng cố vững chắc danh hiệu "nữ hoàng giải trí" nhờ tính cách năng động, lăn xả và cực kỳ đáng yêu.

Ảnh: Weibo

Ảnh: Weibo

Từ người mẫu vô danh, Angelababy thăng tiến đáng nể. Ảnh: Weibo

Đời tư của Angelababy luôn nằm trong tâm điểm bàn tán của truyền thông châu Á. Cuộc hôn nhân thế kỷ của cô với nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh vào năm 2015 từng là cổ tích đời thực giữa lòng Cbiz, minh chứng bằng một cậu con trai kháu khỉnh tên Tiểu Hải Miên. Tuy nhiên, sau nhiều năm đối mặt với tin đồn rạn nứt, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi vào đầu năm 2022 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Những năm gần đây, Angelababy tiếp tục đối mặt với những thử thách lớn trong sự nghiệp, bao gồm cả những lệnh hạn chế hoạt động ngầm từ phía cơ quan chức năng. Dù vậy, cô vẫn kiên cường tìm cách vực dậy hình ảnh, tập trung chăm sóc con cái và từng bước quay trở lại với nghệ thuật.

Cuộc hôn nhân của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh từng liên tục chiếm sóng showbiz. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo