Những bức ảnh lịch sử hiếm hoi và câu chuyện đáng kinh ngạc đằng sau chúng

Năm 1956, từ một vụ cá cược trong lúc say rượu, cựu thủy quân lục chiến Thomas Fitzpatrick đã đánh cắp một chiếc máy bay nhỏ từ New Jersey và sau đó hạ cánh an toàn xuống một con phố hẹp tại Manhattan, ở ngay phía trước quán bar mà anh ta đã uống. Trước đó, anh ta đã đặt cược với một người cùng uống rượu rằng anh ta có thể rời quán bar, đi đến New Jersey, và sau đó quay lại sau 15 phút. Hai năm sau, người đàn ông này đã làm gần như chính xác điều đó, sau khi một người khác ở quán bar từ chối tin rằng anh ta đã làm được điều đó lần trước.