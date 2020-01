Những bóng hồng của Tình báo Mossad

Những cuộc đối đầu mới của Cơ quan tình báo Mossad Bí ẩn tình báo Mossad Cơ quan Tình báo Mossad tuyển điệp viên trên mạng internet

“Phụ nữ không thể và cũng không cần phải thu thập thông tin trong thế giới Arab” – đó từng là lời khẳng định từ giới lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Mật vụ nước này có xu hướng không muốn các nữ nhân viên của mình gặp nguy hiểm, chỉ tung họ vào thực thi nhiệm vụ trong những trường hợp đặc biệt cần thiết. Tuy nhiên trong lịch sử của cơ quan tình báo Israel cũng có không ít những nữ điệp viên xuất sắc, có công đóng góp rất lớn cho những thành công của mình…

Lily quyến rũ

Lily Castel bắt đầu làm việc tại Mossad từ năm 1954 với những kinh nghiệm dày dạn có được từ trước khi thành lập nhà nước Israel. Bà là người biết rất nhiều thứ tiếng - có thể nói thành thạo tiếng Do thái, Anh, Pháp, Đức và Nga; cũng như nói được cả tiếng Italy và Arab. Nhà lãnh đạo cơ quan tình báo Israel Harel từng nhận xét bà là một điệp viên thông minh, tin cậy và nhiều sáng kiến.

Tận dụng trí tuệ lẫn sắc đẹp của mình, Castel đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ khác nhau tại các nước châu Âu, tầm quan trọng những sứ mạng này hiện vẫn coi là những bí mật quốc gia. Nói chung, Castel là một trong những huyền thoại sống của cơ quan tình báo Israel. Bà chính là nguyên mẫu của những nữ điệp viên xinh đẹp và thông minh của tình báo Israel xuất hiện trên nhiều phim ảnh.

Mata Hari của Israel

Một trong những nữ điệp viên xuất sắc nhất từng tham gia vào nhiều chiến dịch của Mossad là Yolande Harmer (tên thời con gái là Gabbai) và được mệnh danh là “Mata Hari của Israel”.

Yolande Harmer - người được mệnh danh là “Mata Hari của Israel”.

Harmer bước chân vào hoạt động tình báo vào thời điểm Mossad cũng như cả nhà nước Israel vẫn chưa chính thức ra đời. Vào những ngày tháng của cuộc chiến tranh giành độc lập đó, Harmer khi đó đang sống tại Ai Cập. Dù có mẹ là người Do thái, nhưng phần lớn mọi người đều nghĩ bà là một người Ai Cập.

Là một nhà báo khá có tiếng tăm, những bài viết của Harmer thường xuyên được đăng tải trên các tờ báo và tạp chí tại Paris và Cairo. Trong một bữa tiệc tại thủ đô nước Pháp, Harmer đã làm quen với Moshe Sharett, người ngay sau đó đã trở thành bộ trưởng ngoại giao Israel. Nhận ra khả năng của Harmer, ông này đã đề nghị bà hợp tác với nhà nước Do thái non trẻ. Nữ nhà báo đã không do dự nhận lời.

Thật khó có thể đánh giá hết lợi ích mà Harmer đã đem lại cho tình báo Israel. Bà có nhiều người quen đều là các nhân vật có ảnh hưởng tại Cairo – quân nhân, thương gia, chính trị gia và nhà ngoại giao.

Harmer còn thân cận được với một vài bộ trưởng, đặc biệt là với Mahmud Maloof, cố vấn hàng đầu cho Tổng thư ký Liên đoàn các quốc gia Arab (AL). Do đó, thông tin được cung cấp từ Harmer thường rất quan trọng và đa dạng – đó thường là các quyết định của giới lãnh đạo Ai Cập, các kế hoạch, tình trạng phân bố, di chuyển và tái vũ trang quân đội…

Có lần Tổng thư ký AL phát hiện mất nhiều tài liệu mật trong văn phòng, nghi ngờ Harmer là điệp viên Israel nên liên hệ với cơ quan phản gián Ai Cập. Harmer bị bắt giữ nhưng không phát hiện bằng chứng rõ ràng để buộc tội bà.

Với sự can thiệp của một số nhân vật cao cấp khác, Harmer cuối cùng được trả tự do. Bà chuyển tới Paris, tiếp tục hoạt động tình báo cho Mossad, nhưng chỉ thực thi những nhiệm vụ nằm ngoài khu vực Trung Đông.

Sylvia huyền thoại

Một nữ điệp viên huyền thoại khác của Mossad là Sylvia Raphael từng sinh ra và lớn lên tại Nam Phi. Là một người con gái xuất thân trong gia đình có mẹ là một tín đồ Thiên chúa giáo, còn cha là người gốc Do thái, Sylvia luôn dành tình cảm đặc biệt cho quê hương của cha.

Một cuốn sách về cuộc đời của điệp viên Sylvia Raphael.

Đến năm 1963 (khi đó mới 26 tuổi), Sylvia đã quyết định rời Nam Phi để về Israel. Ngoài việc nhanh chóng nói thành thạo được tiếng Do thái cũng như tiếng Anh và Pháp; Sylvia còn học thêm được 3 ngôn ngữ khác là Tây Ban Nha, Đức và Arab.

Một phụ nữ trẻ trung, thông minh, xinh đẹp đồng thời lại có thể thành thạo rất nhiều thứ tiếng như Sylvia tất nhiên không thể không được mật vụ Israel để mắt tới. Hoạt động hiệu quả sau này của Sylvia đã được khẳng định bằng một nhận định từ phía các quan chức tình báo Israel: Bà sinh ra là để hoạt động cho Mossad. Từ trần ở độ tuổi 68 sau một căn bệnh nặng, Sylvia đã được chôn cất với nghi lễ cao nhất của một quân nhân để ghi nhận những đóng góp lớn lao của bà vì an ninh của quốc gia Do thái.

Người đẹp mang mật danh Cindy

Câu chuyện dụ dỗ một “điệp viên nguyên tử” Mordechai Vanunu này từng là đề tài của một vài bộ phim, dù trong đó các nhân vật không có liên quan gì tới Israel.

Cheryl Ben-Tov - người đã giúp Mossad bắt giữ được Vanunu.

Trên thực tế, Vanunu từng là một chuyên gia hạt nhân Israel, người đã chạy trốn và tiết lộ bí mật về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này cho báo chí Anh. Sau một loạt các nỗ lực tìm kiếm, tình báo Israel đã phát hiện Vanunu đang ẩn náu tại một khách sạn ở London dưới một cái tên khác.

Vì lo ngại bị trả thù, Vanunu hầu như không rời khỏi khách sạn, trừ những trường hợp thật đặc biệt. Vào ngày 24-9-1986, ông ta ra ngoài dạo chơi và tình cờ để ý tới một cô gái tóc vàng rất xinh đẹp. Không thể cưỡng được sự cám dỗ, Vanunu tiếp cận cô gái, chào hỏi làm quen và mời đi uống cafe. Cindy, theo như người phụ nữ đó xưng tên, tự nhận mình là một khách du lịch tới từ Mỹ.

Sau gần một tuần hẹn hò, Cindy rủ Vanunu tới thăm chị gái của mình tại Roma. Tuy nhiên, người chờ sẵn Vanunu trong “ngôi nhà chị gái Cindy” tại Roma lại là các điệp viên Israel. Vanunu bị tiêm thuốc mê, bí mật đưa về Israel để xét xử. Còn Cindy trên thực tế là một nữ điệp viên Cheryl Ben-Tov của Mossad – một cô giáo người Mỹ gốc Do thái sẵn sàng phục vụ cho quê hương của mình.

Kỳ quan từ Mossad

“Viên ngọc của tình báo Israel” – đó là tước vị danh dự của nữ điệp viên Amina Al-Mufti. Thật khó có thể đánh giá hết công lao của Amina, do thông tin được cô cung cấp đã giúp ngăn chặn kịp thời hàng trăm vụ tấn công của các tay súng Palestine. Amina chắc chắn là điệp viên thành công nhất mà Mossad cài cắm được vào hàng ngũ các tay súng Palestine vào thập niên 1970.

Amina Al-Mufti sinh năm 1935 tại Jordan, trong gia đình thuộc sắc tộc Cherkess (một dân tộc ở Bắc Kavkaz). Bà từng có thời gian sống lâu dài tại Áo và tốt nghiệp trường y tại đây. Năm 1972, Amina tự nguyện liên hệ với Mossad, tuyên bố sẵn sàng tham gia giúp họ trong cuộc chiến chống lại các nhóm cực đoan người Palestine.

Quá trình tìm hiểu sau đó đã khiến Mossad nhận ra đây có thể là một điệp viên lý tưởng. Amina có thể nói thành thạo một loạt các thứ tiếng như Do thái, Arab, Anh, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ. Các chuyên gia Mossad cũng đánh giá bà là người có tâm lý rất vững vàng, hiểu biết nhiều và dễ dàng thâm nhập vào cộng đồng người Palestine.

Amina sau đó đã được bí mật đưa tới Israel để tham gia một khóa đào tạo đặc biệt của Mossad. Trở về Áo sau khi tốt nghiệp, bà tới Beirut một thời gian sau đó, dùng tiền của Mossad để mở một phòng khám tư nhân.

Năm 1970, trụ sở của các lực lượng Palestine chuyển tới Liban, trở thành địa điểm chuẩn bị cho những đòn tấn công vào lãnh thổ Israel. Amina vì lý do đó đã trở thành một trong những điệp viên tin cậy, có tầm quan trọng sống còn đối với an ninh của nhà nước Do thái. Nhiệm vụ hàng đầu của bà là phải tìm cách tiếp cận với giới lãnh đạo cao cấp trong phong trào kháng chiến Palestine, đồng thời thiết lập kênh hợp thức hóa vai trò cho các điệp viên khác của Mossad.

Chỉ một thời gian ngắn sau, Amina đã trở thành bạn thân của những chỉ huy hàng đầu của Palestine như Wadie Haddad và George Habash, trở thành vị khách thường xuyên trong ngôi nhà của thủ lĩnh Arafat.

Trong giai đoạn hoạt động đỉnh cao của Amina, Mossad không chỉ biết được tường tận những gì đang diễn ra trong giới lãnh đạo cao cấp nhất của Tổ chức giải phóng Palestine (PLO), mà cả về những hoạt động của tình báo Xôviết và Đông Đức tại Trung Đông. Amina đóng một vai trò hết sức quan trọng trong thành công của chiến dịch “Spring of Youth”, tiêu diệt những phần tử đã gây ra vụ khủng bố tại Thế vận hội Munich.

Bà đã cung cấp thông tin chính xác và tọa độ cụ thể là nơi ẩn náu của những phần tử này, cũng như trụ sở của Fatah (một tổ chức chi nhánh của PLO) cùng hai nhà máy sản xuất vũ khí. Tất cả những đối tượng trên đều được ngụy trang bí mật dưới dạng nhà ở, bố trí tại những khu vực đông dân ở Beirut.

Nhờ đó, chiến dịch “Spring of Youth” được triển khai vào tháng 4-1973 đã giúp tiêu diệt 15 phần tử khủng bố tham gia vào thảm kịch Munich, phá hủy trụ sở của Fatah và hai nhà máy sản xuất vũ khí tại Beirut.

Thông tin của Amina cung cấp cũng có những lúc dẫn tới các phi vụ thất bại. Chẳng hạn như đầu tháng 8-1973, bà thông báo nhà lãnh đạo George Habash của Palestine sẽ có chuyến bay từ Beirut tới Baghdad vào ngày 10-8. Sau khi các tiêm kích xuất phát ngăn chặn và ép chiếc máy bay của Liban hạ cánh xuống một sân bay quân sự tại Israel, thủ lĩnh của Palestine đã không được tìm thấy. Habash vì một lý do nào đó đã hủy bỏ chuyến đi đã lên kế hoạch của mình.

Những thông tin liên tục được chuyển tới từ Amina giúp cho tình báo Israel đánh giá chính xác những xu hướng diễn biến tình hình tại Liban, cụ thể là cuộc nội chiến bùng nổ tại đây vào năm 1975. Mossad đã suy tính đủ mọi cách để bảo vệ “viên ngọc quí giá” của mình. Amina không bao giờ gặp gỡ với các điệp viên của Mossad tại Beirut mà chuyển các thông tin qua điện đài.

Do việc sử dụng thường xuyên điện đài cũng có thể bị phát hiện, nên bà thường chuyển thông tin quan trọng qua các hộp thư bí mật. Force 17 – tên gọi của Cơ quan phản gián Palestine – đã tình cờ phát hiện ra một hộp thư như vậy, phục kích bắt giữ một điệp viên liên lạc để qua đó lần ra Amina.

Quá trình lục soát phòng khám và căn hộ của Amina còn phát hiện ra điện đài cùng một số chứng cứ khác. Mọi nỗ lực nhằm tìm hiểu về số phận của bà sau đó đều không có kết quả.

Mãi sau này người ta mới biết được, Amina bị giam giữ tại một hang động bí mật và tối tăm ở ngoại ô thành số cảng Sidon (Liban) trong suốt 5 năm liền. Năm 1980, Amina được đưa tới Síp, trao đổi với hai tay súng Palestine bị kết án chung thân nhờ sự trung gian của Hội Chữ thập đỏ quốc tế. Sau khi nhận được giấy tờ cá nhân mới, bà tiếp tục hành nghề bác sĩ tại miền bắc Israel.

Theo báo chí Israel, Mossad hiện nay có không dưới 20% nhân viên là phái đẹp. Nhưng giữ cương vị cao nhất trong cơ quan này là Aliza Magen với vị trí phó giám đốc – tức là nhân vật số hai của một trong những cơ quan tình báo hùng mạnh nhất thế giới.