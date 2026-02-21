Những bộ phận trên ô tô ít người biết đến công dụng

Nhiều người đi ô tô chỉ quen thuộc với những bộ phận dễ nhận biết như động cơ, lốp, phanh và đèn chiếu sáng. Tuy nhiên, một chiếc ô tô hiện đại có hàng nghìn chi tiết lớn nhỏ, và không phải ai cũng nhớ hết tên cũng như công dụng của từng bộ phận.

Điều này dẫn đến không ít cuộc trao đổi giữa chủ xe và thợ sửa chữa trở nên khó khăn, khi kỹ thuật viên sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên môn trong khi người nghe chỉ nhớ được tên hãng xe của mình.

Nhiều chủ xe không hiểu rõ công dụng của những bộ phận cần sửa chữa, mặc dù tên gọi của chúng nghe có vẻ quen thuộc. Đặc biệt, có những chi tiết nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành, an toàn và sự thoải mái của người sử dụng, thường bị chủ xe bỏ qua.

Dưới đây là những bộ phận mà người dùng nên chú ý:

Cảm biến lưu lượng khí nạp (MAF)

Cảm biến MAF (Mass Air Flow) đóng vai trò quan trọng trong việc đo lượng không khí vào động cơ, từ đó giúp bộ điều khiển trung tâm (PCM/ECU) tính toán tỷ lệ hòa khí tối ưu và lượng nhiên liệu cần phun vào buồng đốt.

Khi cảm biến này bị bẩn hoặc hư hỏng, động cơ có thể gặp phải tình trạng rung giật, tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn, thậm chí phát ra khói đen và bật đèn cảnh báo Check Engine.

Vì cảm biến MAF nằm ngay sau lọc gió, nó rất dễ bị bám bụi. Trong nhiều trường hợp, việc vệ sinh cảm biến bằng dung dịch chuyên dụng có thể khôi phục hoạt động của xe về trạng thái bình thường.

Đặc biệt, cảm biến này cũng được coi là một trong những linh kiện dễ thay thế với chi phí không quá cao.

Nắp che móc kéo cứu hộ

Nhiều tài xế thường chỉ nhận ra sự quan trọng của nắp che điểm gắn móc kéo cứu hộ khi nó bị rơi mất, để lại một lỗ vuông hoặc tròn không thẩm mỹ trên cản xe.

Thực tế, nắp che có vai trò bảo vệ ren vít khỏi bụi bẩn và gỉ sét, giúp đảm bảo rằng móc kéo có thể được sử dụng ngay trong các tình huống khẩn cấp.

Việc nắm rõ vị trí của móc kéo và cách lắp ráp đúng là kiến thức cơ bản nhưng vô cùng hữu ích cho mọi chủ xe.

Compa nâng hạ cửa kính ô tô

Mặc dù có nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng hạ cửa kính ô tô, nhưng bộ phận compa nâng hạ cửa kính thường bị bỏ qua vì nằm bên trong cánh cửa.

Bộ phận bao gồm mô-tơ điện, thanh ray trượt, giá đỡ và các khớp nối. Khi gặp sự cố, cửa kính có thể đứng yên hoặc rơi thẳng xuống cánh cửa, gây bất tiện cho người sử dụng.

Việc thay thế bộ điều chỉnh cửa kính tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế lại khá phức tạp. Quá trình này yêu cầu tháo ốp cửa, xử lý các kẹp nhựa dễ gãy và thực hiện trong không gian hạn chế.

Do đó, đối với hầu hết người dùng, việc này nên được giao cho thợ sửa chữa chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Lưới lọc nhiên liệu

Bộ lọc dạng lưới gắn trực tiếp vào bơm nhiên liệu, nằm trong bình xăng, có nhiệm vụ ngăn cặn bẩn lọt vào bơm trước khi nhiên liệu được hút lên. Tuy nhiên, theo thời gian, túi lọc này có thể bị mục hoặc rách, dẫn đến hỏng hóc nhanh chóng của bơm xăng.

Đáng chú ý, để tiếp cận bộ phận này, nhiều loại xe phải hạ bình xăng hoặc tháo thùng xe bán tải, gây khó khăn cho việc bảo trì. Do đó, khi thay bơm nhiên liệu, việc vệ sinh bình xăng và thay mới túi lọc là rất quan trọng. Tuy nhiên, nhiều người dùng thường bỏ qua bước này, làm tăng nguy cơ hỏng hóc lặp lại.

Xi lanh bánh xe

Xi lanh bánh xe là một bộ phận quan trọng trong hệ thống phanh tang trống, có chức năng đẩy má phanh ép vào mặt trong của tang trống.

Mặc dù phanh đĩa ngày càng trở nên phổ biến, phanh tang trống vẫn được sử dụng ở cầu sau của nhiều mẫu xe phổ thông.

Khi gioăng bên trong xi lanh bị rò rỉ, hiệu quả phanh sẽ giảm đáng kể, đồng thời má phanh cũng có nguy cơ bị nhiễm dầu, dẫn đến việc phải thay mới.

Trong trường hợp này, việc thay toàn bộ xi lanh thường được coi là giải pháp kinh tế và an toàn hơn so với việc sửa chữa.

Con đội van

Con đội van là bộ phận chuyển đổi chuyển động quay của trục cam thành chuyển động tịnh tiến để đóng mở van.

Trong các mẫu xe hiện đại, con đội thủy lực ngày càng được ưa chuộng, tuy nhiên, thuật ngữ "con đội" vẫn được thợ sửa chữa sử dụng phổ biến.

Khi con đội bị mòn hoặc tắc, động cơ sẽ phát ra tiếng gõ lách cách khó chịu. Mặc dù tình trạng này không phải lúc nào cũng gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng nếu không được khắc phục kịp thời, hư hỏng có thể lan sang các chi tiết khác trong hệ thống phối khí.

Thanh liên kết ổn định

Thanh liên kết là một bộ phận quan trọng trong hệ thống treo của xe, giúp duy trì sự ổn định và hạn chế hiện tượng nghiêng thân xe khi vào cua.

Tuy nhiên, khi khớp cầu bị mòn hoặc thanh bị gãy, xe có thể phát ra tiếng "cộc cộc" khi di chuyển qua những đoạn đường xấu.

Đây là bộ phận dễ hỏng do thường xuyên phải chịu lực và nằm ở vị trí dễ bị ảnh hưởng bởi nước, bùn đất.

Việc thay thế thanh liên kết không quá phức tạp, nhưng cần sử dụng đúng dụng cụ để đảm bảo hiệu quả.

Lọc gió cabin

Lọc gió cabin, hay còn gọi là lọc gió điều hòa, đóng vai trò quan trọng trong việc làm sạch không khí trước khi đưa vào khoang nội thất của xe.

Nhiều người chỉ chú ý đến bộ phận này khi gặp phải các vấn đề như điều hòa kém mát, mùi khó chịu hay quạt gió phát ra tiếng ồn.

Thực tế, nhiều xe có vị trí lắp đặt lọc cabin khó tiếp cận, khiến người dùng ngần ngại trong việc thay thế. Dù vậy, việc bảo dưỡng lọc gió cabin là một công việc đơn giản, chi phí thấp và có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của những người ngồi trong xe.

(Nguồn: Slashgear)