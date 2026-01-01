Những bí mật kinh hoàng về "ngôi nhà kỳ lạ nhất từng được xây dựng" có hơn 200 phòng, 10.000 cửa sổ và 2.000 cửa ra vào

Biệt thự Winchester ở 525 Đại lộ South Winchester, San Jose, California, Mỹ luôn được gọi là “nhà ma đáng sợ nhất nước Mỹ” kể từ khi nó được xây dựng năm 1884. Ngày nay, nó được gọi là Ngôi nhà bí ẩn Winchester, còn vào thời điểm xây dựng, nó chỉ đơn giản là nhà của Sarah Winchester.

Dinh thự có cội nguồn từ một đế chế được xây dựng trên di sản của bạo lực và cái chết, với những hành lang trải dài vô tận xuất phát từ nỗi mặc cảm tội lỗi đến mức quẫn trí của một người mẹ đang chịu tang.

Bị ám ảnh bởi tội lỗi của gia tộc, chủ sở hữu của nó là Sarah Winchester đã dồn nén nỗi đau của mình vào một vòng lặp xây dựng và đập đi xây lại không ngừng nghỉ tại dinh thự này. Được biết đến với biệt danh "góa phụ súng trường", Sarah đã thừa kế đế chế của cha chồng là Oliver Winchester – cha đẻ của loại súng trường nạp đạn nhiều lần, tiền thân của súng máy.

Súng trường Winchester là loại vũ khí đầu tiên trong phân khúc, giúp loại bỏ nhu cầu nạp đạn thủ công và tối đa hóa sức hủy diệt. Khi đứa con gái duy nhất của Sarah, Annie Pardee Winchester, qua đời khi mới được một tháng tuổi vào năm 1866, Sarah tin chắc rằng đó là sự trả giá cho phát minh bạo lực của cha chồng.

Bà đã thuê một đội gồm 16 thợ mộc, trả lương gấp ba lần mức tiêu chuẩn và làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, từ năm 1886, trải qua cái chết của chồng bà là Will vào năm 1881, cho đến khi chính bà qua đời vào năm 1922.

Từ một ngôi nhà nhỏ 8 phòng ngủ ban đầu, công trình đã biến hình thành một mê cung với hơn 200 phòng, 10.000 cửa sổ, 47 lò sưởi và 2.000 cánh cửa, bao gồm cả cửa sập và lỗ gián điệp. Sarah thường phác thảo thiết kế trên khăn ăn hoặc giấy nâu để thợ mộc hiện thực hóa. Bà tạo ra những phần mở rộng, những tòa tháp, mái vòm hoặc những căn phòng thường chẳng có mục đích logic nào, chỉ để rồi bị lấp kín vào ngay ngày hôm sau.

Năm 1975, các công nhân đã phát hiện ra một căn phòng mới chứa hai chiếc ghế, một chiếc loa từ đầu thế kỷ 20 dành cho máy hát đĩa cổ và một lối vào được chốt bằng khóa từ năm 1910. Sarah rõ ràng đã quên mất sự tồn tại của nó và xây đè lên trên.

Sự kỳ dị của ngôi nhà hiện lên ngay lập tức khi bước vào trong. Một trong số 40 cầu thang dẫn đến hư không, kết thúc đột ngột ở trần nhà. Những tủ đồ và lối vào khi mở ra chỉ thấy những bức tường gạch đặc, các căn phòng tồn tại như những chiếc hộp lồng vào nhau. Các ban công và ô cửa hướng vào bên trong thay vì hướng ra ngoài, ống khói dừng lại trước khi chạm tới mái nhà, và sàn nhà lại có cửa sổ nhìn lên trên.

Những hành động kỳ quặc của Sarah Winchester khiến mọi người hoàn toàn hoang mang. Bà sống trong sự cô lập gần như tuyệt đối và luôn bị giày vò bởi di sản đẫm máu của gia đình. Bà tin rằng những nỗi bất hạnh của mình – bao gồm cái chết của chồng và con gái – là sự trừng phạt từ linh hồn những người đã mất mạng bởi súng đạn Winchester.

Laura Trevelyan, hậu duệ của đế chế súng trường Winchester, đã viết trên tờ The Guardian: "Sarah Winchester được cho là bị dày vò bởi tội lỗi và bị ám bởi linh hồn của những người bị giết bởi súng Winchester đến mức bà bắt đầu xây dựng một ngôi nhà ở California theo lời khuyên của một nhà ngoại cảm, rằng việc xây dựng không ngừng nghỉ sẽ xoa dịu người chết. Công trình chỉ dừng lại khi bà qua đời."

Pamela Haag, người lấy cảm hứng từ Sarah cho cuốn sách về di sản súng đạn của Mỹ, viết: "Dinh thự của Winchester truyền tải một tâm trí bồn chồn, sắc sảo, tỉnh táo nhưng ám ảnh và những góc khuất của một lương tâm không yên ổn. Có lẽ bà chỉ nhận thức lờ mờ về nguồn cơn nỗi bất ổn của mình, dù là do ma mị hay trần tục. Nhưng bà đã dệt nỗi thống khổ vào sáng tạo của mình."

Sarah Winchester đã qua đời trong giấc ngủ vì suy tim ngay tại phòng ngủ của mình, để lại một di sản kiến trúc kỳ quái – một minh chứng vĩnh cửu cho nỗi đau và sự hối lỗi không thể hóa giải.

