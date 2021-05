Những bí ẩn rùng rợn: Chuyến thăm của người ngoài hành tinh, bài hát kỳ quái trên Internet và hòn đảo thất lạc

Chuyến thăm của người ngoài hành tinh

Sự kiện bí ẩn này được ghi chép lại trong hồ sơ của cảnh sát địa phương khu vực Kelly-Hopkinsville, Kentucky, Hoa Kỳ. Vào năm 1955, rất nhiều cư dân ở khu vực này đã đến trình báo với các nhà chức trách về việc nhìn thấy người ngoài hành tinh xuất hiện.

Theo lời kể của các nhân chứng, người ngoài hành tinh mà họ thấy cao khoảng 0,9m, tai nhọn, móng dài, chân và tay mỏng. Làn da của sinh vật có màu bạc. Dù không bước vào trong nhà, nhưng những người ngoài hành tinh đổ bộ ở bên ngoài cửa sổ và cửa ra vào của người dân, khiến cho họ hoảng sợ.

Ngay lập tức, người dân đã tìm chỗ trốn và gọi điện báo cảnh sát. Tuy nhiên, sau khi báo cáo được gửi đi, nhà chức trách lại không tìm ra bất kỳ dấu vết nào. Cho đến nay, đây vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải trong lịch sử.

Bài hát bí ẩn trên radio Đức

"The most mysterious song on the Internet" (bài hát bí ẩn nhất trên Internet) là danh xưng dùng để mọi một ca khúc không rõ nguồn gốc, tác giả lẫn tựa đề. Ca khúc này kéo dài khoảng 2 phút 55 giây, kể từ khi đài phát thanh Norddeutscher Rundfunk tại Hamburg, Đức phát sóng vào những năm 80 của thế kỷ 20, ca khúc đã được gán cho rất nhiều tên gọi khác nhau như: Like the Wind, Blind the Wind, Check It In, Check It out hoặc Take It In, Take It Out. Từ năm 2019, ca khúc này gợi lên làn sóng điều tra trên Internet. Hàng loạt tài khoản "thám tử online" trên Reddit và Twitter đã bắt tay vào tìm kiếm chân tướng thực sự của ca khúc.

Cho đến nay, người ta vẫn không biết được ai đã sáng tác, tên bài hát và thời điểm nó ra đời.

Hòn đảo bí ẩn



Hòn đảo này xuất hiện trong một tấm bản đồ vẽ năm 1570 với tên gọi Basil (một trong nhiều cách gọi khác của Hy-Brasil), nó được xem là vùng đất huyền thoại ngoài khơi bờ biển phía tây của Ireland. Tuy nhiên, vẫn chưa có ai thực sự đến được Basil, dù trên lý thuyết nó chỉ cách Ireland khoảng 321km. Basil thường được thể hiện trên bản đồ bằng một dấu chấm với kênh nước (hoặc sông), kéo dài từ đông sang tây.

Thần thoại Ireland kể rằng hòn đảo luôn có sương mù vây quanh để người thường không lạc đến được. Truyền thuyết còn nói thêm, đó là nơi cư ngụ của các vị thần mà người Ireland cổ thờ phụng. Ngoài ra lại có câu chuyện thể hiện Basil giống với vùng đất dành cho các linh mục và tu sĩ thông thạo phép thuật, họ đang cố xây dựng một nền văn minh mới trên đảo, tiên tiến hơn văn minh hơn.

Trong cuộc chạm trán với UFO nhiều người diễn ra tại Rendlesham Forest, khi một phi thuyền được cho là hạ cánh bên ngoài căn cứ quân sự Mỹ đặt ở Anh. Trung sĩ Jim Penniston, một trong số các sĩ quan phục vụ tại đây đã tuyên bố mình chạm vào phi thuyền rồi cảm nhận được 16 trang mã nhị phân. Cả 16 trang này đều đã được dịch ra. Các mã này có nhắc đến danh sách tọa độ cụ thể của Hy-Brasil cũng như những địa điểm "bí ẩn" từng được vẽ trên bản đồ.