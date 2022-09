Những bãi biển nguy hiểm nhất trên thế giới

Khi nghiên cứu các điểm đến cho kỳ nghỉ, nhiều người chọn đi đến bãi biển và có hàng nghìn bãi biển trên khắp thế giới là nơi lý tưởng để bơi lội, lướt sóng, lướt ván và các môn thể thao dưới nước khác. Tuy nhiên trong số đó lại có những bãi biển ẩn chứa những mối nguy hiểm tiềm tàng.

Cape Tribulation, bãi biển chứa đấy sứa độc

Bãi biển Cape Tribulation ở Bắc Queensland, Úc, là một nơi có cảnh đẹp như tranh vẽ, với rừng nhiệt đới và rừng ngập mặn, nhưng bạn phải cẩn thận nếu chọn ngâm mình trong làn nước tuyệt đẹp của nơi đây.

Khách du lịch phải cảnh giác khi đến thăm khu vực này vì có một loài sinh vật vô cùng nguy hiểm sinh sống tại nơi đây, chúng có thể đe dọa đến tính mạng của con người và có thể biến một kỳ nghỉ vui vẻ thành một cơn ác mộng - loài sứa hộp.

Những sinh vật biển này sinh sôi nảy nở từ tháng 10 đến đầu tháng 6. Nếu bạn bị một trong những con sứa này đốt, nọc độc của chúng sẽ tấn công hệ thống tim mạch của bạn. Nọc độc của loài sứa này mạnh đến nỗi sẽ khiến bạn bị chết đuối trước khi có thể thoát ra khỏi mặt nước.

Các chuyên gia khuyên mọi người tuyệt đối không được xuống nước vào thời gian này trong năm. Tuy nhiên, vẫn có một số đoạn của bãi biển có lưới được thiết kế để ngăn sứa đến gần những người đang bơi.

Ngoài ra, vẫn còn một loài động vật khác cần cảnh giác ở Cape Tribulation, đó là cá sấu nước mặn. Chúng có khả năng ẩn mình trong cả vùng nước nông và sâu, vì vậy cả đại dương và vùng nước ngọt tại đây đều ẩn chứa những mối nguy hiểm tiềm tàng. Theo báo cáo, mỗi năm có khoảng một đến hai người phải bỏ mạng vì loài cá sấu nước mặn tại nơi đây.

Bờ biển Skeleton, nơi chứa đầy những xác tàu đắm và có loài sư tử sa mạc luôn rình rập

Mặc dù không phải là một địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng bờ biển Skeleton ở Namibia lại thu hút những du khách ưa mạo hiểm, đặc biệt là những người thích lướt sóng hoặc quan tâm đến các vụ đắm tàu.

Đây là một bờ biển dài nằm trong sa mạc và đặc biệt nguy hiểm đối với các tàu hải quân. Điều này là do điều kiện sương mù cũng như dòng hải lưu hoạt động thất thường trong khu vực, biến nó thành nghĩa địa tàu lớn nhất thế giới - có hàng trăm con tàu bị đắm nằm dọc bờ biển.

Khu vực này trở nên nổi tiếng không chỉ do số lượng tàu đắm mà còn vì thường xuyên có xác cá voi dạt vào bờ biển. Bờ biển Skeleton thuộc vùng hẻo lánh nên không thu hút được lượng lớn du khách.

Ngoài ra, nơi đây cũng là khu vực sinh sống của những con sư tử sa mạc, chúng đã thích nghi với môi trường khắc nghiệt này. Loài sư tử sa mạc có thể ăn các loài động vật biển, bao gồm hải cẩu và cá voi trắng, cũng như các loài chim, tính cách của loài này hung dữ hơn rất nhiều lần so với những loài sư tử ở những khu vực còn lại của châu Phi.

Bãi biển Hanakapiai, nơi có những dòng hải lưu nguy hiểm

Du khách đến Hawaii thường dành ít nhất một phần thời gian của họ ở bãi biển. Và trong khi nhiều bãi biển hoàn toàn thích hợp cho bơi lội và các môn thể thao dưới nước, thì vẫn có những bãi biển khác lại kém hiếu khách hơn nhiều.

Một trong số đó là bãi biển Hanakapiai hẻo lánh trên bờ biển Napali. Để đến được đó, du khách phải đi bộ khoảng 5km trên Đường mòn Kalalau, con đường không được khuyến khích cho những người đi bộ thiếu kinh nghiệm.

Một khi bạn đến bãi biển, bạn không thể bơi trong đó. Có một tấm bảng bằng gỗ cảnh báo du khách không nên xuống nước vì dòng chảy tại nơi đây quá nguy hiểm. Do đặc điểm địa lý của khu vực, những người bơi bị cuốn vào dòng chảy sẽ bị mắc kẹt trừ khi họ có thể bơi đến bờ biển gần nhất có thể tiếp cận, cách đó khoảng 6 dặm. Tính đến nay đã có tới 15 người đã biến mất vào đại dương và không bao giờ được tìm thấy.

Bãi biển New Smyrna, nơi có nhiều vụ cá mập tấn công con người nhiều nhất thế giới

Vào tháng 6/ 2021, cá mập đã cắn hai người trong cùng một ngày tại bãi biển New Smyrna của Florida, nơi được mệnh danh là thủ phủ của những vụ cá mập tấn công. Hai vụ tấn công trong một ngày không phải là chuyện thường xảy ra, nhưng các vụ cá mập tấn công nói chung diễn ra rất thường xuyên tại đây. Những người bơi lội tại bãi biển New Smyrna có nguy cơ bị cá mập cắn cao gấp 10 lần so với bất kỳ nơi nào khác ở Hoa Kỳ.

Năm 2020, bãi biển này có tổng cộng 244 vụ cá mập tấn công. Bãi biển New Smyrna thu hút rất nhiều cá mập vì cá mồi bị thu hút bởi dòng chảy thủy triều tại nơi đây.

Bãi biển Chowpatty

Trong khi các sinh vật biển nguy hiểm và dòng chảy là những yếu tố ngăn cản lớn khi đi nghỉ ở bãi biển, thì vẫn còn một lý do khác để mọi người né tránh, đó là nó bị ô nhiễm. Nếu bạn không thích bị bao phủ bởi nước thải khi bơi, thì bạn nên tránh bãi biển Chowpatty ở Mumbai, Ấn Độ.

Mumbai có khoảng 18 triệu cư dân và là một trong những thành phố đông dân nhất thế giới, vì vậy bạn có thể hình dung lượng chất thải mà nó tạo ra sẽ lớn đến mức nào. Hệ thống thoát nước của thành phố mang nước thải đổ trực tiếp xuống bãi biển. Ngoài ra, dọc bờ biển cũng có rất nhiều rác thải. Bãi biển này từ xưa đến nay đã nổi danh là nơi ô nhiễm nhất thế giới.