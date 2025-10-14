Những ai là nạn nhân dự án tiền số AntEx của Shark Bình, liên hệ ngay đến số điện thoại sau!

Theo thông tin mới nhất từ Công an Thành phố Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoà Bình (tức Shark Bình; SN 1981; trú tại Hà Nội) cùng các đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số Antex.

Đến nay, cơ quan Công an xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử … có liên quan.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an Thành phố phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland rồi giao nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAТР Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 09 đối tượng khác về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.

Công an Thành phố đề nghị những người là bị hại của vụ án thì liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát Kinh tế (Điều tra viên Bùi Đức Hiếu – SĐT: 0983794570) để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thương vụ 2,5 triệu USD và cú sụp của dự án tiền số AntEx

Năm 2021, Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược. AntEx được giới thiệu là hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển stablecoin VNDT, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong nước dù thời điểm đó các tài sản mã hóa chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam.

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, token AntEx lao dốc, mất tới 99% giá trị, website và các kênh mạng xã hội của dự án lần lượt ngừng hoạt động. Tháng 3/2023, dự án đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh, rồi gần như biến mất khỏi thị trường.

Dự án sau đó gần như biến mất, không còn được cộng đồng đầu tư nhắc đến. Ngày 24/9/2025, Shark Bình bất ngờ nhắc lại dự án này trên trang cá nhân. Ông cho rằng, nhiều startup phát hành coin chỉ để huy động vốn sớm.

“Họ tung coin, gom 3-5 triệu USD, rồi bắt đầu hư. Phần lớn các dự án không triển khai tiếp hoặc thất bại. 99% coin rơi vào cảnh này: nhà đầu tư mất tiền, còn chủ dự án thì ôm tiền hưởng lợi hợp pháp”, ông Bình cho biết.

Ông thừa nhận bản thân từng “đau thương” khi tham gia đầu tư coin và nói rõ: “Trước kia, tôi từng đầu tư vào dự án phát hành tài sản số AntEx. Tuy nhiên, đội ngũ công nghệ đã có những hành vi sai trái rồi biến mất, khiến nhà đầu tư và cố vấn như tôi phải mang tiếng”.

Theo ông, việc chia sẻ lại câu chuyện là để cộng đồng cảnh giác, tránh mất tiền và ảnh hưởng danh tiếng như ông từng trải qua. Trong một buổi livestream ngày 26.9 với chủ đề “Tài sản mã hóa -Thời cơ và rủi ro”, Shark Bình tiếp tục nêu quan điểm rằng, blockchain chưa mang lại nhiều giá trị thiết thực, mà giống như một “cuộc chơi” do các nước lớn tạo ra.

Lời cảnh báo này lập tức gây tranh cãi vì trước đó, chính ông là người từng đầu tư vào AntEx. Bên cạnh dự án này, Shark Bình và quỹ Next100Blockchain còn tham gia một số dự án blockchain khác như game NFT Dragon Land của V2B Labs, song phần lớn đều sớm dừng hoạt động - đúng như báo cáo cuối 2024 của ChainPlay cho biết, 93% dự án GameFi mất hơn 90% giá trị token chỉ sau bốn tháng.

Sau phát biểu của Shark Bình, một tài khoản ẩn danh tự nhận là cựu Giám đốc công nghệ của AntEx đã lên tiếng tố cáo ông chính là người nắm quyền kiểm soát dự án. Người này cho rằng, khoản đầu tư 2,5 triệu USD của Shark Bình giúp ông nắm “chìa khóa ví”, cử người của NextTech quản lý dòng tiền và chỉ đạo bán tháo token khi đạt đỉnh để thu lợi, chứ không hề thua lỗ như tuyên bố.

Shark Bình phản pháo, cho rằng đây là cáo buộc một chiều, khẳng định mình không chỉ mất trắng 2,5 triệu USD mà còn chịu ảnh hưởng uy tín nghiêm trọng. Ông xác định người đứng sau các cáo buộc là “LVL (aka LL)” - một cựu nhân viên kỹ thuật - từng được ông giúp đỡ, sau này được giao vị trí Giám đốc kỹ thuật (CTO) của AntEx, nắm giữ toàn bộ key, code và ví blockchain.

Theo Shark Bình, chính người này đã thực hiện các hành vi “backdoor vào kho token của Dev, rug-pull ‘úp bô’ lên nhà đầu tư, khiến dự án sụp đổ”. Ông cho biết, các cổ đông khác thiếu hiểu biết kỹ thuật nên bị lợi dụng, còn bản thân “bị phản bội rồi hắn biến mất”. Các cổ đông đã thu thập bằng chứng và làm việc với cơ quan chức năng nhưng gặp khó do crypto chưa được pháp luật công nhận, dữ liệu bị xóa và tính ẩn danh cao.

Sau khi xuất hiện bài tố cáo, Shark Bình đăng hai bài viết phản hồi trên tài khoản có tích xanh, khẳng định mục tiêu của ông là “lôi những kẻ phản bội núp trong bóng tối vấy bẩn thanh danh tôi mấy năm qua” ra ánh sáng, thậm chí thách thức người tố cáo cùng livestream đối chất.

Theo điều tra của cơ quan công an, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT. Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận, trong đó Shark Bình góp 2 tỷ đồng.

Đồng thời, ông Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của Công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số Antex như: trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển Dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ Dự án.

Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số, dự kiến bán 100 tỷ “đồng tiền số Antex” (100 tỷ token) ra thị trường. Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex” cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng ông Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.