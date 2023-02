Nhựa chiếm 80% rác thải trong môi trường biển Địa Trung Hải

Kết quả nghiên cứu của dự án chống rác thải biển ở Địa Trung Hải đã đưa ra thông tin trên. Đây là kết quả của các hoạt động giám sát thuộc dự án COMMON do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ và được công bố trong một hội nghị tổng kết gần đây ở thủ đô Tunis (Tunisia).

Theo kết quả giám sát tại 5 khu vực thí điểm của các quốc gia này, bao gồm cả quần đảo Kuriat của Tunisia, hơn 50% số chất thải được thu thập là nhựa sử dụng một lần . Trong tổng số 90.000 vật thể được thu thập và phân tích, 17.000 (khoảng 20%) là đầu mẩu thuốc lá, tiếp theo là các mảnh nhựa (có kích thước từ 2,5 đến 50 cm, chiếm 9%) và 6.000 (khoảng 7%) là tăm bông.

Dữ liệu thu được trong dự án kéo dài 3 năm này cũng xác nhận tác động của rác biển và vi nhựa đối với đa dạng sinh học ở Địa Trung Hải. Cụ thể, trên một mẫu nghiên cứu gồm hơn 700 mẫu vật của 6 loài cá có lợi ích thương mại như cá cơm, cá mòi và cá tráp biển, kết quả chỉ ra rằng 1/3 mẫu được phân tích này đã ăn phải vi nhựa. Điều này có thể dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng, tắc nghẽn đường tiêu hóa và chết của những loài này.

(Ảnh: Mongabay)

Trong dự án trên, rùa biển "Caretta-Caretta" cũng được sử dụng như một chỉ báo về sức khỏe của lưu vực. Kết quả cho thấy, trên tổng số hơn 140 mẫu vật được phân tích ở Tunisia, Lebanon và Italy, tỷ lệ rùa ăn phải các mảnh vụn nhựa dao động từ 40% đến 70%.

Ra mắt vào năm 2019, dự án COMMON được EU tài trợ trong khuôn khổ chương trình hợp tác xuyên biên giới ở Địa Trung Hải và do tổ chức Legambiente của Italy điều phối. Dự án đã thúc đẩy sáng kiến Clean Up The Med, một sáng kiến tình nguyện lớn về môi trường, thu hút hơn 2.000 tình nguyện viên đến từ 20 nước ở Địa Trung Hải tham gia các hoạt động làm sạch bãi biển dọc theo chiều dài gần 24.000 km bờ biển.

Dự án nêu trên cũng cho phép tạo ra một mạng lưới các thành phố ven biển, thúc đẩy việc trao đổi và chia sẻ những phương pháp hay nhất đã được thu thập dựa trên nền tảng dự án COMMON.