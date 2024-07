Nhu cầu mua xe máy của người Việt đang giảm dần

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa công bố kết quả bán hàng của các thành viên. Tính từ tháng 4 - 6/2024, các thành viên VAMM bán ra tổng cộng 603.127 xe, ghi nhận mức tăng 2,41% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên so với quý I/2024 lại sụt giảm nhẹ.

Cụ thể quý I/2024, các thành viên VAMM bán ra 603.745 xe, nhiều hơn 618 xe so với quý II/2024.

Như thường lệ, doanh nghiệp dẫn đầu thị trường vẫn là "ông lớn" Honda, với thị phần chiếm tương đương khoảng 80%. Trong quý II/2024, Honda bán ra 475.630 xe tại Việt Nam, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng tháng 6/2024, Honda bán ra 152.132 xe, giảm 6,9% so với tháng trước và tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính tổng doanh số nửa đầu năm 2024, Honda bán ra 957.885 xe máy tại Việt Nam, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2023.

VAMM hiện có 5 thành viên gồm Honda Việt Nam, Yamaha Motor Việt Nam, Suzuki Việt Nam, Piaggio Việt Nam và SYM Việt Nam.

Doanh số xe máy sụt giảm bất chấp việc các hãng liên tục đưa ra chương trình khuyến mại, giảm giá.

Số liệu thống kê sụt giảm phản ánh sức mua của thị trường xe máy Việt Nam vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn sau đại dịch Covid-19. Cụ thể theo thống kê của VAMM, thị trường Việt Nam tiêu thụ 3.254.964 xe máy năm 2019. Con số này chỉ đạt 2.712.615 chiếc vào năm 2020, rồi tiếp tục giảm còn 2.492.372 xe trong năm 2021. Đến 2022, đà phục hồi xuất hiện với doanh số đạt 3.003.160 xe; nhưng sau đó lại chỉ còn 2.516.212 sản phẩm vào năm 2023.

Tức là trong 5 năm trở lại đây, thị trường bắt đầu đã xuất hiện những dấu hiệu trở nên bão hòa. Xu hướng mua xe máy của người Việt chủ yếu là giảm. Đà tăng trưởng dự báo có thể khả quan hơn khi vào quý III và thực sự sôi động trở lại vào mùa mua sắm cuối năm.