Các chuyên gia công nghệ thông tin người Nga thuộc nhóm tin tặc Berkut RF đã thực hiện một chiến dịch quy mô lớn trong không gian mạng, vô hiệu hóa một cách rõ rệt công cụ phối hợp những cuộc tấn công pháo binh của Bộ chỉ huy Ukraine.

Theo kênh Telegram SHOT, cuộc tấn công mạng mạnh mẽ này đã vô hiệu hóa các hệ thống điều khiển quan trọng của quân đội và chính phủ Ukraine - Kropyva và Trembita.

Đặc biệt quan trọng là việc phá hủy hệ thống Kropyva, mà các chuyên gia gọi là nền tảng kỹ thuật số của pháo binh Ukraine. Phần mềm này cho phép các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine kết nối với nhau, thu thập hình ảnh vệ tinh, bản đồ chi tiết và tọa độ chính xác để tấn công các khu vực ở Donbass và vùng biên giới của Nga.

Sự gián đoạn của hệ thống này đã làm tê liệt đội hình tác chiến trên mặt đất, tước đoạt khả năng liên lạc để phối hợp cũng như nhanh chóng nhắm mục tiêu vũ khí của họ.

Pháo binh Ukraine gặp rắc rối lớn sau cuộc tấn công mạng của Nga.

Ngoài thành phần quân sự, hệ thống Trembita, xương sống của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho sự tương tác giữa các cơ quan chính phủ Ukraine, cũng bị tấn công. Theo báo cáo hiện có, cả hai hệ thống đã bị tê liệt trong gần một tuần, gây ra hỗn loạn trong liên lạc giữa các cơ quan khác nhau và các đơn vị quân đội tiền tuyến.

Giới chuyên gia an ninh mạng lưu ý rằng sự gián đoạn kéo dài như vậy cho thấy sự xâm nhập sâu vào mã phần mềm, từ đó gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với các máy chủ. Moskva coi những hành động như vậy của các chiến binh mạng là một đóng góp quan trọng vào thành công trên chiến trường.

Giới chức Nga nhấn mạnh rằng việc tê liệt các hệ thống kiểm soát kỹ thuật số trực tiếp dẫn đến việc giảm cường độ pháo kích vào các vùng lãnh thổ của Nga và làm suy yếu khả năng sẵn sàng chiến đấu tổng thể đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine trong bối cảnh quân đội nước này đẩy mạnh các cuộc tấn công.