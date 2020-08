Nhóm thanh thiếu niên xăm trổ 14-18 tuổi dùng hung khí gây ra 24 vụ cướp táo tợn

Ngày 22-8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa bắt giữ hai nhóm với 13 đối tượng là thanh, thiếu niên (SN từ 2002 đến 2006), trú tại TP Vinh và thị xã (TX) Cửa Lò (Nghệ An) là các nghi phạm gây ra hàng loạt vụ cướp trên địa bàn.

Trước đó, trên địa bàn TP Vinh, TX Cửa Lò, huyện Nghi Lộc… Nghệ An liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản.

Các đối tượng sử dụng xe máy không biển số đi thành nhóm từ 3 đến 6 người trên các cung đường vắng vẻ vào đêm tối. Khi phát hiện người đi đường, chúng liền áp sát, dùng hung khí như dao, kiếm đe dọa, khống chế cướp tài sản.

Trước tình hình trên, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp Công an TP Vinh, TX Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc xác lập chuyên án triệt phá.

Qua quá trình điều tra đã xác định được hai nhóm đối tượng nghiện trò chơi điện tử, game online tại địa bàn TP Vinh và TX Cửa Lò là những nghi phạm liên quan đến các vụ cướp trên.

Ngày 19 và 20-8, các trinh sát đã bắt giữ hai nhóm với 13 đối tượng là thanh, thiếu niên (SN từ 2002 đến 2006), trú tại TP Vinh và TX Cửa Lò.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Báo CAND

Qua đấu tranh, đã xác định được cầm đầu hai nhóm đối tượng trên là Hoàng Quang Th. (SN 2004, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh) và Trương Như Thành Đ. (SN 2003, trú tại phường Nghi Hải, TX Cửa Lò).

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện 24 vụ cướp trên địa bàn.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.