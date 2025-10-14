HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nhóm thanh thiếu niên “báo đời”, tụ tập để đi chém người

Uyên Châu |

Vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, Khoa đã rủ 10 thanh thiếu niên khác cầm dao tự chế để đi chém người.

Ngày 14-10, Công an phường Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh niên cầm dao tụ tập kiếm chuyện, gây mất an ninh trật tự.

Nhóm thanh thiếu niên “báo đời”, tụ tập để đi chém người- Ảnh 1.

Các đối tượng cùng hung khí tại công an

Bước đầu, thời gian gần đây, đối tượng Thạch Đăng Khoa (SN 2008, ngụ phường Xuân Lập) xảy ra xích mích nhỏ với đối tượng khác.

Không tìm được tiếng nói chung, khuya 11-10, Khoa đã rủ rê 10 đối tượng khác chuẩn bị dao tự chế tập hợp tại một nhà trọ ở tổ 6, khu phố 25, phường Long Khánh. Mục đích tụ tập của các đối tượng là chờ thời điểm thích hợp thực hiện hành vi gây thương tích cho người khác tại xã Xuân Định.

Nắm được thông tin, Công an phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường Hàng Gòn ngăn chặn kịp thời, giải tán nhóm thanh thiếu niên “báo đời”, thu giữ được 7 dao tự chế các loại.

Nhóm thanh thiếu niên “báo đời”, tụ tập để đi chém người- Ảnh 2.

Thời điểm khống chế các đối tượng

Công an khuyến cáo, phụ huynh quản lý tốt con em mình, không để các cháu ra khỏi nhà đêm khuya mà không biết đi đâu, làm gì. Một phút bốc đồng, hiếu thắng nhưng hậu quả thật sự khó lường, ảnh hưởng tương lai các em.

Chiếc xe máy "tố giác" thanh niên sát hại rồi hiếp dâm, cướp tài sản cô gái trẻ
Tags

phường Long Khánh

Công an phường Long Khánh

tụ tập để đi chém người

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại