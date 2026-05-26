Nhóm thanh niên không mũ bảo hiểm, 'múa' dao trên đường rồi quay clip câu view

MINH MINH
|

Đoạn clip nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, cầm dao “múa” trên Quốc lộ 1 qua khu vực Gành Đỏ, phường Xuân Đài (Đắk Lắk) gây xôn xao mạng xã hội.

Ngày 26/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp xác minh, mời làm việc 9 thanh niên liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, cầm vật giống dao, la hét khi đi trên Quốc lộ 1 qua khu vực Gành Đỏ, phường Xuân Đài.

Đoạn clip dài khoảng 20 giây xuất hiện trên mạng xã hội vào sáng 24/5, nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nội dung clip thể hiện nhiều thanh niên lái xe máy đi trên đường vào ban đêm, chở hai người, không đội mũ bảo hiểm, người ngồi sau cầm theo cây gậy và vật giống dao liên tục vung tay, hò hét.

Nhóm thanh niên không mũ bảo hiểm múa dao trên đường gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên được công an mời lên làm việc.

Hình ảnh trong clip cho thấy, nhóm thanh niên đi với tốc độ khá nhanh trên tuyến quốc lộ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và khiến nhiều người bức xúc. Một số thời điểm, người ngồi sau còn giơ vật dài lên cao, tạo cảm giác nguy hiểm đối với các phương tiện đi cùng chiều.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT phối hợp với công an địa phương rà soát camera, xác minh phương tiện và những người liên quan. Qua làm việc ban đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm thanh niên trên đều còn trẻ tuổi, tụ tập đi chơi vào ban đêm rồi quay clip đăng mạng xã hội để câu view.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng người để xử lý nghiêm theo quy định.

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

