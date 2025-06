Nhóm thanh niên đuổi chém nhau tại cây xăng: Người dân quay clip, hoảng sợ rồi lập tức rời đi

Xuất hiện trên mạng xã hội từ sáng hôm nay (6/6), đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh hỗn chiến giữa nhóm thanh niên khiến dư luận chú ý. Theo nội dung đoạn clip, sự việc xảy ra vào khoảng 22h5' tối ngày 5/6 tại một cây xăng trên đường Độc Lập, phường Dĩ An, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Lúc này, nhóm hơn chục thanh niên điều khiển xe máy, tay cầm hung khí lao vào cây xăng chửi bới, đuổi chém nhau. Sau khi rời đi, nhóm này tiếp tục quay lại và hô hào đuổi chém. Khung cảnh khiến những người chứng kiến không khỏi hoảng sợ.

Chia sẻ trên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Thanh V. (30 tuổi, trú tại Bình Dương) cho biết thời điểm đó anh đang chở hàng tại gần cây xăng thì phát hiện vụ việc. Vì quá hoảng sợ, nên anh V. chỉ quay clip một lúc rồi nhanh chóng rời đi.

Được biết, Công an phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh sự việc trong đoạn clip trên.