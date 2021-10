Nhóm thanh niên đi xe Raider dùng hung khí chém người cướp tài sản

Ngày 31/10, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tạm giữ với Lê Minh Thuận (SN 1996), Hồ Hoàng Vi (SN 2005, cùng ngụ huyện Bình Chánh), Trần Chí Hiếu (SN 2002, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Trần Văn Tâm (SN 2002, ngụ tỉnh Kiên Giang) về hành vi "Cướp tài sản".



Theo điều tra, tối 29/10, anh N. (SN 1978, ngụ tỉnh Thái Bình) đi xe máy trên đường Kênh 9, ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Lúc này, có 1 nhóm thanh niên đi xe máy hiệu Raider vượt lên rồi chặn đầu xe của anh N..

Anh N. chưa hiểu chuyện gì thì nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công. Anh N. tìm cách tránh né và hô hoán cho người dân địa phương thì nhóm đối tượng vội lên xe máy tẩu thoát. Nạn nhân đã tới công an trình báo.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an đã điều tra xác định các đối tượng gây án là Thuận, Vi, Hiếu, Tâm nên đưa về trụ sở làm việc. Tại công an, nhóm thanh niên thừa nhận hành vi phạm tội. Do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau lập nhóm để đi cướp.

Nhóm chọn những đoạn đường vắng để gây án. Khi người dân đang đi thì nhóm vượt lên chặn đầu xe rồi dùng hung khí đe doạ cướp. Nếu nạn nhân chống trả, hô hoán, nhóm sẽ dùng hung khí chém rồi tẩu thoát.

Bên cạnh đó, nhóm khai vào ngày 12/10, nhóm chặn đầu xe ba gác của anh D. (SN 1984, ngụ huyện Bình Chánh) ở đường Bà Điểm, ấp 1, xã Tân Nhựt. Tại đây, nhóm dùng ống chích hăm doạ anh D. và xin của anh này số tiền 50 ngàn đồng.

Công an tình nghi nhóm thực hiện nhiều vụ cướp tài sản bằng thủ đoạn nói trên nên đang điều tra mở rộng.