Để đạt được mục đích này, lực lượng quân sự trong khu vực liên tục được bổ sung và duy trì trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Tuy nhiên các chuyên gia chỉ ra rằng việc duy trì nhóm tác chiến tàu sân bay (CSG) do tàu Gerald R. Ford dẫn đầu trong khu vực đặt ra một số thách thức nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến cả chi phí tài chính và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Hải quân Mỹ.

Theo tờ New York Times (NYT), một vấn đề nan giải đối với Washington là cả chi phí và thời gian cho việc bảo trì cần thiết các vũ khí đóng tại vùng biển Caribbean. Tàu Gerald R. Ford đã đến đó vào tháng 10, và nếu Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài thời gian triển khai, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc trì hoãn bảo trì theo lịch trình.

Sự chậm trễ như vậy có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng của tàu và tinh thần của nhân viên, có khả năng đe dọa hiệu quả tổng thể của toàn bộ nhóm tác chiến tàu sân bay.

Hơn nữa, các nhà phân tích nhấn mạnh rằng căng thẳng leo thang với Venezuela đòi hỏi Hoa Kỳ không chỉ phải sử dụng sức mạnh quân sự mà còn phải thể hiện sự linh hoạt về tài chính, vì chi phí duy trì sự hiện diện liên tục trong khu vực đang tăng lên đáng kể.

Điều này đặt ra cho Lầu Năm Góc một nhiệm vụ đầy thách thức: cân bằng các ưu tiên chiến lược với tính khả thi về kinh tế và đảm bảo tính liên tục của nhiệm vụ mà không ảnh hưởng đến nhân sự hoặc vật tư.

Cuối cùng, những diễn biến tiếp theo ở vùng biển Caribbean sẽ được quyết định bởi việc Washington vượt qua những trở ngại này thành công đến mức nào và điều chỉnh học thuyết quân sự của mình cho phù hợp với hoàn cảnh đang thay đổi.

Mỹ chưa thể tấn công Venezuela trong thời gian tới.

Tình hình ở vùng biển Caribbean vẫn căng thẳng, dẫn đến những sai lệch đáng kể so với lịch trình hoạt động hải quân tiêu chuẩn. Ví dụ, thủy thủ đoàn của một tàu chiến đã ở trên biển liên tục trong 7 tháng, trong khi thời bình, thời gian triển khai tiêu chuẩn hiếm khi vượt quá 6 tháng.

Điều này cho thấy khối lượng công việc gia tăng và nhu cầu duy trì sự hiện diện liên tục trong khu vực trách nhiệm. Nhìn chung, tình hình cho thấy Mỹ chưa sẵn sàng cho các nhiệm vụ dài hạn và gian khổ - điều này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, trước hết là về tài chính, sau đó là về hậu cần và quân sự.