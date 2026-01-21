Nhóm Sen Việt ra mắt MV dịp Tết Nguyên Đán 2026

Trong dự án lần này, Sen Việt tiếp tục đồng hành cùng nhạc sĩ Lăng Lập. Trước đó, nhóm nhạc nữ và nhạc sĩ Lăng Lập từng kết hợp trong ca khúc như: Cầu tre thương nhớ, Xuân Tây Nguyên, Tết Về Rồi, Miền Quê Dấu Yêu, Nguyệt Thu Hỷ Ký… và nay được nối dài bằng "Đoản khúc ca xuân".

Trong "Đoản khúc ca xuân", Sen Việt mang đến một không khí xuân tươi sáng, gần gũi thông qua giai điệu nhẹ nhàng và ca từ giàu hình ảnh đời thường.

Những câu hát dung dị, không cầu kỳ về ngôn từ giúp người nghe dễ dàng cảm nhận sắc xuân qua nắng, gió, hương trời và cả những chi tiết thân quen của làng quê và con người.

Nhóm Sen Việt.

Không đặt nặng cao trào hay phô diễn kỹ thuật, "Đoản khúc ca xuân" gợi nhắc cảm giác bình yên rất quen thuộc của những ngày giáp Tết, khi lòng người chậm lại, khi nỗi nhớ quê hương và gia đình trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ca khúc vì thế dễ dàng chạm đến cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.

Với tinh thần trẻ trung của giai điệu, Sen Việt lựa chọn cách thể hiện nhẹ nhàng, trong sáng, kết hợp hình ảnh trình diễn cùng trang phục áo dài truyền thống mang sắc màu tươi tắn, phù hợp với không khí mùa xuân.

Chia sẻ về ca khúc, nhạc sĩ Lăng Lập cho biết "Đoản khúc ca xuân" được ông sáng tác từ năm 2018 khi đọc bài viết về mùa xuân của người bạn cùng quê là tác giả Hạnh Nguyễn.

"Đoản khúc ca xuân" là sáng tác của nhạc sĩ Lăng Lập.

Được thành lập hơn 10 năm và hiện hoạt động với 3 thành viên Tánh Linh, Ngọc Diễm và Ngọc Nguyên, Sen Việt là một trong số ít nhóm nhạc nữ kiên trì theo đuổi dòng nhạc mang hơi thở dân gian, quê hương giữa đời sống âm nhạc đương đại.

Năm 2024, nhóm vinh dự đạt danh hiệu Á quân chương trình Đấu Trường Ngôi Sao. Trải qua nhiều thăng trầm, Sen Việt vẫn bền bỉ hoạt động, xây dựng hình ảnh chỉn chu, phong cách biểu diễn nhẹ nhàng, trong sáng và nhất quán với định hướng nghệ thuật đề cao các giá trị văn hóa truyền thống.

Với "Đoản khúc ca xuân", Sen Việt tiếp tục khẳng định con đường âm nhạc mà nhóm theo đuổi: bền bỉ, nhất quán và hướng đến việc lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống qua các tác phẩm mang hơi thở đời sống.

Ca khúc không chỉ là một sản phẩm âm nhạc dịp Tết, mà còn là giai điệu có thể vang lên trong những khoảnh khắc sum vầy, khi gia đình quây quần bên nhau trong những ngày đầu năm mới.