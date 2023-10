Nhóm "quái xế" chạy "tốc độ bàn thờ" gầm rú, bốc đầu khiến nhiều người kinh hãi

Sáng ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Hải, TP Hải Phòng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 5 bị can để điều tra hành vi 'Gây rối trật tự công cộng" vì đua xe trên địa bàn.

Theo đó, vào ngày 18/10 trên mạng xã hội có bài viết phản ánh vụ việc một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn chạy tốc độ cao, bốc đầu trên các tuyến đường thuộc huyện Cát Hải, Hải Phòng vào tháng 9/2023, rồi tự quay video đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Việc chia sẻ hành vi lái xe tốc độ rất cao, ôm cua, bốc đầu xe gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi nhận thông tin, CA TP Hải Phòng, Công an huyện Cát Hải truy tìm nhóm đối tượng trên.

Nhóm quái xế bốc đầu (Ảnh cắt từ clip)

Từ hoạt động trích xuất camera và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác minh triệu tập 5 đối tượng lên làm việc gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994, trú tại Mê Linh, Hà Nội); Đinh Văn Anh (SN 1997, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội); Trần Quốc Đệ (SN 1991, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội); Đinh Trọng Lịch (SN 1990, trú tại Lê Chân, Hải Phòng); Đặng Đình Tới (SN 1992, trú tại Hà Đông, Hà Nội).

Ngoài ra còn một số đối tượng khác đang được cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh mở rộng.

Nhóm thanh niên chạy đến 299km/h hú còi inh ỏi

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại địa phương, người dân phản ánh đoàn xe này đi với tốc độ cao khoảng 299km/h, rồi ôm cua, bốc đầu, tiếng động cơ gầm rú to gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, gây mất trật tự nơi công cộng. Sau đó, nhóm này còn quay video đăng tải lên mạng xã hội chia sẻ hành vi lái xe tốc độ rất cao, bốc đầu xe gây bức xúc, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, hoạt động văn hóa, du lịch của địa phương.

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Hải đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn và Đinh Văn Anh.

2 đối tượng bị khởi tố (Ảnh: CA Hải Phòng)

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cát Hải đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ mở rộng điều tra đối với các đối tượng khác có liên quan.

Trước đó, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Trung Dũng (còn được biết đến với biệt danh Dũng Salom - là một người khá nổi tiếng trên một diễn đàn về giao thông) để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ" vì không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn vào tối 7/9.