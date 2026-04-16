Nhóm nữ xui xẻo nhất showbiz: Người bị lửa thiêu sống bỏng 54%, người ngã từ trên cao chấn thương cột sống

S.H.E - nhóm nhạc quốc dân của showbiz Hoa ngữ, tầm ảnh hưởng phủ sóng toàn châu Á

Ra mắt từ năm 2001 tại Đài Loan (Trung Quốc), S.H.E với mảnh ghép 3 thành viên Selina, Hebe và Ella vốn được xem là biểu tượng thanh xuân của đông đảo thế hệ 8X, 9X. Ba cô gái liên tục càn quét các bảng xếp hạng, bỏ túi một gia tài hit đồ sộ gắn liền với tuổi thơ của vô số khán giả.Suốt hơn hai thập kỷ qua, S.H.E luôn giữ vững vị thế là một trong những nhóm nhạc nữ top đầu của thị trường âm nhạc Hoa ngữ.Sức ảnh hưởng của ba cô gái không chỉ dừng lại ở đại lục mà còn vươn xa ra toàn châu Á.

Sức ảnh hưởng của ba cô gái vươn xa ra toàn châu Á (Ảnh: Sina)

Sở hữu màn chào sân bùng nổ với Girls' Dorm, S.H.E lập tức tạo nên cơn địa chấn khi tẩu tán hàng trăm ngàn bản.Thừa thắng xông lên, nhóm liên tiếp càn quét các bảng xếp hạng qua loạt siêu phẩm như Youth Society và Genesis. Đỉnh điểm của sự bùng nổ phải kể đến siêu hit mang âm hưởng rock pop Super Star ra mắt năm 2003 với hơn 2 triệu bản được bán ra và liên tục on top trên bảng xếp hạng âm nhạc YES 933.

Dù từng vấp phải sức ép cạnh tranh cực gắt từ kỳ phùng địch thủ Twins vào năm 2005, ba nữ ca sĩ vẫn lật kèo ngoạn mục bằng album Once Upon a Time với doanh số chạm mốc hơn 2 triệu bản và bỏ túi vô số cúp vàng. Từ đó, S.H.E ngày càng thăng hoa khi liên tục kết hợp cùng các “tay to” trong làng nhạc như Châu Kiệt Luân, Phi Luân Hải… đồng thời đạt doanh thu khổng lồ từ chuỗi lưu diễn thế giới The Moving Castle cháy vé mọi mặt trận.

S.H.E là tượng đài nhóm nữ của Cbiz (Ảnh: Sina)

Kể từ cột mốc Blossomy (2012), nhóm dần dồn lực tập trung cho sự nghiệp solo nhưng vẫn chiều fan bằng dự án kỷ niệm chỉn chu như EP Irreplaceable hay đĩa đơn Seventeen.

Năm 2018, S.H.E dứt áo ra đi khỏi công ty chủ quản HIM sau gần 2 thập kỷ thanh xuân để tìm cho mình lối đi riêng. Thế nhưng, dẫu lịch trình cá nhân dày đặc, S.H.E vẫn khẳng định nhóm không hề tan rã, liên tục chiêu đãi cõi mạng bằng những sân khấu tái hợp tại các sự kiện lớn, minh chứng cho tình bạn và vị thế bất diệt của một biểu tượng thanh xuân hàng đầu.

Cho đến này, mỗi mảnh ghép của S.H.E đều đã có cho mình một sự nghiệp riêng vững chãi. Mới đây, màn đánh úp của Selina và Hebe tại video quảng bá tour diễn cá nhân của Ella khiến fandom vỡ òa cảm xúc.

Dù mỗi thành viên S.H.E đều có lối đi riêng nhưng vẫn luôn sát cánh bên nhau (Ảnh: HK01)

Dù vậy, đằng sau ánh hào quang rực rỡ đó, S.H.E cũng bị xem là nhóm nhạc nữ xui xẻo khi các thành viên liên tiếp phải đối mặt với những tai nạn gây rúng động showbiz.

Người bị lửa thiêu sống bỏng toàn thân, người bị ngã từ trên cao chấn thương cột sống

Bi kịch ập đến vào tháng 10/2010, khi Selina đang trên phim trường I Have a Date with Spring. Lỗi đạo cụ đã châm ngòi cho một vụ nổ kinh hoàng, biến mọi thứ thành biển lửa ngoài tầm kiểm soát. Hậu quả tàn khốc là thành viên S.H.E bị bỏng tới 54% cơ thể, tỷ lệ sống sót lúc bấy giờ chỉ còn vỏn vẹn 46%. Sau đó, Selina phải trải qua chuỗi ngày địa ngục khi cô phải cắn răng chịu đựng vô số ca phẫu thuật cấy ghép da đầy đau đớn.

Suốt 90 ngày giành giật sự sống, nữ ca sĩ không chỉ bị giày vò bởi vết thương thể xác mà còn chìm trong những cơn ác mộng ám ảnh, phải làm bạn với thuốc an thần. Trong thời điểm đen tối nhất cuộc đời, chồng sắp cưới cùng 2 thành viên S.H.E và hàng triệu người hâm mộ vẫn luôn cận kề cho đến khi cô dần hồi phục.

Thành viên S.H.E bị bỏng tới 54% cơ thể, tỷ lệ sống sót lúc bấy giờ chỉ còn vỏn vẹn 46% (Ảnh: Sina)

Sau khi trải qua cánh cửa tử thần, Selina chính thức đánh lẻ vào đầu năm 2015 với album solo đầu tay 3.1415, nối tiếp ngay sau đó là concert cá nhân ấn tượng tại Đài Bắc. Không những vậy, mảnh ghép S.H.E còn bất ngờ đá chéo sân sang lĩnh vực kinh doanh F&B hay chăm chỉ giao lưu với fan hâm mộ qua loạt vlog ẩm thực, leo núi trên Youtube cá nhân. Đáng chú ý, năm 2022 Selina chính thức góp mặt trên màn ảnh rộng với vai diễn trong phim kinh dị The Funeral và nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ phía công chúng. Tiếp đó, nữ ca sĩ tung ngay album thứ 2 mang tên My Own Beauty cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Selina chính thức lấy lại ánh hào quang sau chuỗi ngày vất vả chống trọi với tai nạn (Ảnh: Weibo)

Ella cũng là một trong các thành viên hút xui xẻo của nhóm S.H.E với những tai nạn nghề nghiệp không đáng có. Đỉnh điểm vào tháng 7/2003 nữ ca sĩ phải nhập viện khẩn cấp do chấn thương cột sống khi thực hiện cú nhảy từ tầng 3 trong một show thực tế. Dẫu vậy, cô vẫn cắn răng chịu đau để trở lại quảng bá Super Star chỉ sau 3 tuần. Vận đen vẫn chưa buông tha khi đến năm 2005, trong lúc quay phim Reaching for the Stars, Ella tiếp tục gặp sự cố bị nến đốt cháy xém tai và tóc, buộc phải nhập viện cấp cứu và cắt phăng phần tóc cháy để điều trị.

Ella cũng là một trong các thành viên hút xui xẻo của nhóm ( Ảnh: Tencent）

Những vận xui liên tiếp xảy đến cũng không ngăn cản được màn đánh lẻ từ năm 2012 với EP To Be Ella, sự nghiệp solo của chị đại ngày càng thăng hoa. Thậm chí, Album phòng thu đầu tay Why Not (2015) nhanh chóng hạ cánh ở top 9 doanh thu năm tại Đài Loan, bỏ túi luôn bản hit Love Addiction chục triệu view. Không ngần ngại bứt phá, chuỗi ELLA Show năm 2020 và 2022 liên tục rơi vào tình trạng cháy vé diện rộng, đưa Ella làm nên lịch sử tại Kaohsiung Music Center. Không những vậy, Ella cũng tạo hiệu ứng bùng nổ khi tham gia show Tỷ Tỷ Đạp gió rẽ sóng vào năm 2023. Gần đây nhất, sau khi phát hành album Bad Habits, nữ ca sĩ đã chính thức chốt đơn tour diễn cá nhân It's Me vào cuối năm 2025. Đặc biệt, màn xuất hiện của Selina và Hebe trong video quảng bá tour diễn dưới cái tên S.H.E lại một lần nữa khiến cõi mạng bùng nổ.

Ella cũng tạo hiệu ứng bùng nổ khi tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió vào năm 2023 (Ảnh: Sina)

Tuy không gặp những tai nạn rủi ro như 2 thành viên khác nhưng Hebe vẫn thường xuyên dính phải ồn ào về đời sống tình cảm. Sự thân thiết quá mức của cô với nữ quản lý, cả hai thường xuyên bị bắt gặp nắm tay đi dạo trên phố, ôm nhau tại công viên và qua đêm tại nhà nữ ca sĩ. Từ đó, dân tình không khỏi sục sôi nghi ngờ về mối quan hệ giữa 2 người, dẫu cho cả công ty quản lý và Hebe chính thức lên tiếng cả 2 chỉ là người chị em thân thiết.

Dù đã U50 nhưng Hebe vẫn trẻ trung, xinh đẹp như ngày mới debut (Ảnh: QQ)

Về sự nghiệp nghệ thuật, Hebe từng bước khẳng định dấu ấn cá nhân qua chất giọng trong trẻo, nội lực cùng tư duy nghệ thuật sâu sắc. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ với công chúng qua nhiều sản phẩm chất lượng, nổi bật nhất là bản hit Tiểu Hạnh Vận (A Little Happiness) từng tạo tiếng vang lớn trên toàn châu Á. Không chỉ chinh phục khán giả đại chúng, tài năng của cô còn được giới chuyên môn công nhận khi vinh dự giành giải Nữ ca sĩ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Khúc danh giá. Ở thời điểm hiện tại, Hebe lựa chọn lối sống kín tiếng, tránh xa những ồn ào của giới giải trí để tập trung cho các chuyến lưu diễn cá nhân, đồng thời vẫn duy trì tình bạn gắn bó, bền chặt bên Selina và Ella.