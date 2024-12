Nhóm nhạc Nhật Bản Psychic Fever vỡ òa trước tình cảm của fan Việt

Liên hoan âm nhạc Quốc tế TP HCM Hò Dô 2024 - Hozo HCMC International Music Festival (HOZO) đang nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo các bạn trẻ. Là một trong những nghệ sĩ trình diễn trong đêm 2 của sự kiện, Psychic Fever không khỏi hào hứng. Lần này nhóm trình diễn cùng Mỹ Tâm, Hoàng Dũng, Vũ Thanh Vân, nhóm The Big Day (đến từ Scotland), Greta (đến từ Đan Mạch), A.Train (đến từ Hàn Quốc) và nhóm Anirocks (đến từ Nhật Bản).

Nhóm nhạc Nhật Bản - Psychic Fever

Psychic Fever mang đến HOZO 2024 bầu không khí sôi động với nhiều bản hit, đặc biệt là Just Like Dat. Mỗi thành viên mặc trang phục màu sắc khác nhau và cháy hết mình cùng khán giả Việt. Trong đó, thành viên Handa Ryushin khiến fan trầm trồ không thôi vì visual ngày càng cuốn hút.

Tại HOZO 2024, Psychic Fever cho thấy sự trưởng thành, chuyên nghiệp của một nhóm nhạc quốc tế. Vũ đạo chỉn chu, khả năng trình diễn ấn tượng và sự chiều fan của Psychic Fever khiến người hâm mộ dành nhiều lời khen.

Chia sẻ về cảm xúc trong lần trở lại HOZO, đại diện Psychic Fever cho biết: “Chúng tôi rất hào hứng trong lần trở lại này, năm ngoái fan Việt đã chào đón nhóm rất nồng nhiệt, hưởng ứng tất cả các ca khúc của Psychic Fever nên chúng tôi càng mong đợi được trình diễn ở trên sân khấu hơn. Thời tiết TP HCM khá nóng nhưng chúng tôi nghĩ tình cảm của fan Việt còn nóng hơn”.

Trong buổi gặp gỡ nhanh trước đó với truyền thông, nhóm nhạc đến từ Nhật Bản còn mong muốn trong thời gian tới sẽ có tour diễn cho riêng mình tại Việt Nam. “Chúng tôi vừa đến Mỹ và hoàn thành các hoạt động về truyền thông, trong tháng 2 tới chúng tôi sẽ có buổi biểu diễn tại đây. Sắp tới chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho những tour diễn khác, và rất mong chờ có cơ hội được biểu diễn tại Việt Nam”, trưởng nhóm Tsurugi bày tỏ.

Ngoài ra, Psychic Fever còn chia sẻ lần này trở lại Việt Nam được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ nên cảm giác rất khác so với lần đầu. Hiện nhóm yêu thích nhất món phở gà và hứa hẹn sẽ thưởng thức thêm nhiều món ăn ngon trước khi về nước.

Trước đó, nhóm đã có buổi giao lưu với sinh viên ở trường Đại học Gia Định (TP HCM). Tại đây 7 thành viên đều choáng ngợp trước tình cảm của khán giả Việt dành cho mình. Psychic Fevermang đến các bản hit, gây ấn tượng với màn beatbox, solo dance.

Psychic Fever là nhóm Exile Tribe thứ 7 kế nhiệm nhóm nhạc quốc dân Exile của Nhật Bản. Nhóm gồm 7 thành viên là học viên xuất sắc tại EXPG Studio: Tsurugi, Nakanishi Ryoga, Watanabe Ren, JIMMY, Kohatsu Kokoro, Handa Ryushin, WEESA. Psychic Fever chính thức ra mắt vào tháng 7/2022. Từ tháng 9/2022, nhóm đã hoạt động khắp Đông Nam Á, tập trung chủ yếu ở Thái Lan và mở rộng sang Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Singapore,...

Ca khúc FIRE của nhóm phát hành vào tháng 9/2023 đã tạo được tiếng vang trên thị trường âm nhạc Thái Lan, đem đến nhiều bước tiến mới trong sự nghiệp. Nhóm còn biểu diễn tại vô số lễ hội lớn ở các nước châu Á, nhanh chóng tạo nên cơn sốt với lượng người hâm mộ ngày càng tăng.

Ca khúc Just Like Dat của Psychic Fever ra mắt đầu năm nay tạo nên cơn sốt trên TikTok nhờ giai điệu gây nghiện, tiếp tục đưa tên tuổi của nhóm phủ sóng châu Á. Tính đến nay, nhóm đã đoạt được một số giải thưởng quốc tế như: giải "Next Generation Global" (Thế hệ mới toàn cầu) tại Genie Music Awards 2022 của Hàn hay giải "Ngôi sao châu Á đang lên" tại Thailand Digital Awards 2022.

Psychic Fever từng tham gia HOZO 2023 cùng Binz, Grey D, nhóm Chillies, dàn nhạc bán cổ điển Saigon Pops Orchestra, DJ Hoaprox. Đầu năm nay, nhóm tiếp tục có cơ hội đến Việt Nam biểu diễn trong sự kiện Psychic Fever From Exile Tribe thuộc khuôn khổ Lễ hội Việt - Nhật.

HOZO Super Fest năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến 15/12/2024 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM).